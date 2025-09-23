Language
    71st National Film Awards Highlights: मोहनलाल को मिला दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड, बेस्ट फिल्म बनी 12th फेल

    National Film Awards 2025 Highlights: 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं को आज सम्मानित किया गया। जिसमें शाह रुख खान और विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर चुना गया। जबकि रानी मुखर्जी बेस्ट एक्ट्रेस रहीं। इसके अलावा मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार मिला।

    By Ashish Rajendra Tue, 23 Sep 2025 05:55 PM (IST)
    71st National Film Awards Highlights: मोहनलाल को मिला दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड, बेस्ट फिल्म बनी 12th फेल
    71st National Film Awards Highlights: मोहनलाल को मिला दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड, बेस्ट फिल्म बनी 12th फेल

    National Film Awards Highlights: भारतीय सिनेमा जगत के सबसे बड़े सम्मान राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के 71वें संस्करण का आयोजन मंगलवार को राजधानी दिल्ली में किया जा रहा है। इस दौरान मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल (Mohanlal) को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

    जबकि शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) और विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर के सम्मान से नवाजा गया है। इसके अलावा रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। बेस्ट फिल्म के तौर पर 12th फेल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का खिताब मिला है। 

    नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स विनर्स लिस्ट-

    फीचर कैटेगरी-

    • बेस्ट हिंदी फिल्म- कटहल- ए जैकफ्रुट मिस्ट्री
    • बेस्ट फीचर फिल्म- 12th फेल
    • बेस्ट एक्टर- शाहरुख खान (जवान) और विक्रांत मैसी (12वीं फेल)
    • बेस्ट एक्ट्रेस- रानी मुखर्जी (मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे)
    • दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड- मोहनलाल
    • बेस्ट डायरेक्शन - द केरल स्टोरी (सुदीप्तो सेन)
    • बेस्ट पॉपुलर फिल्म- रॉकी और रानी की प्रेम कहानी
    • बेस्ट तेलुगु फिल्म- भगवंत केसरी
    • बेस्ट गुजराती फिल्म- वश
    • बेस्ट तमिल फिल्म- पार्किंग
    • बेस्ट मलयालम- उल्लोझुक्कू
    • बेस्ट कन्नड़ फिल्म- द रे ऑफ होप
    • बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर- शिल्पा राव (छलिया, जवान)
    • बेस्ट मेल सिंगर- प्रेमिस्थुन्ना (बेबी, तेलुगु)
    • बेस्ट सिनेमैटोग्राफी- द केरल स्टोरी
    • बेस्ट कोरियोग्राफी- रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (ढिंढोरा बाजे रे)
    • बेस्ट मेकअप एंड कॉस्ट्यूम डिजाइनर-सैम बहादुर
    • स्पेशल मेंशन- एनिमल (री-रिकॉर्डिंग मिक्सर)- एम आर राधाकृष्णन
    • बेस्ट साउंड डिजाइन - एनिमल (हिंदी)
    • बेस्ट फिल्म क्रिटिक- उत्पल दत्ता (असम)
    • बेस्ट एक्शन डायरेक्शन- हनु-मैन (तेलुगु)
    • बेस्ट लिरिक्स- बलगम ( द ग्रुप)- तेलुगु

    नॉन फीचर कैटेगरी-

    • बेस्ट फिल्म क्रिटिक- उत्पल दत्ता
    • बेस्ट डॉक्यूमेंट्री- गॉड वल्चर एंड ह्यूमन
    • बेस्ट स्क्रिप्ट- सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो (कन्नड़)
    • बेस्ट फिल्म- नेकल: क्रॉनिकल ऑफ द पेडी मैन (मलयालम), द सी एंड सेवन विलेज (उड़िया)
    • नेकल- क्रॉनिकल ऑफ द पेडी मैन (मलयालम)
    • द सी एंड सेवन विलेजेस (उड़िया)
    • बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन (द फर्स्ट फिल्म) हिंदी
    • बेस्ट एडिटिंग (मूवी फोकस) इंग्लिश
    23 Sept 20255:55:44 PM

    National Film Awards Live: 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का हुआ समापन

    दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सुकुशल समापन हो गया है। 

    23 Sept 20255:46:12 PM

    National Film Awards Live: मोहनलाल ने दी भावुक करने वाली स्पीच

     नेशनल फिल्म अवॉर्ड समारोह के दौरान दादासाहेब फाल्के पुरस्कार जीतने के बाद मोहनलाल ने एक इमोशनल स्पीच दी है और इस सम्मान को मलयालम सिनेमा को समर्पित किया है। 

