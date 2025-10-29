Language
    क्या वाकई Kalki 2898AD की क्रेडिट लिस्ट से हटा Deepika Padukone का नाम? फैंस ने निकाला अपना गुस्सा

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 04:01 PM (IST)

    कल्कि 2898 एडी (Kalki 2898AD) को लेकर हाल ही में उठे विवाद में एक चौंकाने वाला मोड़ आया है। अब सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि दीपिका पादुकोण का नाम फिल्म की क्रेडिट लिस्ट से हटा दिया गया है। दीपिका ने फिल्म में सुमति का रोल निभाया था। अब इस दावे में कितना सच्चाई है चलिए जानते हैं।

    कल्कि 2898एडी में दीपिका पादुकोण (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीपिका पादुकोण का नाम लंबे समय से फिल्मे छोड़ने को लेकर चर्चा में है। पहले खबर आई कि संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट से उनका पत्ता कट गया है। इस फिल्म में उनके अपोजिट प्रभास नजर आने वाले थे। इसके बाद कल्कि 2898 एडी को लेकर भी चर्चा थी और फिर खबर आई कि इसके सेकेंड पार्ट में दीपिका नजर नहीं आएंगी।

    क्रेडिट लिस्ट से हटा दीपिका का नाम?

    दीपिका ने फिल्म में सुमति का किरदार निभाया था जो कल्कि अवतार को जन्म देने वाली थीं। लेकिन फिर खबर आई कि एक्ट्रेस अब पार्ट 2 का हिस्सा नहीं होंगी। अब सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि दीपिका का नाम पार्ट वन के क्रेडिट लिस्ट से भी हटा दिया गया है।

    क्या है इस मामले की सच्चाई?

    फैंस पहले ही दीपिका के फिल्म छोड़ने से नाराज थे। अब जब उन्होंने देखा की कल्कि 2898 एडी की ओटीटी रिलीज के अंतिम क्रेडिट से भी दीपिका का नाम गायब है तो उन्होंने प्रोडक्शन हाउस की इस कार्रवाई की आलोचना की। हालांकि, पता चला है कि फिल्म के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अभी भी अंतिम क्रेडिट में दीपिका का नाम दिखाया जा रहा है। तो असल में क्या हुआ? तो चलिए इसकी असल सच्चाई जानते हैं।

    लोगों ने की मेकर्स की आलोचना

    दरअसल एक्स पर एक यूजर ने एक वीडियो शेयर किया था जोकि काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। कुछ लोगों ने दावा किया कि उनका नाम कभी उसमें था ही नहीं, जबकि अन्य ने बताया कि उसे फिर से हटा दिया गया है और निर्माताओं की आलोचना करते हुए उन्हें घटिया कहा।

    ओटीटी पर किन भाषाओं में उपलब्ध है फिल्म

    साल 2024 में रिलीज हुई कल्कि 2898 एडी नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंदी और प्राइम वीडियो पर तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। दोनों वर्जन में दीपिका का नाम प्रभास और अमिताभ बच्चन अभिनीत इस फिल्म के शुरुआती और अंतिम क्रेडिट सीन्स में दिखाई देता है। अंतिम क्रेडिट सूची में, जहां कलाकारों के नाम सूचीबद्ध हैं, दीपिका का नाम, उनके किरदार सुमति के साथ, अमिताभ के नाम के बाद दिखाई देता है।

    एक्स यूजर सैम ने कल्कि 2898 एडी के ओटीटी वर्जन का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया और बताया कि नाम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। उन्होंने लिखा,"लगता है # कल्कि2898एडी के निर्माताओं के खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेन चल रहा है # दीपिका पादुकोण का नाम शुरुआत और अंत में दिखाई देता है # प्रभास # अमिताभ बच्चन।

