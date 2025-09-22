Mardaani 3: नवरात्रि पर 'मर्दानी 3' की रिलीज डेट का एलान, क्रिमिनल का काम तमाम करेंगी Rani Mukerji

Mardaani 3 रानी मुखर्जी की मोस्ट अवेटेड फिल्म मर्दानी 3 की रिलीज डेट का एलान हो चुका है। नवरात्रि के पहले दिन मेकर्स ने फिल्म से बड़ा अपडेट शेयर किया है। रानी अपने किरदार शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में फिर अपराधियों से भिड़ने और उन्हें सजा देने के लिए तैयार है। पढ़ें कब रिलीज होगी मर्दानी 3।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अदाकारा रानी मुखर्जी मोस्ट अवेटेड फिल्म मर्दानी 3 में अपने निडर और उग्र अवतार में वापसी करने के लिए तैयार हैं। मेकर्स ने सोमवार को नवरात्रि के पावन अवसर पर एक नए पोस्टर के साथ फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की। इस मशहूर और सफल फ्रैंचाइजी की तीसरी किस्त में रानी एक बार फिर अपने निडर किरदार पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में नजर आएंगी। यशराज फिल्म्स ने उनकी वापसी की पुष्टि करते हुए इसे अच्छाई और बुराई के बीच एक महाकाव्य युद्ध की शुरुआत बताया।

नवरात्रि पर किया बड़ा एलान इस घोषणा के साथ देवी दुर्गा की शक्ति का जश्न मनाते हुए अयगिरी नंदिनी का एक शक्तिशाली मंत्रोच्चार भी किया गया। मेकर्स ने हिंट दिया कि शिवानी अपने अब तक के सबसे कठिन मामले का सामना कैसे करेंगी, जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। पहले पोस्टर में रानी के हाथ का क्लोज-अप दिखाया गया है, जिसमें वह रिवॉल्वर पकड़े हुए दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स के सामने डटी हुई हैं। यह पोस्टर उनकी ताकत और साहस, दोनों को दर्शाता है, जो इस अपकमिंग थ्रिलर के लिए एक्साइटमेंट बढ़ाता है।

Just look at the selection of subject by #RaniMukerji. He is far ahead of her all contemporaries. #Mardaani3 will be a successful venture. https://t.co/Pxr3k1b0oe — Manoj Sharma (@manojksharma2) September 22, 2025 मर्दानी सीरीज भारतीय सिनेमा में एकमात्र महिला-पुलिस-प्रधान फ्रैंचाइजी के रूप में उभर कर आई है। अपनी प्रभावशाली कहानियों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली इस फ्रैंचाइजी की पहली फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी, उसके बाद 2019 में मर्दानी 2 रिलीज हुई। दोनों ही फिल्मों को रानी के दमदार अभिनय और उनकी शानदार कहानियों के लिए सराहा गया।