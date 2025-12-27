रामायण के 'मेघनाद' की पॉपुलैरिटी से डरते थे राजेश खन्ना... जीनत अमान के हीरो बन रातोंरात चमके थे हैंडसम हीरो
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा में कुछ कलाकार हीरो बनने की चाह लिए आते हैं, लेकिन किस्मत कभी उन्हें विलेन बना देती है तो कभी वे सपोर्टिंग एक्टर बनकर रह जाते हैं। हालांकि, कुछ कलाकार ऐसे हैं जिन्हें फिल्म से ज्यादा टीवी में काम करके सफलता हासिल हुई। रामायण के मेघनाद (Ramayan Meghnad) के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
रामानंद सागर की रामायण में सभी कलाकार अपने किरदारों के चलते अमर हो गए। मेघनाद का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने भी इतनी शिद्दत अपना काम किया कि आज वह इसी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। रामायण में मेघनाद बने ये एक्टर विजय अरोड़ा (Vijay Arora) थे।
जीनत अमान की फिल्म से चमकी थी किस्मत
विजय अरोड़ा 70 और 80 के दशक के मशहूर अभिनेता थे। 1971 में FTII से पढ़ाई करने वाले विजय अरोड़ा ने अपनी पहली फिल्म जरूरत की थी जिसमें उनके अपोजिट रीना रॉय नजर आई थीं। वह हथकड़ी, फागुन, कादंबरी, इंसाफ, 36 घंटे जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें सफलता धर्मेंद्र और जीनत की फिल्म यादों की बारात से मिली थी। हाथ में गिटार लिए 'चुरा लिया है' गाने गाते हुए विजय छा गए थे।
राजेश खन्ना के लिए बन गए थे खतरा?
उस दौर में हर ओर विजय अरोड़ा के ही चर्चे थे। ऐसा कहा जाता है कि विजय की पॉपुलैरिटी से सुपरस्टार राजेश खन्ना को अपनी पॉपुलैरिटी का डर सताने लगा था। खैर, फिल्मों में अपनी उम्दा परफॉर्मेंस से ध्यान खींचने के बाद उन पर रामानंद सागर की नजर पड़ी और उन्होंने अभिनेता को मेघनाद का किरदार दिया। यादों की बारात के बाद यह टीवी सीरियल उनके लिए लकी साबित हुआ और वह मेघनाद के किरदार से अमर हो गए।
कैसे हुई थी रामायण के मेघनाद की मौत?
110 फिल्में और कई टीवी सीरियल्स में काम करने वाले मेघनाद उर्फ विजय अरोड़ा अपनी हैंडसम पर्सनैलिटी के लिए भी जाने जाते थे। आखिरी बार अभिनेता को इंडियन बाबू फिल्म में देखा गया था। साल 2007 में एक्टर का पेट के कैंसर की वजह से निधन हो गया था। वह सिर्फ 62 साल के थे।
