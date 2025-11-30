Language
    Inside Pics: दो हिस्सों में बंटा सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का नया घर, अलग-अलग कमरे में रहता है कपल?

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 05:37 PM (IST)

    सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और जहीर इकबाल (Zaheer Iqbal) ने शादी के बाद एक नया घर खरीदा था जिसमें वह कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। अब कपल ने अपने घर के अंदर की झलक दिखाई है जिसे दो हिस्सों में बांट दिया गया है। 

    बेहद आलीशान है सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का नया घर। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपने पति और एक्टर जहीर इकबाल के साथ हाल ही में अपने नए आशियाने में शिफ्ट हुई हैं। कपल ने शादी से पहले ही अपना नया घर खरीद लिया था और वहां शिफ्ट होने के लिए उन्हें 9 महीने से भी ज्यादा का समय लगा। अब कपल ने अपने नए घर की झलक दिखाई है।

    सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद जून 2024 में सिविल मैरिज की थी। शादी के बाद कुछ समय तक दोनों अपने पुराने घर में रहे थे, लेकिन अब वे अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं।

    9 महीने में बना सोनाक्षी-जहीर का घर

    पिछले महीने ही सोनाक्षी सिन्हा ने अपने यूट्यूब वीडियो के जरिए रिवील किया था कि वह और जहीर नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं जिसे बनने में करीब 9 महीने का वक्त लगा था। अब आखिरकार कपल ने अपने घर के अंदर की झलक दिखाई है जिसकी खूबसूरती दिखे आपके भी होश उड़ जाएंगे।

    Sonakshi House

    कपल के घर का इंटीरियर है शानदार

    लैविश लिविंग रूम, खूबसूरत डाइनिंग एरिया, सी-फेसिंग बालकनी और 7 स्टार से भी शानदार बेडरूम-बाथरूम... सोनाक्षी और जहीर का घर अंदर से बहुत ही आलीशान और क्लासी है। हालांकि, उन्होंने अपने घर को दो हिस्सों में बांट रखा है। जी हां, सोनाक्षी और जहीर का घर वेस्ट और ईस्ट में बंटा हुआ है।

    Zaheer Sonakshi House

    दो हिस्सों में बंटा है सोनाक्षी-जहीर का घर

    सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने अपने नए घर को दो साइड वेस्ट और ईस्ट में बांटा है जिसे उन्होंने अपनी-अपनी पसंद से सजाया है। वेस्ट साइड जहीर का है जिसका इंटीरियर न्यूयॉर्क थीम पर है। कम पौधों के साथ इसे मिनिमल और क्लासी इंटीरियर दिया गया है। सब कुछ बहुत स्पेसियस और शानदार है।

    Sonakshi Zaheer House

    वहीं, ईस्ट साइड सोनाक्षी सिन्हा है जिसे उन्होंने बहुत कोजी स्टाइल में तैयार किया है। उन्होंने मालदीव थीम पर अपने साइड को सजाया है। जहीर को पौधे पसंद नहीं हैं, इसलिए उनके साइड में ज्यादा पौधे नहीं हैं, लेकिन सोनाक्षी ने अपने एरिया में भर-भरकर पौधे लगाए हैं। सोनाक्षी के साइड में लिविंग रूम से लेकर गेस्ट रूम और जिम एरिया तक सब कुछ बहुत कोजी है। सोनाक्षी सिन्हा वाले साइड में एक मास्टर बेडरूम भी है।

    Sonakshi Zaheeer

    क्या अलग-अलग कमरे में रहते हैं सोनाक्षी-जहीर?

    सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने भले ही अपने घर-घर को वेस्ट और ईस्ट में बांट रखा है और इसे अपनी-अपनी पसंद से सजाया है।

     

    लेकिन सोनाक्षी वेस्ट साइड यानी जहीर की पसंद से बनाए जाने वाले रूम में ही रहती हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें दुख होता है कि वह अपने बनाए हुए रूम में नहीं रहती हैं।

