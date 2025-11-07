शिरीष कुंदर नहीं, किसी और के प्यार में नंगे पैर हाजी अली गई थीं Farah Khan, बोलीं- अच्छा हुआ अल्लाह नहीं सुनी
'ओम शांति ओम' की डायरेक्टर फराह खान अपने मजाकिया अंदाज को लेकर काफी मशहूर हैं। जो बात उनके दिल में चलती है उसे जुबान पर लाने में वह बिल्कुल भी नहीं कतराती हैं। अब हाल ही में कोरियोग्राफर ने बताया कि वह एक बार अपने प्यार की खातिर नंगे पैर हाजी अली दरगाह गई थीं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फराह खान बॉलीवुड की वह डायरेक्टर हैं, जो खुलकर बातें करती है। हाल ही में उन्होंने काजोल और ट्विंकल खन्ना के अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) पर प्रसारित होने वाले शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में अनन्या पांडे के साथ खास मेहमान बनकर पहुंची थीं।
इस दौरान उन्होंने कई ऐसे राज खोले, जिसके बारे में शायद ही फैंस को पता था। 'मैं हूं ना' की डायरेक्टर ने वह किस्सा भी शेयर किया, जब वह एक लड़के से शादी के चक्कर में अपने घर से मुंबई की हाजी अली दरगाह तक नंगे पैर गई थी। हालांकि, वह शख्स शिरीष कुंदर नहीं, बल्कि कई और थे।
शादी करने के लिए नंगे पैर गई थीं दरगाह
60 साल की फराह खान ने हाल ही काजोल और ट्विंकल के सामने अपने क्रश के बारे में तो बताया ही, लेकिन साथ ही उन्होंने प्यार से शादी करने के खातिर हाजी अली जाने का एक किस्सा शेयर किया। फराह खान ने कहा, "एक बार मैं उस शख्स से शादी की खातिर नंगे पैर हाजी अली दरगाह (Haji Ali Dargah) गई थी, जिससे मुझे लगता था कि मैं प्यार करती हूं, लेकिन अच्छा हुआ हाजी अली ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी"।
यह भी पढ़ें- Main Hoon Na में अमृता राव से पहले ये एक्ट्रेस बनने वाली थी 'संजना', 2 हफ्ते पहले क्यों छोड़ दी थी मूवी?
ओम शांति ओम डायरेक्टर ने इस बातचीत में आगे ये भी बताया कि जब वह यंग थीं, तो उन्हें अनन्या पांडे के पिता और एक्टर चंकी पांडे पर क्रश था। इस बात को सुनकर अनन्या भी हैरान रह गईं। ये पहली बार नहीं है, जब फराह खान ने चंकी पांडे पर क्रश की बात कही है, इससे पहले झलक दिखला जा के सेट पर भी उन्होंने चंकी पर क्रश होने की बात कही थी।
फराह खान ने लेट की थी शादी
फराह खान जिस लड़के के लिए हाजी अली दरगाह गई थीं, उन्हें वह तो नहीं मिला, लेकिन 'मैं हूं ना' के सेट पर उन्हें अपना हमसफर जरूर मिल गया। फराह खान ने 9 दिसंबर 2004 में इंडियन फिल्ममेकर और एडिटर शिरीष कुंदर से शादी की थी।
फराह खान जब 39 साल की थी, तब उन्होंने शिरीष कुंदर के साथ शादी की थी। शिरीष, फराह से 8 साल छोटे हैं। दोनों के तीन बच्चे हैं, दो बेटियां और एक बेटा है।
यह भी पढ़ें- बच्चों को पालने के लिए Farah Khan कर रही हैं कुछ ऐसा, कहा- 'मुझे महंगे कॉलेज...'
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।