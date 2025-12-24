Love And War: खुशखबरी! चल गया पता... कब आएगा संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर का फर्स्ट लुक?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हम दिल दे चुके सनमा और देवदास जैसी कई कल्ट क्लासिक मूवीज बनाने वाले निर्देशक संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म का नाम लव एंड वॉर है। लंबे समय से इस मूवी की चर्चा चल रही है। एक साल से अधिक समय पहले इसकी आधिकारिक घोषणा हुई थी। अनाउंसमेंट के वक्त ये बताया गया था कि क्रिसमस 2025 पर इसे सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

लेकिन बाद में इसकी रिलीज डेट में फेरबदल किया गया और अब ये मूवी अगले साल आएगी। इससे पहले लव एंड वॉर के फर्स्ट लुक को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है। आइए जानते हैं कि लव एंड वॉर से विक्की कौशल, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की पहली झलक कब देखने को मिलेगी।

कब रिलीज होगा लव एंड वॉर का फर्स्ट लुक लव एंड वॉर 2026 की सबसे चर्चित फिल्म रहने वाली है। इसको लेकर फैंस में अभी से जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। हाल ही में लव एंड वॉर की आधे से ज्यादा हिस्सों के शूटिंग को पूरा किया गया और अब मूवी के फर्स्ट लुक पोस्टर को लेकर ताजा खबर सामने आ रही है।

ऐसे में जनवरी के महीने में लव एंड वॉर से इन तीनों सुपरस्टार्स की पहली झलक देखने को मिल सकती है। हालांकि, इससे पहले फिल्म की शूटिंग के दौरान की कई फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर लीक हुई हैं, जिनमें आलिया और रणबीर एक साथ नजर आएं हैं।