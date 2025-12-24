Language
    Love And War: खुशखबरी! चल गया पता... कब आएगा संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर का फर्स्ट लुक?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:32 PM (IST)

    Love And War First Look: निर्देशक संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म का नाम लव एंड वॉर है, जिसकी चर्चा लंबे समय से चल रही है। अब खबर आ रही है कि आलिया भट् ...और पढ़ें

    Hero Image

    कब आएगा लव एंड वॉर का फर्स्ट लुक

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हम दिल दे चुके सनमा और देवदास जैसी कई कल्ट क्लासिक मूवीज बनाने वाले निर्देशक संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म का नाम लव एंड वॉर है। लंबे समय से इस मूवी की चर्चा चल रही है। एक साल से अधिक समय पहले इसकी आधिकारिक घोषणा हुई थी। अनाउंसमेंट के वक्त ये बताया गया था कि क्रिसमस 2025 पर इसे सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन बाद में इसकी रिलीज डेट में फेरबदल किया गया और अब ये मूवी अगले साल आएगी। इससे पहले लव एंड वॉर के फर्स्ट लुक को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है। आइए जानते हैं कि लव एंड वॉर से विक्की कौशल, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की पहली झलक कब देखने को मिलेगी। 

    कब रिलीज होगा लव एंड वॉर का फर्स्ट लुक

    लव एंड वॉर 2026 की सबसे चर्चित फिल्म रहने वाली है। इसको लेकर फैंस में अभी से जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। हाल ही में लव एंड वॉर की आधे से ज्यादा हिस्सों के शूटिंग को पूरा किया गया और अब मूवी के फर्स्ट लुक पोस्टर को लेकर ताजा खबर सामने आ रही है।

    loveandwar (3)

    एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि न्यू ईयर के पहले महीने जनवरी में संजय लीला भंसाली की तरफ से लव एंड वॉर का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया जा सकता है। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। हालांकि, इस खबर के सामने आने के बाद विक्की कौशल, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को लेकर सिनेप्रेमियों की उत्सुक्ता काफी बढ़ गई है। 

    love

    ऐसे में जनवरी के महीने में लव एंड वॉर से इन तीनों सुपरस्टार्स की पहली झलक देखने को मिल सकती है। हालांकि, इससे पहले फिल्म की शूटिंग के दौरान की कई फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर लीक हुई हैं, जिनमें आलिया और रणबीर एक साथ नजर आएं हैं। 

    कब रिलीज होगी लव एंड वॉर 

    पहले रिलीज डेट टलने के बाद ये दावा किया जा रहा था कि 20 मार्च 2026 को संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनने वाली लव एंड वॉर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। लेकिन इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार 14 अगस्त 2026 को ये रोमांटिक लव ट्रायंगल बड़े पर्दे पर रिलीज की जा सकती है। 

