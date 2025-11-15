'मैं उसका धर्म नहीं... 'Sonakshi Sinha को लेकर ये क्या बोल गए जहीर इकबाल, कमेंट सेक्शन में खूब हुई तारीफ
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में सोनाक्षी ने अपना अबू धाबी ब्लॉग शेयर किया, जिसमें वह पहली बार मस्जिद जाने को लेकर उत्साहित थीं। इस पर जहीर ने मजाकिया अंदाज में जो कहा उसको लेकर उनकी बहुत तारीफ हो रही है। कपल ने 23 जून 2024 को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी।
एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और जहीर इकबाल (Zaheer Iqbal) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपना अबू धाबी ब्लॉग शेयर किया है जिसकी तस्वीरों को लेकर खूब बवाल हुआ था। कपल की रील्स काफी वायरल होती है। फैंस अपने चहेते लवबर्ड्स पर खूब प्यार लुटाते हैं और उनकी जोड़ी को शानदार बताते हैं।
अबू धाबी की मस्जिद देखने गई थीं एक्ट्रेस
अपने लेटेस्ट वीडियो में सोनाक्षी ने बताया कि वो पहली बार मस्जिद के अंदर जाने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं लेकिन इस बीच जहीर ने जो कमेंट किया उसने सभी का ध्यानअपनी ओर खींचा।अपना ब्लॉग शुरू करते हुए सोनाक्षी ने कहा- 'आज हम अबू धाबी में हैंऔर यहां की ट्रिप थोड़ी अलग होने वाली है अबू धाबी टूरिज्म ने हमें शहर की खूबसूरती देखने के लिए इन्वाइट किया है और उन्होंने हमारे लिए बढ़िया इंतजाम किया है।'
जहीर का कमेंट सुन आई लोगों को हंसी
सोनाक्षी ने आगे अपनी आइटनरी बताते हुए कहा- 'मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं पहली बार मस्जिद जा रही हूं। मैं मंदिर गई हूं, चर्च गई हूं लेकिन मस्जिद कभी नहीं गई। सोना के इतना बोलते ही फटाक से जहीर बोलते हैं कि क्लैरिफाई कर दूं कि मैं उसे वहां धर्म परिवर्तन कराने के लिए नहीं ले जा रहा हूं। हम उसे सिर्फ इसलिए देखने जा रहे हैं क्योंकि वह बहुत खूबसूरत है।' इसके बाद सोनक्षी कहती हैं, 'स्पेशल मैरिज एक्ट, जिंदाबाद।' जहीर के इस मजाकियाकमेंटपर लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं।
फैंस ने की जहीर की तारीफ
एक यूजर ने लिखा, 'मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कैसे जहीर इशारों इशारों में ट्रोलर्स को मस्त जवाब देते हैं। असली सोना को उसका रियल गोल्ड जहीर मिल गया।' एक ने लिखा, 'मुझे इनके पति बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहुत मजेदार हैं। उनकी हाजिर जवाबी कमाल की है।'
बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने 23 जून 2024 को शादी की थी। दोनों करीब 7 साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। अपनी शादी को बहदसिंपल रखते हुए कपल ने स्पेशलमैरिजएक्ट के तहत अपनी शादी रजिस्टर करवाई थी।
