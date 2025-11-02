'14 घंटे का काम 8 घंटे में...', Deepika Padukone के शिफ्ट डिमांड डिबेट पर क्या बोलीं Sonakshi Sinha

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीपिका पादुकोण भले ही इस साल किसी मूवी में नहीं दिखाई दीं, लेकिन लाइमलाइट में बराबर बनी रहीं। उन्होंने बड़े पर्दे से दूर होकर भी फिल्म इंडस्ट्री में एक मुद्दा खड़ा किया जिस पर सेलेब्स भी रिएक्शन दे रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, जब दीपिका पादुकोण को संदीप रेड्डी वांगा की मूवी स्पिरिट से हटाया गया, उस वक्त एक कारण यह भी सामने आया था कि एक्ट्रेस ने 8 घंटे शिफ्ट की डिमांड की है। इस मामले में कई सेलेब्स उनका साथ दिया और कुछ ने असहमति जाहिर की। अब सोनाक्षी सिन्हा ने क्या कहा है, जानिए यहां।

8 घंटे शिफ्ट डिमांड पर क्या बोलीं सोनाक्षी? 15 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहीं सोनाक्षी सिन्हा ने एक हालिया इंटरव्यू में दीपिका के 8 घंटे शिफ्ट डिमांड पर सहमति जताई है। मिड-डे के मुताबिक, एक्ट्रेस ने कहा, "मैंने आठ घंटे भी काम किया है और 18 घंटे भी। यह प्रोजेक्ट और उसमें शामिल लोगों पर निर्भर करता है लेकिन मुझे लगता है कि अगर चीजें ज्यादा ऑर्गनाइज्ड हों तो जो काम सेट पर 14 घंटे में होता है, वह आठ घंटे में किया जा सकता है।"