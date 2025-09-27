Rani Mukerji की बेटी को क्यों नहीं मिली नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में एंट्री? मां संग न आने पर फूट-फूटकर रोईं आदिरा

बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) को हाल ही में पहली बार नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। इस इवेंट में उनकी बेटी आदिरा चोपड़ा (Adira Chopra) भी आना चाहती थीं लेकिन एक वजह से नहीं आ पाईं। अब रानी ने इसकी वजह बताई है। जानिए इस बारे में।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तीन दशक से सिनेमा पर राज कर रहीं रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) को पहली बार नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया। उन्हें 2023 में रिलीज हुई फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बतौर बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल अवॉर्ड (National Award 2025) से सम्मानित किया गया।

हाल ही में दिल्ली में आयोजित नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में रानी मुखर्जी अपने करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड लेने के लिए आईं। इस दौरान उनके साथ शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) और विक्रांत मैसी भी मौजूद रहे जिन्हें अपनी-अपनी फिल्म के लिए पहला नेशनल अवॉर्ड (बेस्ट एक्टर) मिला।

सेरेमनी में आना चाहती थीं आदिरा रानी मुखर्जी ने एक हालिया इंटरव्यू में नेशनल अवॉर्ड मिलने पर एक्साइटमेंट जाहिर की, साथ ही बताया कि उनकी बेटी आदिरा चोपड़ा (Adira Chopra) भी इस सेरेमनी में शिरकत करना चाहती थीं लेकिन क्यों नहीं आ पाईं। नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी के एक नियम में उनकी बेटी फिट नहीं बैठती थीं जिसके चलते रानी की इस अचीवमेंट को सामने से उनकी बेटी नहीं देख पाईं।

Rani Mukerji with Daughter - X दरअसल, नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल होने की इजाजत नहीं है और रानी की बेटी अभी 10 साल की भी नहीं हुई हैं। खैर, भले ही आदिरा मां के इस खास पल में उनके साथ नहीं थीं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के नाम का पेंडेंट पहना था जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया था।