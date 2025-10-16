प्रेग्नेंसी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहीं Sonakshi Sinha, फोटोज शेयर कर तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) की प्रेग्नेंसी की अफवाहें कई बार सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में एक बार दीवाली पार्टी में जब उन्हें ढीले कपड़ों में देखा गया तो फैंस फिर से कयास लगाने लगे।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और ज़हीर इक़बाल की शादी जून 2024 में हुई थी। इसके बाद मस्ती और फन करते हुए कपल के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। लेकिन फैंस को शायद इनके बेबी की ज्यादा जल्दी है। तभी जब भी एक्ट्रेस जहीर के साथ एथनिक वियर या लूज फिटेज कपड़ों में कोई फोटो शेयर करती हैं फैंस का ध्यान सीधे उनका बेबी बंप ढूंढ़ने में चला जाता है।
एक्ट्रेस ने प्रेग्नेंसी की खबरों पर किया रिएक्ट
शादी के बाद से ही कपल कथित तौर पर प्रेग्नेंसी की खबरों के कारण कई बार खबरों में रहा है। कुछ दिन पहले, दोनों को एक दिवाली पार्टी में देखा गया था। इसके बाद से ही सोनाक्षी को देखकर सोशल मीडिया पर उनके प्रेग्नेंट होने के कयास लगने लगे। अब अभिनेत्री ने खुद इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर रिएक्ट करते हुए फोटोज शेयर की हैं।
यह भी पढ़ें- Sonakshi Sinha की प्रेग्नेंसी को जहीर ने किया कन्फर्म! हिंट देते ही पति को पैप्स के सामने पीटने लगीं एक्ट्रेस
View this post on Instagram
पेट पर हाथ रखे नजर आए जहीर
सोनाक्षी ने देसी आउटफिट में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, "मानव इतिहास में सबसे लंबी प्रेग्नेंसी (हमारे प्यारे और अति बुद्धिमान मीडिया के अनुसार 16 महीने और आगे भी) का विश्व रिकॉर्ड, सिर्फ़ पेट के आसपास हाथ रखकर पोज़ देने के लिए। ये देखकर हमारा क्या रिएक्शन था इसके लिए आखिरी स्लाइड पर जाएं... और फिर इस दिवाली पर अपनी चमक बिखेरते रहें।"
पैप्स के सामने जहीर ने किया मजाक
इससे पहले ज़हीर ने पैपराज़ी के सामने भी इस बारे में मज़ाक किया था। तस्वीरें खिंचवाते हुए वो सोनाक्षी के पेट पर हाथ रखे हुए नजर आए, इसे देखकर सोनाक्षी भी हंस पड़ीं और चिल्लाईं, 'ज़हीर!' बाद में उन्होंने कहा, "मज़ाक कर रहे हैं।"
सोनाक्षी आने वाले समय में 'जटाधारा' में नज़र आएंगी, जिसमें सुधीर बाबू और दिव्या खोसला भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 7 नवंबर, 2025 को रिलीज़ होने वाली है।
यह भी पढ़ें- सुपरस्टार महेश बाबू कल करेंगे ‘जटाधारा’ का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज़, मोशन पोस्टर ने मचाई हलचल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।