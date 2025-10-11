'इतना हमें भी पता है...'Sonakshi Sinha को मस्जिद में जूते पहनने के लिए किया गया ट्रोल, एक्ट्रेस ने कर दी बोलती बंद

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोनाक्षी सिन्हा हाल ही में अपने पति जहीर इकबाल के साथ अबू धाबी स्थित शेख जायद मस्जिद गई थीं। एक्ट्रेस ने इसकी तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। वहीं एक ट्रोल ने मस्जिद के अंदर जूते पहनने के लिए उनकी आलोचना करना शुरू क दिया। इस पर सोनाक्षी ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया।

सोनाक्षी सिन्हा ने शेयर किया था पोस्ट सोनाक्षी और जहीर ने मस्जिद में तस्वीरें खिंचवाईं। इस दौरान सोनाक्षी ने हरे और सफेद रंग का प्रिंटेड शॉर्ट कुर्ता और पायजामा पहना था। उन्होंने अपने सिर को हरे रंग के दुपट्टे से ढका हुआ था। वहीं जहीर ने काली शर्ट और हरे रंग की ट्राउज़र पहना था। पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "थोड़ा सा सुकून मिला, यहीं अबू धाबी में!"