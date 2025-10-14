Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'शर्म से सिर झुक गया', अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के स्वागत पर भड़के जावेद अख्तर

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:36 AM (IST)

    मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के भारत दौरे पर हुए स्वागत की आलोचना की है। उन्होंने तालिबान के प्रतिनिधि को सम्मान देने पर शर्मिंदगी जताई। अख्तर ने दारुल उलूम देवबंद द्वारा मुत्ताकी के स्वागत की भी निंदा की, खासकर लड़कियों की शिक्षा पर तालिबान के प्रतिबंध के मद्देनजर। मुत्ताकी का दौरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा यात्रा प्रतिबंध में छूट के बाद संभव हुआ।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुत्ताकी 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद पहली बार भारत के छह दिवसीय दौरे पर हैं।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर स्क्रीनराइटर और गीतकार जावेद अख्तर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के भारत दौरे पर हुए स्वागत की कड़ी आलोचना की है।

    उन्होंने इसे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन के प्रतिनिधि को सम्मान देने वाला कदम बताते हुए शर्मिंदगी जताई। मुत्ताकी 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद पहली बार भारत के छह दिवसीय दौरे पर हैं।

    अख्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "जब मैं देखता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग तालिबान जैसे संगठन के प्रतिनिधि को सम्मान और स्वागत दे रहे हैं, तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है।"

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित दारुल उलूम देवबंद की भी निंदा की, क्योंकि उसने मुत्तकी का "आदरपूर्ण स्वागत" किया। दारुल उलूम देवबंद दक्षिण एशिया का एक प्रमुख इस्लामिक सेमिनरी है।

    देवबंद पर निशाना

    अख्तर ने विशेष रूप से देवबंद के रवैये पर सवाल उठाए, जहां मुत्तकी को "इस्लामिक हीरो" के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि यह वही तालिबान है, जिसने अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया।

    अख्तर ने अपने पोस्ट में लिखा, "देवबंद को शर्मिंदगी होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति का स्वागत किया, जो लड़कियों की शिक्षा पर रोक लगाने वालों में से एक है। मेरे भारतीय भाइयों और बहनों, हमारे साथ क्या हो रहा है?"

    तालिबान के यात्रा प्रतिबंध में छूट से मुमकिन हुआ दौरा

    मुत्तकी का यह दौरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति द्वारा उनकी यात्रा प्रतिबंध में छूट दिए जाने के बाद संभव हुआ। मुत्तकी को 25 जनवरी, 2001 को संयुक्त राष्ट्र ने सूचीबद्ध किया था, जिसके तहत उन पर यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति जब्ती और हथियारों पर रोक थी।

    यह भी पढ़ें: 'भाषण बंद करें, खुद को आईना में देखें' निशिकांत दुबे ने UN में पाकिस्तान को सुनाया