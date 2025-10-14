'शर्म से सिर झुक गया', अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के स्वागत पर भड़के जावेद अख्तर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर स्क्रीनराइटर और गीतकार जावेद अख्तर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के भारत दौरे पर हुए स्वागत की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन के प्रतिनिधि को सम्मान देने वाला कदम बताते हुए शर्मिंदगी जताई। मुत्ताकी 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद पहली बार भारत के छह दिवसीय दौरे पर हैं। अख्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "जब मैं देखता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग तालिबान जैसे संगठन के प्रतिनिधि को सम्मान और स्वागत दे रहे हैं, तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है।"

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित दारुल उलूम देवबंद की भी निंदा की, क्योंकि उसने मुत्तकी का "आदरपूर्ण स्वागत" किया। दारुल उलूम देवबंद दक्षिण एशिया का एक प्रमुख इस्लामिक सेमिनरी है। देवबंद पर निशाना अख्तर ने विशेष रूप से देवबंद के रवैये पर सवाल उठाए, जहां मुत्तकी को "इस्लामिक हीरो" के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि यह वही तालिबान है, जिसने अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया।

अख्तर ने अपने पोस्ट में लिखा, "देवबंद को शर्मिंदगी होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति का स्वागत किया, जो लड़कियों की शिक्षा पर रोक लगाने वालों में से एक है। मेरे भारतीय भाइयों और बहनों, हमारे साथ क्या हो रहा है?"