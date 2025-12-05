क्यों मंसूर अली खान पटौदी के सोकर उठने से पहले शर्मीला लगाती थीं मेकअप? बेटी सोहा ने बताया मस्त किस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान एक पॉडकास्ट चैनल चलाती हैं जिसमें वो कई बार सेलेब्स या फिर मोटिवेशनल स्पीकर या कभी कभार सिंपल स्किन से जुड़े किसी मामले को लेकर लोगों का इंटरव्यू लेती रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने शो पर सोनाक्षी सिन्हा और कस्तूरी महंता को बुलाया था। इन लोगों ने यहां लव और रिलेशनशिप के बीच की परतों को लेकर चर्चा की।

कुणाल खेमू के साथ कंफर्टेबल रहती हैं सोहा इस दौरान बातचीत में सोहा अली खान ने बताया कि उनकी मां शर्मीला टैगोर पिता मंशूर अली खान पटौदी के उठने से पहले ही मुंह पर मेकअप लगा लिया करती थीं। मेकअप के बारे में बात करते हुए सोहा ने कहा कि वह बिना मेकअप के कुणाल खेमू के साथ बिल्कुल सहज महसूस करती हैं, लेकिन उनकी मां के साथ कहानी थोड़ी दूसरी थी।