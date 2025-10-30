Sonakshi Sinha ने शादी से पहले तक क्यों छुपाया था जहीर संग अपना रिश्ता? बोलीं- 'मैं नहीं चाहती थी कि लोग...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और जहीर इकबाल (Zaheer Iqbal) बी-टाउन के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक हैं। दोनों अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। दोनों एक-दूसरे की टांग खींचने या फिर प्यार लुटाने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। मगर ओपनली प्यार का इजहार करने से पहले सालों तक दोनों ने अपने रिश्ते को लाइमलाइट से दूर रखा था।

जी हां, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने एक-दूसरे के साथ शादी करने से 6-7 साल पहले तक एक-दूसरे को डेट किया, लेकिन कभी अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया। अब सोनाक्षी ने रिवील किया है कि उन्होंने आखिर क्यों अपने रिश्ते को लाइमलाइट से छुपाए रखा।