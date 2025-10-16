सुपरस्टार महेश बाबू कल करेंगे ‘जटाधारा’ का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज़, मोशन पोस्टर ने मचाई हलचल
प्रशंसक सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत फिल्म जटाधारा की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे यह फिल्म साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है। हालांकि, निर्माताओं ने जटाधारा ट्रेलर के बारे में लेटेस्ट घोषणा के साथ प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक ‘जटाधारा’ को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मूवी में सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा नजर आएंगे। फिल्म में आपको सोनाक्षी का इंटेंस अवतार देखने को मिलेगा। टीजर रिलीज में सोनाक्षी ने पहले ही अपने लुक्स से पहले ही सबको प्रभावित कर दिया है।
कब आएगा ट्रेलर?
अब एक नया अपडेट आया है। सुपरस्टार महेश बाबू 17 अक्टूबर को इसका ट्रेलर रिलीज़ करेंगे। इसके साथ ही, निर्माताओं ने मोशन पोस्टर भी जारी कर दिया है। यह फिल्म 7 नवंबर, 2025 को हिंदी और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसे सुपरस्टार महेश बाबू हैदराबाद में रिलीज़ करेंगे।
यह भी पढ़ें- 'मैं सोच भी नहीं सकती...'Hera Pheri 3 के विवाद के बीच इस फिल्म में Sonakshi Sinha के साथ नजर आएंगे परेश रावल
इंटेंस लुक में नजर आईं सोनाक्षी
गौरतलब है की हाल ही में रिलीज़ हुई रहस्यमयी, शक्तिशाली और बेहद प्रभावशाली मोशन पोस्टर अपने आप में एक विजुअल स्टॉर्म है, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा अपने अब तक के सबसे बोल्ड और दमदार अवतार में नज़र आ रही हैं। फिलहाल सोनाक्षी जहां प्रखर ऊर्जा से भरपूर, दिव्यता और शक्ति का संगम लग रही हैं, वहीं सुधीर बाबू अपनी तराशी हुई बॉडी, पैनी नज़र और त्रिशूल के साथ अच्छाई और बुराई के अनंत संघर्ष का प्रतीक नज़र आते हैं।
View this post on Instagram
पैन इंडिया फिल्म है जटाधारा
ज़ी स्टूडियोज़ और प्रेरणा अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत ‘जटाधारा’ एक पैन इंडिया सुपरनैचुरल फैंटेसी थ्रिलर है, जो पौराणिक कथाओं, आस्था और लोककथाओं को एक अद्भुत सिनेमाई अनुभव में पिरोती है। फिल्म के निर्माता उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा हैं, जबकि अक्षय केजरीवाल और कुसुम अरोड़ा सह-निर्माता हैं। दिव्या विजय क्रिएटिव प्रोड्यूसर और भाविनी गोस्वामी सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर हैं।
फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा के साथ दिव्या खोसला, शिल्पा शिरोडकर, इंदिरा कृष्णा, रवि प्रकाश, नवीन नेनी, रोहित पाठक, झांसी, राजीव कनकला और सुभलेखा सुधाकर जैसे शानदार कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। इसे हिंदी और तेलुगु में देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।