    23 Sept 20255:34:44 PM

    National Film Awards Live: मोहनलाल को मिला दादासाहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

    71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से नवाजा गया है। 

    23 Sept 20255:30:01 PM

    National Film Awards Live: 12वीं फेल बनी बेस्ट हिंदी फिल्म

     71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अभिनेता विक्रांत मैसी की फिल्म 12वीं फेल को बेस्ट फिल्म चुना गया है। 

    23 Sept 20255:27:51 PM

    National Film Awards Live: रॉकी और रानी प्रेम कहानी और सैम बहादुर की धूम

    सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के तौर पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के अलावा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म (राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों की श्रेणी) को सैम बहादुर को विनर चुना गया। 

    23 Sept 20255:24:25 PM

    National Film Awards Live: बेस्ट डायरेक्टर बने सुदीप्तो सेन

     फिल्म द केरल स्टोरी के लिए निर्देशक सुदीप्तो सेन को बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला है। 

    23 Sept 20255:23:34 PM

    National Film Awards Live: बेस्ट एक्टर बने शाह रुख और विक्रांत मैसी

     राष्ट्रीय फिल्म पुस्कार 2023 के लिए अभिनेता शाह रुख खान और विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर चुना गया है। 

    23 Sept 20255:21:04 PM

    National Film Awards Live: रानी मुखर्जी बनीं बेस्ट एक्ट्रेस

     बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेज चटर्जी और नार्वे के लिए खिताब मिला है। 

    23 Sept 20255:19:01 PM

    National Film Awards Live: बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर चुना गया ये एक्टर

     तमिल फिल्म पार्किंग के लिए साउथ एक्टर भास्कर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का सम्मान मिला है। 

    23 Sept 20255:18:02 PM

    National Film Awards Live: बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस बनीं जानकी बोधिवाला

    गुजराती फिल्म वश के लिए अभिनेत्री जानकी बोधिवाला को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड मिला है। 

    23 Sept 20255:16:59 PM

    National Film Awards Live: 5 बाल कलाकारों ने जीता राष्ट्रीय अवॉर्ड

     सिनेमा का भविष्य कहे जाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट का मनोबल बढ़ाने वाले के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 बाल कलाकारों को विजेता चुना गया है। 

    23 Sept 20255:13:43 PM

    National Film Awards Live:बेस्ट सिंगर बनीं शिल्पा राव

     राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका बनीं शिल्पा राव, जवान के गीत चलेया के लिए उन्हें ये सम्मान मिला है। 

    23 Sept 20255:12:26 PM

    National Film Awards Live: द केरल स्टोरी ने जीता ये खिताब

     बेस्ट सिनेमैटोग्राफी फिल्म- द केरल स्टोरी

    23 Sept 20255:10:14 PM

    National Film Awards Live: एनिमल ने नेशनल अवॉर्ड में मचाई धूम

     बेस्ट साउंड डिजाइन - एनिमल (हिंदी) के लिए हरिहरण मधुसुधन को मिला सम्मान।

    23 Sept 20254:59:40 PM

    National Film Awards Live: बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनी ये जोड़ी

     विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर दिव्या गंभीर और निधि गंभीर को मिला।

    23 Sept 20254:57:01 PM

    National Film Awards Live: रॉकी और रानी को मिला सम्मान

     बेस्ट कोरियोग्राफी- रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (ढिंढोरा बाजे रे)

    23 Sept 20254:54:57 PM

    National Film Awards Live: बेस्ट गुजराती फिल्म बनी वश

     गुजराती हॉरर थ्रिलर फिल्म वश ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट गुजराती फिल्म का खिताब जीता है। 

    23 Sept 20254:54:01 PM

    National Film Awards Live: नेशनल अवॉर्ड में कटहल की धूम

    अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा की नेटफ्लिक्स की मूवी कटहल को बेस्ट हिंदी फिल्म का नेशनल अवॉर्ड मिला है। 

    23 Sept 20254:50:40 PM

    National Film Awards: बेस्ट मलयालम फिल्म बनी उल्लोझुक्कू

     71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट मलयालम फिल्म उल्लोझुक्कू को चुना गया है।

    23 Sept 20254:46:20 PM

    National Film Awards Live: बेस्ट तमिल फिल्म बनी पार्किंग

    71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान बेस्ट तमिल फिल्म का खिताब फिल्म पार्किंग को मिला है। 

