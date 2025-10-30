Language
    Sonakshi Sinha ने शादी से पहले तक क्यों छुपाया था जहीर संग अपना रिश्ता? बोलीं- 'मैं नहीं चाहती थी कि लोग...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:47 PM (IST)

    सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने शादी से पहले 6-7 साल तक अपने रिश्ते को लाइमलाइट से दूर रखा। सोनाक्षी ने जहीर संग अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया। साथ ही इस बात का खुलासा किया कि आखिर क्यों उन्होंने अपने रिश्ते को छुपाए रखा। 

    Hero Image

    सोनाक्षी सिन्हा ने रिलेशनशिप छुपाने की बताई वजह। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और जहीर इकबाल (Zaheer Iqbal) बी-टाउन के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक हैं। दोनों अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। दोनों एक-दूसरे की टांग खींचने या फिर प्यार लुटाने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। मगर ओपनली प्यार का इजहार करने से पहले सालों तक दोनों ने अपने रिश्ते को लाइमलाइट से दूर रखा था।

    जी हां, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने एक-दूसरे के साथ शादी करने से 6-7 साल पहले तक एक-दूसरे को डेट किया, लेकिन कभी अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया। अब सोनाक्षी ने रिवील किया है कि उन्होंने आखिर क्यों अपने रिश्ते को लाइमलाइट से छुपाए रखा। 

    क्यों सोनाक्षी सिन्हा ने छुपाया रिलेशनशिप?

    सोनाक्षी सिन्हा का कहना है कि वह अपने सभी रिलेशनशिप को लाइमलाइट से दूर रखने में यकीन रखती हैं और जहीर के साथ भी ऐसा ही था। ट्विंकल खन्ना के साथ बातचीत में सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, "मैंने अपने रिलेशनशिप को छिपाकर रखा क्योंकि मैं नजर लगने में विश्वास करती हूं। सच कहूं तो मैं इसे तब तक पब्लिक नहीं करना चाहती थी जब तक मुझे यह पता न चल जाए कि मैं सच में इस इंसान से शादी करने वाली हूं, जो जहीर के साथ हुआ।" 

    एक हफ्ते में ही कर दिया था प्रपोज

    सोनाक्षी सिन्हा ने आगे कहा, "जब मैंने उन्हें देखा तो तुरंत क्लिक हो गया। मुझे बस पता था कि मैं अपनी बाकी जिंदगी इसी लड़के के साथ बिताना चाहती हूं। इसलिए मैंने एक हफ़्ते के अंदर ही उन्हें 'आई लव यू' कह दिया और उन्हें लगा कि मैं पागल हूं। उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन किया और कहा, 'सुनो। मुझे लगता है कि वह कन्फ्यूज्ड है, वह पागल है।' एक महीने के अंदर ही मैंने उनसे कहा, 'मैं सिर्फ आपसे ही शादी करूंगी'। और सात साल बाद हमारी शादी हो गई। मुझे किसी और के साथ ऐसा महसूस नहीं हुआ। जब मुझे ऐसा महसूस हुआ, तो मुझे अपनी फीलिंग्स छिपाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं गई और उन्हें बता दिया। अगर वह भाग जाते तो भाग जाते। साफ है कि वह नहीं भागे। सब कुछ अच्छा रहा।"

