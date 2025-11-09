सिर्फ 5 मिनट में Javed Akhtar ने लिख दिया था ये सुपरहिट गाना, YouTube पर हैं 143 मिलियन व्यूज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पद्म श्री, पद्म भूषण और 5 नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में और गाने लिखी हैं। सलीम खान के साथ मिलकर उन्होंने जंजीर, शोले, दीवार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दिए और गीतकार के रूप में उन्होंने कई हिट गानों के बोल लिखे।

भले ही जावेद अख्तर को बेस्ट स्क्रीनराइटर के लिए कोई नेशनल अवॉर्ड न मिला हो, लेकिन उन्होंने गीतकार के तौर पर पांच-पांच नेशनल अवॉर्ड अपने नाम किए हैं। उन्होंने कई चार्टबस्टर गाने लिखे हैं जो सदाबहार बन गए। एक गाना उन्होंने मात्र 5 मिनट में लिख दिया था। फराह खान ने इससे जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है।