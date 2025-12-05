Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्यों मंसूर अली खान पटौदी के सोकर उठने से पहले शर्मीला लगाती थीं मेकअप? बेटी सोहा ने बताया मस्त किस्सा

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 05:32 PM (IST)

    सोहा अली खान (Soha Ali Khan) ने अपने पॉडकास्ट में सोनाक्षी सिन्हा के साथ प्यार और रिश्तों पर चर्चा की। सोहा ने बताया कि उनकी मां शर्मिला टै ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सोहा अली खान ने सुनाया मां शर्मीला का किस्सा (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान एक पॉडकास्ट चैनल चलाती हैं जिसमें वो कई बार सेलेब्स या फिर मोटिवेशनल स्पीकर या कभी कभार सिंपल स्किन से जुड़े किसी मामले को लेकर लोगों का इंटरव्यू लेती रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने शो पर सोनाक्षी सिन्हा और कस्तूरी महंता को बुलाया था। इन लोगों ने यहां लव और रिलेशनशिप के बीच की परतों को लेकर चर्चा की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुणाल खेमू के साथ कंफर्टेबल रहती हैं सोहा

    इस दौरान बातचीत में सोहा अली खान ने बताया कि उनकी मां शर्मीला टैगोर पिता मंशूर अली खान पटौदी के उठने से पहले ही मुंह पर मेकअप लगा लिया करती थीं। मेकअप के बारे में बात करते हुए सोहा ने कहा कि वह बिना मेकअप के कुणाल खेमू के साथ बिल्कुल सहज महसूस करती हैं, लेकिन उनकी मां के साथ कहानी थोड़ी दूसरी थी।

    Soha (5)

    यह भी पढ़ें- Inside Pics: दो हिस्सों में बंटा सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का नया घर, अलग-अलग कमरे में रहता है कपल?

    शर्मीला क्यों लगाती थी खूब मेकअप

    शर्मीला टैगोर के बारे में बात करते हुए सोनाक्षी ने कहा,"मेरी मां ने एक बार मुझे बताया था कि जब उनकी शादी हुई थी, तो वह मेरे पिता के उठने से पहले उठकर थोड़ा रूज लगाती थीं और फिर वापस सो जाती थीं क्योंकि वह शर्मिला टैगोर थीं। वो चाहती थीं कि जब पापा उठें तो उन्हें शर्मिला टैगोर के तौर पर देखें। यह कुछ समय तक चलता रहा।"

    सोनाक्षी ने जहीर को लेकर क्या कहा?

    वहीं जब सोनाक्षी से पूछा गया कि क्या उन्हें भी जहीर की अटेंशन पाने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ा। इस पर सोनाक्षी ने कहा,"मैं वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचती। हमारे मामले में, यह असल में दिखावे से कहीं बढ़कर है। मैं उनकी ओर कई और चीज़ों के लिए आकर्षित होती हूं, जैसे कि वह कैसे हैं और मुझे कैसा महसूस कराते हैं। ये चीजें तब तक दूर नहीं होंगी जब तक वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। चाहे मैं किसी भी साइज की दिख रही हूं या मैं कैसी भी दिख रही हूं, उन्होंने मुझे हमेशा आत्मविश्वास से भर दिया है।"

    यह भी पढ़ें- उम्र के इस पड़ाव पर शरीर देता है 'पेरिमेनोपॉज' के संकेत, Soha Ali Khan ने कहा- बिल्कुल न करें अनदेखा