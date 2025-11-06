21 साल पहले लिखी फिल्म की मदद से Javed Akhtar ने लिख डाले 120 Bahadur के गाने
फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) की मच अवेटेड वॉर ड्रामा '120 बहादुर' का म्यूजिक एल्बम मंगलवार शाम मुंबई के रॉयल ओपेरा हाउस में लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में फरहान अख्तर, जावेद अख्तर, रितेश सिधवानी, निर्देशक रजनीश 'राज़ी' घई, राशि खन्ना, संगीतकार अमित त्रिवेदी, सलीम-सुलेमान और गायक सुखविंदर सिंह सहित कई अन्य कलाकार मौजूद थे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक फिल्म की लिए की गई रिसर्च अक्सर दूसरी फिल्म में भी काम आ ही जाती है। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर के साथ भी ऐसा ही हुआ। फरहान ने साल, 2004 में लक्ष्य फिल्म के लिए जमकर रिसर्च की जो गीतकार जावेद अख्तर को काम आई फिल्म 120 बहादुर के गीत लिखने में। मंगलवार को इस फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर जावेद ने यह बात बताई। उन्होंने कहा,‘आपरेशन विजय (कारगिल युद्ध) के दौरान मैंने कुछ समय भारतीय सेना के साथ बिताया था। तब युद्ध चल रहा था।
आपरेशन विजय की वर्षगांठ पर मौजूद थे जावेद
एक साल बाद जनरल अर्जुन रे ने मुझे आपरेशन विजय की पहली वर्षगांठ पर आमंत्रित किया था। मैं द्रास (लद्दाख) में था, जो साइबेरिया के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगहों में से एक है, वहां पर एक शहीद स्मारक बनाया गया है। उस दिन सेना को दो लोगों ने संबोधित किया था, एक अर्जुन रे और दूसरा मैं था। उन्होंने मुझे अलग-अलग रेजिमेंट्स से मिलने और उनके साथ रहने की अनुमति दी। सेना के साथ समय बिताकर लगा कि यह एक अलग ही दुनिया है।
फिल्म लिखने के लिए काम आया अनुभव - जावेद
जावेद ने आगे कहा, 'हम सेना को सिर्फ उनकी वर्दी से जानते हैं, लेकिन वास्तव में वह जीवन जीने का एक तरीका है। वहां से लौटकर मैंने लक्ष्य फिल्म लिखी थी। 120 बहादुर के गीत लिखने का जब प्रस्ताव मेरे पास आया था, तो लक्ष्य फिल्म के दौरान का अनुभव इसमें काम आया।’
आगे जावेद अख्तर ने बताया कि वह अपने बेटे फरहान अख्तर के काम के सबसे बड़े आलोचक हैं। उन्होंने कहा, ‘मैंने 120 बहादुर फिल्म देखी है। मैं रितेश (फिल्म के निर्माता रितेश सिधवानी) व फरहान (फिल्म के अभिनेता व निर्माता) का सबसे सख्त आलोचक हूं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने बेहतरीन फिल्म बनाई है।