    23 Sept 20254:45:03 PM

    National Film Awards Live: भगवंत केसरी को मिला बेस्ट तेलुगु फिल्म का पुरस्कार

     साउथ सुपरस्टार नंदमुरि बालाकृष्ण की फिल्म भगवंत केसरी को नेशनल फिल्म अवॉर्ड में बेस्ट तेलुगु फिल्म को विजेता चुना गया है। 

    23 Sept 20254:42:05 PM

    National Film Awards Live: फिल्म एनिमल को इस कैटेगरी में मिला सम्मान

    71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट साउंड डिजाइन का अवॉर्ड सुपरस्टार रणबीर कपूर की एनिमल (हिंदी) फिल्म को मिला है। 

    23 Sept 20254:39:48 PM

    National Film Awards Live: फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए पुरस्कार वितरण शुरू

     राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फीचर फिल्म कैटेगरी के अवॉर्ड वितरण शुरू।

    23 Sept 20254:34:34 PM

    National Film Awards Live: बेस्ट नॉन फीचर फिल्म फ्लोरिंग मैन

     बेस्ट नॉन फीचर फिल्म के लिए फ्लोरिंग मैन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला।

    23 Sept 20254:28:44 PM

    National Film Awards Live: बेस्ट डॉक्यूमेंट्री बनी गॉड वल्चर एंड ह्यूमन

     बेस्ट डॉक्यूमेंट्री- गॉड वल्चर एंड ह्यूमन को राजेश चंदवानी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला।

    23 Sept 20254:22:23 PM

    National Film Awards Live: प्रणय देसाई को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

    गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए प्रणय देसाई को विजेता चुना गया।

    23 Sept 20254:19:30 PM

    National Film Awards Live: उत्पल दत्ता को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का राष्ट्रीय सम्मान

    71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट क्रिटिक्स के लिए उत्पल दत्ता को राष्ट्रपति द्वारा सम्मान दिया गया है। 

    23 Sept 20254:11:33 PM

    National Film Awards Live: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार समारोह में पहुंची

     सेलेब्स को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देने के लिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंच गई हैं।

    23 Sept 20254:07:55 PM

    National Film Awards Live: एक साथ नजर आए शाह रुख खान और रानी मुखर्जी

    एक्टिंग करियर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले सुपरस्टार शाह रुख खान और रानी मुखर्जी एक साथ नजर आए। 

    23 Sept 20254:02:04 PM

    National Film Awards Live: नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स विनर्स के लिए स्पेशल प्रेजेंटेशन

     राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस बार जीत हासिल करने वालीं सभी विजेताओं के लिए सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय की तरफ से स्पेशल प्रेजेंटेशन जारी की गई है। 

    23 Sept 20253:51:53 PM

    National Film Awards Live: रानी मुखर्जी सम्मान समारोह में हुई शामिल

    फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनीं जाने वालीं एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी समारोह में पहुंच गई हैं। 

    23 Sept 20253:46:15 PM

    National Film Awards Live: 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुस्कार के विजेताओं की सूची जारी

     विनर्स की लिस्ट-

    बेस्ट हिंदी फिल्म- कटहल- ए जैकफ्रुट मिस्ट्री
    बेस्ट फीचर फिल्म- 12th फेल
    बेस्ट एक्टर- शाहरुख खान (जवान) और विक्रांत मैसी (12वीं फेल)
    बेस्ट एक्ट्रेस- रानी मुखर्जी (मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे)
    दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड- मोहनलाल
    बेस्ट डायरेक्शन - द केरल स्टोरी (सुदीप्तो सेन)
    बेस्ट पॉपुलर फिल्म- रॉकी और रानी की प्रेम कहानी
    बेस्ट तेलुगु फिल्म- भगवंत केसरी
    बेस्ट गुजराती फिल्म- वश
    बेस्ट तमिल फिल्म- पार्किंग
    बेस्ट कन्नड़ फिल्म- द रे ऑफ होप
    बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर- शिल्पा राव (छलिया, जवान)
    बेस्ट मेल सिंगर- प्रेमिस्थुन्ना (बेबी, तेलुगु)
    बेस्ट सिनेमैटोग्राफी- द केरल स्टोरी
    बेस्ट कोरियोग्राफी- रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (ढिंढोरा बाजे रे)
    बेस्ट मेकअप एंड कॉस्ट्यूम डिजाइनर-सैम बहादुर
    स्पेशल मेंशन- एनिमल (री-रिकॉर्डिंग मिक्सर)- एम आर राधाकृष्णन
    बेस्ट साउंड डिजाइन - एनिमल (हिंदी)
    बेस्ट फिल्म क्रिटीक- उत्पल दत्ता (असम)
    बेस्ट एक्शन डायरेक्शन- हनु-मैन (तेलुगु)
    बेस्ट लिरिक्स- बलगम ( द ग्रुप)- तेलुगु


