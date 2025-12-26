मां बनने के बाद Katrina Kaif की पहली तस्वीर आई सामने, न्यू बॉर्न बेबी संग ऐसे सेलिब्रेट किया क्रिसमस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी-टाउन की खूबसूरत अदाकारा कटरीना कैफ (Katrina Kaif) भले ही लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन खास मौकों पर स्पेशल मोमेंट्स शेयर करना नहीं भूलती हैं। क्रिसमस के मौके पर सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की तस्वीर का इंतजार था जो अब आखिरकार उन्होंने शेयर कर दिया है।

कटरीना कैफ इसी साल पहली बार मां बनी हैं और उन्होंने अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ पहला क्रिसमस सेलिब्रेट किया है। इस सेलिब्रेशन में कैफ और कौशल परिवार एक साथ आया। एक्ट्रेस ने अपने घर के अंदर की झलक शेयर की है।

कटरीना ने बेबी संग मनाया पहला क्रिसमस न्यू मॉम कटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मां बनने के डेढ़ महीने बाद पहला पोस्ट शेयर किया है। इस तस्वीर में उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए अपनी फैमिली फोटो शेयर की है। तस्वीर में एक्ट्रेस के अलावा उनके भाई, पति विक्की कौशल और देवर सनी कौशल मौजूद हैं।