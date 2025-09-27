Language
    Rani Mukerji की बेटी को क्यों नहीं मिली नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में एंट्री? मां संग न आने पर फूट-फूटकर रोईं आदिरा

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:37 AM (IST)

    बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) को हाल ही में पहली बार नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। इस इवेंट में उनकी बेटी आदिरा चोपड़ा (Adira Chopra) भी आना चाहती थीं लेकिन एक वजह से नहीं आ पाईं। अब रानी ने इसकी वजह बताई है। जानिए इस बारे में।

    Hero Image
    नेशनल अवॉर्ड में आना चाहती थीं रानी मुखर्जी की बेटी। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तीन दशक से सिनेमा पर राज कर रहीं रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) को पहली बार नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया। उन्हें 2023 में रिलीज हुई फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बतौर बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल अवॉर्ड (National Award 2025) से सम्मानित किया गया। 

    हाल ही में दिल्ली में आयोजित नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में रानी मुखर्जी अपने करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड लेने के लिए आईं। इस दौरान उनके साथ शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) और विक्रांत मैसी भी मौजूद रहे जिन्हें अपनी-अपनी फिल्म के लिए पहला नेशनल अवॉर्ड (बेस्ट एक्टर) मिला। 

    सेरेमनी में आना चाहती थीं आदिरा

    रानी मुखर्जी ने एक हालिया इंटरव्यू में नेशनल अवॉर्ड मिलने पर एक्साइटमेंट जाहिर की, साथ ही बताया कि उनकी बेटी आदिरा चोपड़ा (Adira Chopra) भी इस सेरेमनी में शिरकत करना चाहती थीं लेकिन क्यों नहीं आ पाईं। नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी के एक नियम में उनकी बेटी फिट नहीं बैठती थीं जिसके चलते रानी की इस अचीवमेंट को सामने से उनकी बेटी नहीं देख पाईं।

    Rani Mukerji with Daughter - X

    दरअसल, नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल होने की इजाजत नहीं है और रानी की बेटी अभी 10 साल की भी नहीं हुई हैं। खैर, भले ही आदिरा मां के इस खास पल में उनके साथ नहीं थीं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के नाम का पेंडेंट पहना था जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया था।

    रानी मुखर्जी ने रील्स दिखाकर बेटी को किया शांत

    रानी मुखर्जी ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में इस बारे में कहा, "वह रो रही थी क्योंकि वह नेशनल अवॉर्ड समारोह में शामिल होना चाहती थी। हमें बताया गया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। मुझे उसे यह बताना पड़ा कि वह मेरे साथ नहीं आ सकती। उसने कहा कि यह ‘अन्याय’ है कि वह मेरे इस खास दिन पर मेरे साथ नहीं रह सकती। मैंने उसे चिंता न करने को कहा और बताया कि मैं अपने खास दिन पर तुम्हें अपने साथ रखूंगी।"

    Rani Mukerji

    Photo Credit - X

    बेटी को लकी चार्म बताते हुए रानी ने आगे कहा, "वह मेरी लकी चार्म है। मैं उसे अपने साथ रखना चाहती थी और यह मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन था। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर रील्स और क्लिप्स बनाए और लिखा कि 'रानी अपनी बेटी को अपने साथ ले गई'। मैंने वे उन्हें अदिरा को दिखाए और इससे वह शांत हो गई।"

