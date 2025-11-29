पति का साली संग अफेयर...एक थप्पड़ से हुआ लकवा, 'रामायण' की इस एक्ट्रेस की मौत का 2 दिन तक नहीं चला था पता!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में जितना मेल विलेन का दबदबा देखने को मिला, उतना ही फीमेल खलनायिकाओं ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। 40 के दशक में एक ऐसी विलेन आईं, जिन्हें देखकर असल जिंदगी में भी लोग डरने लगे। 9 साल की उम्र से फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली इस एक्ट्रेस को ऐसा टाइपकास्ट किया कि सिर्फ उन्हें फिल्मों ने सिर्फ नेगेटिव किरदार ही ऑफर होते थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

70 साल के करियर में अगर उन्हें किसी किरदार के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, तो वह रामानंद सागर की 'रामायण' में मंथरा का किरदार है। पर्दे पर भले ही इस एक्ट्रेस ने सबको डराया हो, लेकिन असल लाइफ में उनकी खुद की जिंदगी डर-डर कर कटी, क्योंकि उन्हें सफलता के बाद भी अपनी जिंदगी में कई ऐसी दुख-तकलीफें झेलनी पड़ी, जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। कौन थीं ये एक्ट्रेस चलिए आपको बताते हैं।

पति ने साली से ही चलाया अफेयर पर्दे पर कभी 'मंथरा' बनकर और कभी 'क्रूर सास' बनकर पर्दे पर छाने वाली ये एक्ट्रेस कोई और नहीं, बल्कि मशहूर एक्ट्रेस ललिता पवार थीं। ललिता पवार ने 9 साल की उम्र में फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' से अपने करियर की शुरुआत की थी। रोल छोटा था, लेकिन प्रभावी था। पर्दे पर अधिकतर नेगेटिव किरदार निभाने वालीं ललिता असल जिंदगी में बहुत ही कोमल स्वभाव की थीं।

एक थप्पड़ ने खराब कर दी थी जिंदगी इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक, साल 1942 में एक बार फिल्म के सेट पर उस समय के बड़े एक्टर भगवान दादा ने अभिनेत्री को जोरदार तमाचा जड़ दिया था। दरअसल, फिल्म में एक सीन फिल्माना था, जहां भगवान दादा को ललिता पवार को थप्पड़ मारना था। आम तौर पर थप्पड़ वाले सीन चीट किए जाते हैं, जिसमें सिर्फ मारने वाले सींस को प्रेटेंड किया जाता है, लेकिन भगवान दादा ने सचमुच में ललिता पवार को तमाचा मार दिया था। उन्होंने एक्ट्रेस को इतनी तेज मारा कि वह बेहोश को गईं, इस कारण उनके चेहरे को लकवा मार गया और उनकी बाई आंख की नस फट गई।

दो साल तक ललिता पवार को नहीं मिला था काम उस थप्पड़ का असर सारी जिंदगी उनकी आंख पर देखने को मिला। दूरदर्शन को दिए गए एक पुराने इंटरव्यू में खुद ललिता पवार ने कहा था, "दो साल तक मैं जॉबलेस रही थी, मुझे इस कारण कई फिल्मों से भी निकाला गया था"। इस हादसे के बाद उन्हें ये समझ आ गया था कि उन्हें लीड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्में नहीं मिलेंगी। कुछ सालों के ब्रेक के बाद जब वह काम पर लौटीं, तो कई फिल्मों में उन्हें साइड रोल्स मिलने लगे।

उन्होंने उन भूमिकाओं को निभाना स्वीकार किया। ललिता पवार को उस दौरान ये बात समझ आई कि फिल्म में रोल कितना लंबा है, ये मायने नहीं रखता, लेकिन उसे कितना प्रभावशाली बनाया जा सकता है, ये जरूरी है। इसी दौरान उन्होंने राज कपूर की फिल्म श्री 420 में भी एक छोटा सा रोल निभाया, जिसके लिए उन्हें काफी सराहा गया।