National Film Awards 2025: मोहनलाल की स्पीच ने जीता दिल, दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड विनर को मिला स्टेंडिंग ओवेशन

71st National Film Awards दिल्ली में 23 सितंबर को हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में साउथ सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इस खास मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में मौजूद सभी लोगों ने स्टेंडिंग ओवेशन के साथ उन्हें सम्मान दिया।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 23 सितंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 का आयोजन किया गया। जहां शाह रुख खान से लेकर रानी मुखर्जी, विक्रांत मैसी, करण जौहर और एकता कपूर जैसी फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज हस्तियां पहुंची।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मौके पर 65 वर्षीय सुपरस्टार मोहनलाल को साउथ सिनेमा में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इस स्पेशल अवॉर्ड से सम्मानित किया। इस खास मौके पर उनकी स्पीच ने सभी का दिल जीत लिया और साथ ही जब वह इस खास पुरस्कार को लेने जा रहे थे, तो उनके सम्मान में वहां मौजूद लोग खड़े हो गए।

सम्मान में लोगों ने खड़े होकर बजाई तालियां किसी भी एक्टर के लिए ये बड़े गर्व की बात होती है, जब उसे बड़ी-बड़ी हस्तियां स्टेंडिंग ओवेशन देती हैं। 71st नेशनल फिल्म अवॉर्ड के मौके पर जैसे ही मोहनलाल मंच की तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों दादा साहेब अवॉर्ड लेने के लिए मंच पर पहुंचें, वहां पर बैठे सभी लोगों ने उन्हें स्टेंडिंग ओवेशन दिया।