    नॉन फीचर फिल्म

    बेस्ट फिल्म क्रिटिक- उत्पल दत्ता
    बेस्ट डॉक्यूमेंट्री- गॉड वल्चर एंड ह्यूमन
    बेस्ट स्क्रिप्ट- सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो (कन्नड़)
    बेस्ट फिल्म- नेकल: क्रॉनिकल ऑफ द पेडी मैन (मलयालम), द सी एंड सेवन विलेज (उड़िया)
    नेकल- क्रॉनिकल ऑफ द पेडी मैन (मलयालम)
    द सी एंड सेवन विलेजेस (उड़िया)
    बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन (द फर्स्ट फिल्म) हिंदी
    बेस्ट एडिटिंग (मूवी फोकस) इंग्लिश

    23 Sept 20253:43:29 PM

    National Film Awards Live: नेशनल फिल्म अवॉर्ड लेने पहुंचे शाह रुख खान

     33 साल के एक्टिंग करियर में पहली बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीतने वाले शाह रुख खान दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। 

    23 Sept 20253:38:22 PM

    National Film Awards Live: रेड कारपेट पर पहुंचे विधु विनोद चोपड़ा

    71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12th फेल (12th Fail) को बेस्ट फीचर फिल्म चुना गया है। इसके लिए विधु अपनी पत्नी संग इस पुरस्कार समारोह में रेड कारपेट पर पहुंच गए हैं। 

    23 Sept 20253:33:58 PM

    National Film Awards Live: शाह रुख खान के लिए स्पेशल सीट

     राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के 71वें संस्करण के दौरान सुपरस्टार शाह रुख खान के लिए स्पेशस सीट रखी गई है। बता दें कि नेशनल अवॉर्ड के सभी विनर्स के लिए ऐसी तैयारी की जाती है। 

    23 Sept 20253:22:04 PM

    National Film Awards Live: पहली बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीतने पर बोलीं फैशन डिजाइनर

    विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर दिव्या गंभीर और निधि गंभीर ने अपनी राय रखते हुए कहा है कि- यह पुरस्कार सिर्फ एक पहचान नहीं है, बल्कि यह देश को यह संदेश देता है कि हम कुछ सही कर रहे हैं।

    23 Sept 20253:18:32 PM

    National Film Awards Live: रानी मुखर्जी को भी पहली बार मिलेगा नेशनल फिल्म अवॉर्ड

    30 साल के फिल्मी करियर में अभिनेत्री रानी मुखर्जी आज पहली बार पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हासिल करेंगी। उन्हें 2023 में आई फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना। 

    23 Sept 20253:14:22 PM

    National Film Awards Live: कब और कहां आयोजित हो रहा नेशनल फिल्म अवॉर्ड

    हर बार की तरह इस बार भी नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का आयोजन राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जा रहा है। यहां देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विनर सेलेब्स को ये राष्ट्रीय पुरस्कार देंगे। 

    23 Sept 20253:12:55 PM

    National Film Awards Live: मोहनलाल को मिलेगा दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड

    इस बार के नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के दौरान मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल (Mohanlal) को भी दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से नवाजा जाएगा। ये पुरस्कार सिनेमा में उनके अहम योगदान के लिए दिया जा रहा है। 

    23 Sept 20253:11:27 PM

    National Film Awards Live: इस फिल्म के लिए शाह रुख को मिलेगा सम्मान

    शाह रुख खान को फिल्म जवान के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर के तौर पर विजेता चुना गया है। उनके अलावा 12th फेल के लिए अभिनेता विक्रांत मैसी का नाम भी लिस्ट में शामिल है। 

    23 Sept 20253:09:29 PM

    National Film Awards Live: शाह रुख खान पहली बार बने बेस्ट एक्टर

    71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन बस थोड़ी देर में होने जा रहा है। इस बार के नेशनल अवॉर्ड्स में सबसे बड़ी हाईलाइट्स सुपरस्टार शाह रुख खान हैं, जो पहली बार इस सम्मान से नवाजे जाएंगे। 