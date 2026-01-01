Ranveer Singh के लिए लिखी गई थी 'बॉम्बे वेलवेट', धुरंधर को हटाकर ऐसे Ranbir Kapoor ने हथियाई फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा की फिल्म बॉम्बे वेलवेट जब आई थी, उस वक्त रणवीर सिंह (Ranveer Singh) बॉलीवुड में फ्रेशर थे। उन्हें सक्सेस संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला से मिली थी लेकिन इससे पहले वह कई फिल्मों से हाथ धो चुके थे। एक फिल्म रणबीर कपूर की मूवी बॉम्बे वेलवेट (Bombay Velvet) थी।

जब बॉम्बे वेलवेट बन रही थी, तब तक रणवीर सिंह कोई बड़े स्टार नहीं थे। फिल्म की शूटिंग सितंबर से शुरू हुई, जबकि वह स्टार नवंबर में रामलीला की रिलीज से बने। खैर, अनुराग कश्यप ने फिल्म की कहानी लिखी और उन्होंने इसका निर्देशन किया।

रणवीर सिंह थे बॉम्बे वेलवेट के लिए पहली पसंद जब अनुराग कश्यप फिल्म लिख रहे थे तो उनके दिमाग में रणवीर सिंह मेन लीड थे। यह फिल्म कम बजट में बनने वाली थी। मगर बाद में इसे एक बड़े स्टूडियो को बेच दिया गया जिसने फिल्म को बड़े बजट में बनाने का फैसला लिया लेकिन रणबीर कपूर को मेन लीड हीरो लेने की शर्त पर।