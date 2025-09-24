National Film Awards 2025: स्ट्रगल कर रहे शाह रुख की रानी ने यूं की मदद, Viral Video देख यूजर्स बोले राहुल-टीना

कुछ-कुछ होता है के राहुल-टीना यानी कि शाह रुख- रानी जब भी साथ आते हैं तो फैंस के चेहरों पर स्माइल आ जाती है। बीते दिनों हुए नेशनल फिल्म अवॉर्ड 2023 में रानी और शाह रुख को अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर एक मोमेंट पर रानी ने शाह रुख के लिए कुछ ऐसा किया जिसे देख फैंस इमोशनल हो गए।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान को फैंस जब भी फैंस रानी मुखर्जी और काजोल के साथ देखते हैं, वह 90 के राहुल-टीना और अंजलि के दौर में लौट जाते हैं। हाल ही में जब 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड के दौरान जब शाह रुख खान और रानी मुखर्जी अवॉर्ड लेने के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे, तो फैंस के चेहरों पर खुशी आ गई।

शाह रुख खान और रानी दोनों को ही अपने लंबे करियर में पहला नेशनल अवॉर्ड मिला। उनके इस नेशनल फिल्म अवॉर्ड से कई मोमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में जिस तरह से रानी ने शाह रुख खान की मदद की, उस पर ने तो सभी का दिल जीत लिया।