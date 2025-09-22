Language
    Mardaani 3: नवरात्रि पर 'मर्दानी 3' की रिलीज डेट का एलान, क्रिमिनल का काम तमाम करेंगी Rani Mukerji

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:37 PM (IST)

    Mardaani 3 रानी मुखर्जी की मोस्ट अवेटेड फिल्म मर्दानी 3 की रिलीज डेट का एलान हो चुका है। नवरात्रि के पहले दिन मेकर्स ने फिल्म से बड़ा अपडेट शेयर किया है। रानी अपने किरदार शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में फिर अपराधियों से भिड़ने और उन्हें सजा देने के लिए तैयार है। पढ़ें कब रिलीज होगी मर्दानी 3।

    रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' की रिलीज डेट आउट

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अदाकारा रानी मुखर्जी मोस्ट अवेटेड फिल्म मर्दानी 3 में अपने निडर और उग्र अवतार में वापसी करने के लिए तैयार हैं। मेकर्स ने सोमवार को नवरात्रि के पावन अवसर पर एक नए पोस्टर के साथ फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की। इस मशहूर और सफल फ्रैंचाइजी की तीसरी किस्त में रानी एक बार फिर अपने निडर किरदार पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में नजर आएंगी। यशराज फिल्म्स ने उनकी वापसी की पुष्टि करते हुए इसे अच्छाई और बुराई के बीच एक महाकाव्य युद्ध की शुरुआत बताया।

    नवरात्रि पर किया बड़ा एलान

    इस घोषणा के साथ देवी दुर्गा की शक्ति का जश्न मनाते हुए अयगिरी नंदिनी का एक शक्तिशाली मंत्रोच्चार भी किया गया। मेकर्स ने हिंट दिया कि शिवानी अपने अब तक के सबसे कठिन मामले का सामना कैसे करेंगी, जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। पहले पोस्टर में रानी के हाथ का क्लोज-अप दिखाया गया है, जिसमें वह रिवॉल्वर पकड़े हुए दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स के सामने डटी हुई हैं। यह पोस्टर उनकी ताकत और साहस, दोनों को दर्शाता है, जो इस अपकमिंग थ्रिलर के लिए एक्साइटमेंट बढ़ाता है।

    इस दिन रिलीज होगी मर्दानी 3

    अभिराज मीनावाला द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित मर्दानी 3, 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। यह शिवानी के साहस और बड़े अपराधियों के खिलाफ उसकी ताकत को दिखाने का वादा करती है। भारतीय सिनेमा की सबसे निडर महिला किरदारों में से एक की वापसी का जश्न मनाते हुए सोशल मीडिया पर फैंस खुशी से झूम उठे। एक यूजर ने लिखा, 'रानी वापस आ गई हैं, जबकि दूसरे ने लिखा, 'रानी मुखर्जी की मर्दानी3 एक सफल फिल्म होगी'। एक अन्य ने लिखा, 'मर्दानी3 जरूर हिट होगी'।

    मर्दानी सीरीज भारतीय सिनेमा में एकमात्र महिला-पुलिस-प्रधान फ्रैंचाइजी के रूप में उभर कर आई है। अपनी प्रभावशाली कहानियों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली इस फ्रैंचाइजी की पहली फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी, उसके बाद 2019 में मर्दानी 2 रिलीज हुई। दोनों ही फिल्मों को रानी के दमदार अभिनय और उनकी शानदार कहानियों के लिए सराहा गया।

    मेकर्स की मानें तो यह तीसरा चैप्टर इस लेवल को और ऊंचा करेगा। एक प्रेस विज्ञप्ति में, उन्होंने इसे और भी गहरा और गंभीर बताया, जिसका उद्देश्य एक रोमांचक ड्रामेटिक एक्सपीरियंस देना है। रानी ने खुद पहले कहा था कि मर्दानी 3 अंधकारमय, घातक और क्रूर है।

