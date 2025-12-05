क्यों मंसूर अली खान पटौदी के सोकर उठने से पहले शर्मीला लगाती थीं मेकअप? बेटी सोहा ने बताया मस्त किस्सा
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान एक पॉडकास्ट चैनल चलाती हैं जिसमें वो कई बार सेलेब्स या फिर मोटिवेशनल स्पीकर या कभी कभार सिंपल स्किन से जुड़े किसी मामले को लेकर लोगों का इंटरव्यू लेती रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने शो पर सोनाक्षी सिन्हा और कस्तूरी महंता को बुलाया था। इन लोगों ने यहां लव और रिलेशनशिप के बीच की परतों को लेकर चर्चा की।
कुणाल खेमू के साथ कंफर्टेबल रहती हैं सोहा
इस दौरान बातचीत में सोहा अली खान ने बताया कि उनकी मां शर्मीला टैगोर पिता मंशूर अली खान पटौदी के उठने से पहले ही मुंह पर मेकअप लगा लिया करती थीं। मेकअप के बारे में बात करते हुए सोहा ने कहा कि वह बिना मेकअप के कुणाल खेमू के साथ बिल्कुल सहज महसूस करती हैं, लेकिन उनकी मां के साथ कहानी थोड़ी दूसरी थी।
शर्मीला क्यों लगाती थी खूब मेकअप
शर्मीला टैगोर के बारे में बात करते हुए सोनाक्षी ने कहा,"मेरी मां ने एक बार मुझे बताया था कि जब उनकी शादी हुई थी, तो वह मेरे पिता के उठने से पहले उठकर थोड़ा रूज लगाती थीं और फिर वापस सो जाती थीं क्योंकि वह शर्मिला टैगोर थीं। वो चाहती थीं कि जब पापा उठें तो उन्हें शर्मिला टैगोर के तौर पर देखें। यह कुछ समय तक चलता रहा।"
सोनाक्षी ने जहीर को लेकर क्या कहा?
वहीं जब सोनाक्षी से पूछा गया कि क्या उन्हें भी जहीर की अटेंशन पाने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ा। इस पर सोनाक्षी ने कहा,"मैं वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचती। हमारे मामले में, यह असल में दिखावे से कहीं बढ़कर है। मैं उनकी ओर कई और चीज़ों के लिए आकर्षित होती हूं, जैसे कि वह कैसे हैं और मुझे कैसा महसूस कराते हैं। ये चीजें तब तक दूर नहीं होंगी जब तक वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। चाहे मैं किसी भी साइज की दिख रही हूं या मैं कैसी भी दिख रही हूं, उन्होंने मुझे हमेशा आत्मविश्वास से भर दिया है।"
