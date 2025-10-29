क्या वाकई Kalki 2898AD की क्रेडिट लिस्ट से हटा Deepika Padukone का नाम? फैंस ने निकाला अपना गुस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीपिका पादुकोण का नाम लंबे समय से फिल्मे छोड़ने को लेकर चर्चा में है। पहले खबर आई कि संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट से उनका पत्ता कट गया है। इस फिल्म में उनके अपोजिट प्रभास नजर आने वाले थे। इसके बाद कल्कि 2898 एडी को लेकर भी चर्चा थी और फिर खबर आई कि इसके सेकेंड पार्ट में दीपिका नजर नहीं आएंगी।

क्रेडिट लिस्ट से हटा दीपिका का नाम? दीपिका ने फिल्म में सुमति का किरदार निभाया था जो कल्कि अवतार को जन्म देने वाली थीं। लेकिन फिर खबर आई कि एक्ट्रेस अब पार्ट 2 का हिस्सा नहीं होंगी। अब सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि दीपिका का नाम पार्ट वन के क्रेडिट लिस्ट से भी हटा दिया गया है।

Seems like a negative campaign against #Kalki2898AD makers#DeepikaPadukone's name appears in beginning & end credits 😃 #Prabhas #AmitabhBachchan https://t.co/M5TFr2zhTy pic.twitter.com/AocY1tlykf — $@M (@SAMTHEBESTEST_) October 29, 2025 लोगों ने की मेकर्स की आलोचना दरअसल एक्स पर एक यूजर ने एक वीडियो शेयर किया था जोकि काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। कुछ लोगों ने दावा किया कि उनका नाम कभी उसमें था ही नहीं, जबकि अन्य ने बताया कि उसे फिर से हटा दिया गया है और निर्माताओं की आलोचना करते हुए उन्हें घटिया कहा। ओटीटी पर किन भाषाओं में उपलब्ध है फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई कल्कि 2898 एडी नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंदी और प्राइम वीडियो पर तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। दोनों वर्जन में दीपिका का नाम प्रभास और अमिताभ बच्चन अभिनीत इस फिल्म के शुरुआती और अंतिम क्रेडिट सीन्स में दिखाई देता है। अंतिम क्रेडिट सूची में, जहां कलाकारों के नाम सूचीबद्ध हैं, दीपिका का नाम, उनके किरदार सुमति के साथ, अमिताभ के नाम के बाद दिखाई देता है।