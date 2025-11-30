Inside Pics: दो हिस्सों में बंटा सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का नया घर, अलग-अलग कमरे में रहता है कपल?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपने पति और एक्टर जहीर इकबाल के साथ हाल ही में अपने नए आशियाने में शिफ्ट हुई हैं। कपल ने शादी से पहले ही अपना नया घर खरीद लिया था और वहां शिफ्ट होने के लिए उन्हें 9 महीने से भी ज्यादा का समय लगा। अब कपल ने अपने नए घर की झलक दिखाई है।

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद जून 2024 में सिविल मैरिज की थी। शादी के बाद कुछ समय तक दोनों अपने पुराने घर में रहे थे, लेकिन अब वे अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं।

9 महीने में बना सोनाक्षी-जहीर का घर पिछले महीने ही सोनाक्षी सिन्हा ने अपने यूट्यूब वीडियो के जरिए रिवील किया था कि वह और जहीर नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं जिसे बनने में करीब 9 महीने का वक्त लगा था। अब आखिरकार कपल ने अपने घर के अंदर की झलक दिखाई है जिसकी खूबसूरती दिखे आपके भी होश उड़ जाएंगे।

कपल के घर का इंटीरियर है शानदार लैविश लिविंग रूम, खूबसूरत डाइनिंग एरिया, सी-फेसिंग बालकनी और 7 स्टार से भी शानदार बेडरूम-बाथरूम... सोनाक्षी और जहीर का घर अंदर से बहुत ही आलीशान और क्लासी है। हालांकि, उन्होंने अपने घर को दो हिस्सों में बांट रखा है। जी हां, सोनाक्षी और जहीर का घर वेस्ट और ईस्ट में बंटा हुआ है।