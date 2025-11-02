Language
    '14 घंटे का काम 8 घंटे में...', Deepika Padukone के शिफ्ट डिमांड डिबेट पर क्या बोलीं Sonakshi Sinha

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 10:32 AM (IST)

    दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) का 8 घंटे शिफ्ट डिमांड इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री का हॉट टॉपिक है। कई सेलेब्स उनके खिलाफ दिखे तो कुछ ने खुलकर उनका साथ दिया। हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) ने शिफ्ट डिमांड पर रिएक्ट किया है।

    सोनाक्षी सिन्हा ने 8 घंटे शिफ्ट डिमांड पर किया रिएक्ट। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीपिका पादुकोण भले ही इस साल किसी मूवी में नहीं दिखाई दीं, लेकिन लाइमलाइट में बराबर बनी रहीं। उन्होंने बड़े पर्दे से दूर होकर भी फिल्म इंडस्ट्री में एक मुद्दा खड़ा किया जिस पर सेलेब्स भी रिएक्शन दे रहे हैं।

    दरअसल, जब दीपिका पादुकोण को संदीप रेड्डी वांगा की मूवी स्पिरिट से हटाया गया, उस वक्त एक कारण यह भी सामने आया था कि एक्ट्रेस ने 8 घंटे शिफ्ट की डिमांड की है। इस मामले में कई सेलेब्स उनका साथ दिया और कुछ ने असहमति जाहिर की। अब सोनाक्षी सिन्हा ने क्या कहा है, जानिए यहां।

    8 घंटे शिफ्ट डिमांड पर क्या बोलीं सोनाक्षी?

    15 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहीं सोनाक्षी सिन्हा ने एक हालिया इंटरव्यू में दीपिका के 8 घंटे शिफ्ट डिमांड पर सहमति जताई है। मिड-डे के मुताबिक, एक्ट्रेस ने कहा, "मैंने आठ घंटे भी काम किया है और 18 घंटे भी। यह प्रोजेक्ट और उसमें शामिल लोगों पर निर्भर करता है लेकिन मुझे लगता है कि अगर चीजें ज्यादा ऑर्गनाइज्ड हों तो जो काम सेट पर 14 घंटे में होता है, वह आठ घंटे में किया जा सकता है।"

    Sonakshi Sinha

    Photo Credit - Instagram

    सोनाक्षी सिन्हा ने आगे कहा, "साथ ही क्रू हमसे कहीं ज्यादा समय तक काम करता है। वे जल्दी आते हैं, देर से जाते हैं और उनके भी परिवार हैं। ज्यादा बेहतर स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि हर कोई काम के बाहर भी अपनी जिंदगी जी सके।"

    सोनाक्षी सिन्हा की आगामी फिल्म

    सोनाक्षी सिन्हा जल्द ही सुधीर बाबू की आगामी फिल्म जटाधारा में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में एक्ट्रेस एक लीड रोल में हैं और ट्रेलर में उनकी परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म में दिव्या खोसला और शिल्पा शिरोडकर भी अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आखिरी बार एक्ट्रेस को निकिता रॉय मूवी में देखा गया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कलेक्शन नहीं कर पाई थी। 

