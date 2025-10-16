Sonakshi Sinha की प्रेग्नेंसी को जहीर ने किया कन्फर्म! हिंट देते ही पति को पैप्स के सामने पीटने लगीं एक्ट्रेस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शादी के बाद से ही सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) की प्रेग्नेंसी की अफवाहें अक्सर सुर्खियों में आ ही जाती हैं। कई बार कयास लग चुके हैं कि वह मां बनने वाली हैं। मगर वह मजेदार अंदाज में इन अफवाहों को खारिज कर ही देते हैं। हाल ही में एक बार फिर सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी की अफवाह उड़ी।

दरअसल, सोनाक्षी सिन्हा हाल ही में अपने पति जहीर इकबाल (Zaheer Iqbal) के साथ एक पार्टी में शामिल हुईं। इस दौरान एक्ट्रेस ने रेड कलर का हैवी अनारकली सूट पहना था और उनके पति ब्लैक और व्हाइट ट्रेडिशनल लुक में दिखाई दिए थे।

मां बनने वाली हैं सोनाक्षी सिन्हा? पैप्स को पोज देने के दौरान ढीले-ढाले कपड़ों में सोनाक्षी सिन्हा दुपट्टे से अपना पेट ढकती हुई दिखाई दी थीं, जिसके बाद ऐसे कयास लग रहे थे कि वह मां बनने वाली हैं। अब इशारों-इशारों में जहीर ने अपनी बीवी की प्रेग्नेंसी पर रिएक्ट किया है।