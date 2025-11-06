21 साल पहले लिखी फिल्म की मदद से Javed Akhtar ने लिख डाले 120 Bahadur के गाने

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक फिल्म की लिए की गई रिसर्च अक्सर दूसरी फिल्म में भी काम आ ही जाती है। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर के साथ भी ऐसा ही हुआ। फरहान ने साल, 2004 में लक्ष्य फिल्म के लिए जमकर रिसर्च की जो गीतकार जावेद अख्तर को काम आई फिल्म 120 बहादुर के गीत लिखने में। मंगलवार को इस फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर जावेद ने यह बात बताई। उन्होंने कहा,‘आपरेशन विजय (कारगिल युद्ध) के दौरान मैंने कुछ समय भारतीय सेना के साथ बिताया था। तब युद्ध चल रहा था।

आपरेशन विजय की वर्षगांठ पर मौजूद थे जावेद एक साल बाद जनरल अर्जुन रे ने मुझे आपरेशन विजय की पहली वर्षगांठ पर आमंत्रित किया था। मैं द्रास (लद्दाख) में था, जो साइबेरिया के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगहों में से एक है, वहां पर एक शहीद स्मारक बनाया गया है। उस दिन सेना को दो लोगों ने संबोधित किया था, एक अर्जुन रे और दूसरा मैं था। उन्होंने मुझे अलग-अलग रेजिमेंट्स से मिलने और उनके साथ रहने की अनुमति दी। सेना के साथ समय बिताकर लगा कि यह एक अलग ही दुनिया है।