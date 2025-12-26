मां बनने के बाद Katrina Kaif की पहली तस्वीर आई सामने, न्यू बॉर्न बेबी संग ऐसे सेलिब्रेट किया क्रिसमस
बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) ने पहली बार अपने न्यू बॉर्न बेबी ब्वॉय के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया। ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी-टाउन की खूबसूरत अदाकारा कटरीना कैफ (Katrina Kaif) भले ही लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन खास मौकों पर स्पेशल मोमेंट्स शेयर करना नहीं भूलती हैं। क्रिसमस के मौके पर सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की तस्वीर का इंतजार था जो अब आखिरकार उन्होंने शेयर कर दिया है।
कटरीना कैफ इसी साल पहली बार मां बनी हैं और उन्होंने अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ पहला क्रिसमस सेलिब्रेट किया है। इस सेलिब्रेशन में कैफ और कौशल परिवार एक साथ आया। एक्ट्रेस ने अपने घर के अंदर की झलक शेयर की है।
कटरीना ने बेबी संग मनाया पहला क्रिसमस
न्यू मॉम कटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मां बनने के डेढ़ महीने बाद पहला पोस्ट शेयर किया है। इस तस्वीर में उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए अपनी फैमिली फोटो शेयर की है। तस्वीर में एक्ट्रेस के अलावा उनके भाई, पति विक्की कौशल और देवर सनी कौशल मौजूद हैं।
सेलिब्रेशन फोटो में दिखा कौशल परिवार
सभी कैजुअल आउटफिट में हैं और कटरीना को छोड़कर सभी ने सैंटा कैप लगाई है। नो-मेकअप और रेड ड्रेस में एक्ट्रेस के चेहरे पर मॉम ग्लो साफ दिख रहा है। इस फैमिली फोटो को शेयर करते हुए कटरीना कैफ ने कैप्शन में लिखा, "सभी को प्यार, खुशी और शांति... यह एक बहुत ही शानदार क्रिसमस है।"
यह भी पढ़ें- Katrina Kaif के घर आया एक और नया मेहमान, बेबी ब्वॉय के लिए Vicky Kaushal लेकर आए 3.5 करोड़ रुपये का तोहफा!
View this post on Instagram
फैंस ने कपल से की ये डिमांड
इस तस्वीर को देख जहां कुछ फैंस खुशी से फूले नहीं समाए, वहीं कुछ फैंस ने तो मजाकिया अंदाज में पेटीशन डालने की रिक्वेस्ट करने लगे। दरअसल, कुछ फैंस ने कमेंट बॉक्स में जूनियर कौशल की फोटो शेयर करने की डिमांड की। लोगों ने इच्छा जताई कि वे कटरीना और विक्की के बेबी ब्वॉय को देखना चाहते हैं।
कटरीना कैफ के बेबी ब्वॉय का नाम क्या है?
बता दें कि कटरीना और विक्की का बेबी ब्वॉय अब डेढ़ महीने का हो गया है। कपल ने 7 नवंबर को बेटे का स्वागत किया था। कपल ने सिर्फ अनाउंसमेंट की है, लेकिन अभी तक न ही उसका चेहरा रिवील किया है और ना ही उसका नाम बताया है। फैंस कपल के बेबी ब्वॉय की पहली झलक देखने के लिए बेताब हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।