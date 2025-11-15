'मैं उसका धर्म नहीं... 'Sonakshi Sinha को लेकर ये क्या बोल गए जहीर इकबाल, कमेंट सेक्शन में खूब हुई तारीफ

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और जहीर इकबाल (Zaheer Iqbal) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपना अबू धाबी ब्लॉग शेयर किया है जिसकी तस्वीरों को लेकर खूब बवाल हुआ था। कपल की रील्स काफी वायरल होती है। फैंस अपने चहेते लवबर्ड्स पर खूब प्यार लुटाते हैं और उनकी जोड़ी को शानदार बताते हैं।

अबू धाबी की मस्जिद देखने गई थीं एक्ट्रेस अपने लेटेस्ट वीडियो में सोनाक्षी ने बताया कि वो पहली बार मस्जिद के अंदर जाने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं लेकिन इस बीच जहीर ने जो कमेंट किया उसने सभी का ध्यानअपनी ओर खींचा।अपना ब्लॉग शुरू करते हुए सोनाक्षी ने कहा- 'आज हम अबू धाबी में हैंऔर यहां की ट्रिप थोड़ी अलग होने वाली है अबू धाबी टूरिज्म ने हमें शहर की खूबसूरती देखने के लिए इन्वाइट किया है और उन्होंने हमारे लिए बढ़िया इंतजाम किया है।'

फैंस ने की जहीर की तारीफ एक यूजर ने लिखा, 'मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कैसे जहीर इशारों इशारों में ट्रोलर्स को मस्त जवाब देते हैं। असली सोना को उसका रियल गोल्ड जहीर मिल गया।' एक ने लिखा, 'मुझे इनके पति बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहुत मजेदार हैं। उनकी हाजिर जवाबी कमाल की है।'