प्रेग्नेंसी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहीं Sonakshi Sinha, फोटोज शेयर कर तोड़ी चुप्पी

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और ज़हीर इक़बाल की शादी जून 2024 में हुई थी। इसके बाद मस्ती और फन करते हुए कपल के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। लेकिन फैंस को शायद इनके बेबी की ज्यादा जल्दी है। तभी जब भी एक्ट्रेस जहीर के साथ एथनिक वियर या लूज फिटेज कपड़ों में कोई फोटो शेयर करती हैं फैंस का ध्यान सीधे उनका बेबी बंप ढूंढ़ने में चला जाता है।

