National Film Awards 2025: स्ट्रगल कर रहे शाह रुख की रानी ने यूं की मदद, Viral Video देख यूजर्स बोले राहुल-टीना
कुछ-कुछ होता है के राहुल-टीना यानी कि शाह रुख- रानी जब भी साथ आते हैं तो फैंस के चेहरों पर स्माइल आ जाती है। बीते दिनों हुए नेशनल फिल्म अवॉर्ड 2023 में रानी और शाह रुख को अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर एक मोमेंट पर रानी ने शाह रुख के लिए कुछ ऐसा किया जिसे देख फैंस इमोशनल हो गए।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान को फैंस जब भी फैंस रानी मुखर्जी और काजोल के साथ देखते हैं, वह 90 के राहुल-टीना और अंजलि के दौर में लौट जाते हैं। हाल ही में जब 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड के दौरान जब शाह रुख खान और रानी मुखर्जी अवॉर्ड लेने के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे, तो फैंस के चेहरों पर खुशी आ गई।
शाह रुख खान और रानी दोनों को ही अपने लंबे करियर में पहला नेशनल अवॉर्ड मिला। उनके इस नेशनल फिल्म अवॉर्ड से कई मोमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में जिस तरह से रानी ने शाह रुख खान की मदद की, उस पर ने तो सभी का दिल जीत लिया।
रानी मुखर्जी ने की शाह रुख खान की मदद
नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स से रानी और शाह रुख खान का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अवॉर्ड रिसीव करने के बाद विक्रांत-शाह रुख और रानी अपना-अपना मेडल गले में पहनते हुए नजर आए। रानी और विक्रांत ने जहां आसानी से इस मेडल को पहन लिया, तो वहीं शाह रुख खान हाथ में फ्रैक्चर की वजह से उसे गले में डालने में संघर्ष करते हुए नजर आए।
यह भी पढ़ें- National Film Awards 2025: मोहनलाल की स्पीच ने जीता दिल, दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड विनर को मिला स्टेंडिंग ओवेशन
रानी मुखर्जी ने जब ये देखा, तो उन्होंने शाह रुख खान के हाथ से मेडल लिया और सही तरीके से उन्हें पहनाते हुए उनका कॉलर ठीक किया। इतना ही नहीं, शाह रुख खान को गले में पहना हुआ मेडल ठीक लग रहा है कि इसके लिए रानी ने अपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन किया और बादशाह को दिखाया। उनके ओके कहने के बाद रानी ने फोन बंद किया।
Sweetest moment at Rashtrapati Bhavan! #RaniMukerji helping @iamsrk wear his National Film Award, pure joy and smiles all around! 🥹❤️#ShahRukhKhan #NationalAwards #NFA #NationalFilmAwards #NationalAward2025 #71stNationalFilmAwards pic.twitter.com/VSK1Lqv6BU— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) September 23, 2025
फैंस ने कहा- इंडस्ट्री की ये है सच्ची दोस्ती
रानी मुखर्जी के लिए शाह रुख खान के इस जेस्चर को देखकर फैंस भी काफी इमोशनल हो गए। उन्हें कुछ-कुछ होता है का राहुल टीना मोमेंट याद आ गया। एक यूजर ने लिखा, "राहुल टीना मोमेंट है ये तो"। दूसरे यूजर ने लिखा, "रानी कितनी स्वीट है यार। उन्होंने शाह रुख का मेडल ठीक किया और उसके बाद उनके सामने अपना फोन भी रखा ताकि वह डबल चेक कर सके"।
आपको बता दें कि शाह रुख खान को जहां 'जवान' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला, तो वहीं रानी मुखर्जी को 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
यह भी पढ़ें- 71st National Film Awards: अवॉर्ड जीतने के बाद चार दिग्गज एक फ्रेम में आए नजर, SRK ने Mohanlal को लगाया गले
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।