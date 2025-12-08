मोहब्बत के लिए बनीं मुस्लिम...किराए के नहीं थे पैसे, हीरोज को बनाया हिट...बिकिनी पहनने वाली वो पहली हीरोइन!

एंंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भले ही आज का सिनेमा थोड़ा अलग हो, बिंदास हो, बोल्ड हो लेकिन हिंदी सिनेमा पहले ऐसा नहीं था। पहले फिल्मों में वेस्टर्न कल्चर कम ही दिखाया जाता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि तब के जमाने में कहानियां साधारण थीं, तब भी कहानियां बड़ी होती थीं तो किरदारों के रंग-रूप पर भी काम किया जाता था। हालांकि शर्म और हया का गहना सजाए हीरोइनों में को छुप-छुपकर बोल्ड दिखना पड़ता था। आज हम आपको एक ऐसी हीरोइन की कहानी बताएंगे, जिसने 70 के दशक में पहली बार बिकिनी पहनी तो हंगामा मच गया था। आइए जानते हैं उसी हीरोइन की कहानी...

ऐसे फिल्मों में आईं शर्मिला टैगोर हिंदी सिनेमा 50 और 60 के दशक में हीरोइनें साड़ी या घांघरा-चोली में ही ज्यादा पर्दे पर नजर आती थीं। लेकिन 70 का दशक आते-आते बदलाव की लहर चल गई थी। इसी बीच सिनेमा में एंट्री हुई शर्मिला टैगोर (Sharmila Tagore) की। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को आंध्र प्रदेश के एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था।

हिंदी फिल्मों में आने से पहले शर्मिला टैगोर ने बंगाली फिल्मों में काम किया था। महज 13 साल की उम्र में शर्मिला ने बंगाली फिल्मों से डेब्यू किया और करीब 5 साल यहीं काम करती रहीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड की राह मिली। इसके बाद साल 1964 में शक्ति सामंत की फिल्म 'कश्मीर की कली' से उन्होंने हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया। फिल्म में उनके हीरो शम्मी कपूर थे और ये जोड़ी हिट रही।

इस फिल्म से मिली बॉलीवुड में पहचान हिंदी फिल्मों में आने के बाद धीरे-धीरे उनके लिए बॉलीवुड के द्वार खुलते चले गए। साल 1966 में एक फिल्म आई, जिसका नाम था अनुपमा। ये फिल्म शर्मिला टैगोर के करियर के लिए ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड में बड़ी सक्सेस दिलाई और इसके साथ ही वो बड़ी एक्ट्रेसेस में शुमार की जाने लगीं। फिल्म में वो धर्मेंद्र के साथ नजर आईं और इस फिल्म से वो बड़ी एक्ट्रेस बन गईं। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजेश खन्ना, शशि कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन समेत कई बड़े स्टार्स के साथ उन्होंने काम किया।

मोहब्बत की खातिर बन गईं मुस्लिम फिल्मों में जहां शर्मिला टैगोर हिट रहीं तो वहीं निजी जिंदगी में भी उनका प्यार खूब चर्चा में रहा। 60-70 के दशक में जिस हीरोइन पर लाखों लोगों का दिल फिदा था, उस हीरोइन को पसंद आया एक क्रिकेटर। ये कोई और नहीं बल्कि मशहूर क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान पटौदी थे। कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात दिल्ली में हुई थी। चर्चे तो ये भी हुए कि, जब शर्मिला टैगोर मैच देखने स्टेडियम पहुंचती थीं तो नवाब अली खान पटौदी उनका स्वागत सिक्सर से किया करते थे।

दोनों का प्यार खूब परवान चढ़ा और फिर आखिरकार दोनों ने शादी की। 27 दिसम्बर साल 1969 को दोनों की शादी हुई। कहा जाता है कि, शर्मिला टैगोर को निकाह के लिए भोपाल की आखिरी नवाब और टाइगर पटौदी की मां साजिदा सुल्तान की एक शर्त माननी पड़ी। मंसूर अली खान को अपनाने से पहले शर्मिला को इस्लाम धर्म अपनाना पड़ा और अपना नाम बदलकर आयशा सुल्तान करना पड़ा। इसे शर्मिला ने खुशी-खुशी कबूल भी किया और फिर दोनों की शादी हुई।

सास के डर से हटवाने पड़े थे बिकिनी वाले होर्डिंग वैसे ये जानकार आपको हैरानी होगी कि, शर्मिला टैगोर बॉलीवुड की ऐसी पहली एक्ट्रेस हैं जिन्होंने फिल्मफेयर मैग्जीन कवर के लिए बिकिनी फोटोशूट करवाया था। ये फोटोशूट उन्होंने अपनी फिल्म 'एन ईवनिंग इस पेरिस' की रिलीज के लिए कराया था। इस फिल्म का प्रमोशन खूब हुआ और फिल्म के प्रमोशन के लिए उन्होंने इन बिकिनी वाले होर्डिंग्स को जगह जगह लगवाया। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अपनी सास के डर से उन्होंने ये बिकिनी वाले होर्डिंग्स भी हटवा दिए थे।