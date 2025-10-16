Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सुपरस्टार महेश बाबू कल करेंगे ‘जटाधारा’ का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज़, मोशन पोस्टर ने मचाई हलचल

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 08:57 PM (IST)

    प्रशंसक सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत फिल्म जटाधारा की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे यह फिल्म साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है। हालांकि, निर्माताओं ने जटाधारा ट्रेलर के बारे में लेटेस्ट घोषणा के साथ प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जटाधारा के पोस्टर में सोनाक्षी और सुधीर बाबू (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक ‘जटाधारा’ को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मूवी में सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा नजर आएंगे। फिल्म में आपको सोनाक्षी का इंटेंस अवतार देखने को मिलेगा। टीजर रिलीज में सोनाक्षी ने पहले ही अपने लुक्स से पहले ही सबको प्रभावित कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कब आएगा ट्रेलर?

    अब एक नया अपडेट आया है। सुपरस्टार महेश बाबू 17 अक्टूबर को इसका ट्रेलर रिलीज़ करेंगे। इसके साथ ही, निर्माताओं ने मोशन पोस्टर भी जारी कर दिया है। यह फिल्म 7 नवंबर, 2025 को हिंदी और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसे सुपरस्टार महेश बाबू हैदराबाद में रिलीज़ करेंगे।

    zeestudiossouth_1760596729_3744479222182724789_55062547897

    यह भी पढ़ें- 'मैं सोच भी नहीं सकती...'Hera Pheri 3 के विवाद के बीच इस फिल्म में Sonakshi Sinha के साथ नजर आएंगे परेश रावल

    इंटेंस लुक में नजर आईं सोनाक्षी

    गौरतलब है की हाल ही में रिलीज़ हुई रहस्यमयी, शक्तिशाली और बेहद प्रभावशाली मोशन पोस्टर अपने आप में एक विजुअल स्टॉर्म है, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा अपने अब तक के सबसे बोल्ड और दमदार अवतार में नज़र आ रही हैं। फिलहाल सोनाक्षी जहां प्रखर ऊर्जा से भरपूर, दिव्यता और शक्ति का संगम लग रही हैं, वहीं सुधीर बाबू अपनी तराशी हुई बॉडी, पैनी नज़र और त्रिशूल के साथ अच्छाई और बुराई के अनंत संघर्ष का प्रतीक नज़र आते हैं।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Zee Studios (@zeestudiosofficial)

    पैन इंडिया फिल्म है जटाधारा

    ज़ी स्टूडियोज़ और प्रेरणा अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत ‘जटाधारा’ एक पैन इंडिया सुपरनैचुरल फैंटेसी थ्रिलर है, जो पौराणिक कथाओं, आस्था और लोककथाओं को एक अद्भुत सिनेमाई अनुभव में पिरोती है। फिल्म के निर्माता उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा हैं, जबकि अक्षय केजरीवाल और कुसुम अरोड़ा सह-निर्माता हैं। दिव्या विजय क्रिएटिव प्रोड्यूसर और भाविनी गोस्वामी सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर हैं।

    फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा के साथ दिव्या खोसला, शिल्पा शिरोडकर, इंदिरा कृष्णा, रवि प्रकाश, नवीन नेनी, रोहित पाठक, झांसी, राजीव कनकला और सुभलेखा सुधाकर जैसे शानदार कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। इसे हिंदी और तेलुगु में देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- 'Maa' और 'Kannapaa' के डर से टल गई Sonakshi Sinha की Nikita Roy की रिलीज डेट, मेकर्स ने दी जानकारी