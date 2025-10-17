Jatadhara Trailer: घोस्ट हंटर बनकर पिशाचिनी Sonakshi Sinha का सामना करेंगे सुधीर बाबू

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। महेश बाबू ने वेंकट कल्याण की अपकमिंग सुपरनेचुरल थ्रिलर फिल्म 'जटाधारा'का ट्रेलर लॉन्च किया। उनके बहनोई सुधीर बाबू, साली शिल्पा शिरोडकर और सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत इस ट्रेलर से फिल्म की कहानी की एक झलक मिलती है। इसके अलावा फिल्म में दिव्या खोसला ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंधेरे की दुनिया से करवाएगी रूबरू ट्रेलर दर्शकों को एक अंधेरे, माहौल वाली दुनिया से परिचित कराता है जो भारतीय लोककथाओं और अलौकिक तत्वों पर आधारित एक कहानी की ओर इशारा करता है। इसे देखकर दर्शकों को एक ऐसी कहानी की झलक मिलती है जहां काला जादू एक शक्तिशाली शक्ति है और प्राचीन मिथक नियति को आकार देते हैं।

यह भी पढ़ें- The Taj Story Trailer: 'मंदिर या मकबरा...' फिल्म खोलेगी ताज महल के 22 कमरों का राज क्या है फिल्म की कहानी? फिल्म की कहानी एक ऐसे ब्रह्मांड में स्थापित की गई है, जहां काला जादू महज एक अनुष्ठान से कहीं बढ़कर है। 'जटाधार' अलौकिक शक्तियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की खोज करती है जो बेकाबू शक्तियों को मुक्त कर सकती हैं। कहानी एक पिशाचिनी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार सोनाक्षी सिन्हा ने निभाया है, जो सदियों से एक सोने के खजाने की रखवाली करती है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, खजाने की खोज से शुरू हुआ सफर खतरों, श्रापों और प्रतिशोधी आत्माओं की वापसी से भरी एक यात्रा में बदल जाता है।

लालच बिगाड़ देगी सारा खेल सुधीर को फिल्म में एक घोस्ट हंटर के रूप में दिखाया गया है जो भूत-प्रेतों में विश्वास नहीं करता और मिथकों का खंडन करता है। शिल्पा के किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जो लालच में आ जाती है जब उसे बताया जाता है कि उसके घर में खजाना छिपा है। वह अनजाने में एक पिशाचिनी (सोनाक्षी) को छोड़ देती है, जो एक ऐसी बलि मांगती है जिसे कोई समझ नहीं सकता। सुधीर को उस राक्षस का सामना करना होगा और देर होने से पहले अपना विश्वास हासिल करना होगा।