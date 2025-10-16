सुपरस्टार महेश बाबू कल करेंगे ‘जटाधारा’ का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज़, मोशन पोस्टर ने मचाई हलचल

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक ‘जटाधारा’ को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मूवी में सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा नजर आएंगे। फिल्म में आपको सोनाक्षी का इंटेंस अवतार देखने को मिलेगा। टीजर रिलीज में सोनाक्षी ने पहले ही अपने लुक्स से पहले ही सबको प्रभावित कर दिया है।

कब आएगा ट्रेलर? अब एक नया अपडेट आया है। सुपरस्टार महेश बाबू 17 अक्टूबर को इसका ट्रेलर रिलीज़ करेंगे। इसके साथ ही, निर्माताओं ने मोशन पोस्टर भी जारी कर दिया है। यह फिल्म 7 नवंबर, 2025 को हिंदी और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसे सुपरस्टार महेश बाबू हैदराबाद में रिलीज़ करेंगे।