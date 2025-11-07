शिरीष कुंदर नहीं, किसी और के प्यार में नंगे पैर हाजी अली गई थीं Farah Khan, बोलीं- अच्छा हुआ अल्लाह नहीं सुनी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फराह खान बॉलीवुड की वह डायरेक्टर हैं, जो खुलकर बातें करती है। हाल ही में उन्होंने काजोल और ट्विंकल खन्ना के अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) पर प्रसारित होने वाले शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में अनन्या पांडे के साथ खास मेहमान बनकर पहुंची थीं।

इस दौरान उन्होंने कई ऐसे राज खोले, जिसके बारे में शायद ही फैंस को पता था। 'मैं हूं ना' की डायरेक्टर ने वह किस्सा भी शेयर किया, जब वह एक लड़के से शादी के चक्कर में अपने घर से मुंबई की हाजी अली दरगाह तक नंगे पैर गई थी। हालांकि, वह शख्स शिरीष कुंदर नहीं, बल्कि कई और थे।

शादी करने के लिए नंगे पैर गई थीं दरगाह 60 साल की फराह खान ने हाल ही काजोल और ट्विंकल के सामने अपने क्रश के बारे में तो बताया ही, लेकिन साथ ही उन्होंने प्यार से शादी करने के खातिर हाजी अली जाने का एक किस्सा शेयर किया। फराह खान ने कहा, "एक बार मैं उस शख्स से शादी की खातिर नंगे पैर हाजी अली दरगाह (Haji Ali Dargah) गई थी, जिससे मुझे लगता था कि मैं प्यार करती हूं, लेकिन अच्छा हुआ हाजी अली ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी"।