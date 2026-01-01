'हम बहुत रोए...', Kareena Kapoor ने याद किया 2025 का सबसे बुरा समय, पति के साथ ऐसे शुरू किया नया साल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 करीना कपूर के लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहा। सबसे बड़ी घटना हुई जिसने करीना और उनके परिवार को हिला दिया। सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के ऊपर चाकू से हुए हमले ने उनके परिवार में सुनामी ला दी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

करीना कपूर खान ने नए साल का स्वागत किया लेकिन 2025 को खास विदाई देते हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने बीते साल की सबसे बड़ी सीख को याद किया है। मुश्किल रहा करीना के लिए 2025 करीना कपूर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सैफ अली खान के साथ एक तस्वीर शेयर की जिसमें दोनों एक-दूसरे के साथ पोज दे रहे हैं। पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, "जैसे ही हम बैठकर इस बात पर सोचते हैं कि हम साल के आखिरी दिन तक पहुंच गए हैं। हम इतनी दूर तक आए हैं। 2025 हमारे, हमारे बच्चों और हमारे परिवारों के लिए एक मुश्किल साल रहा है लेकिन हम सिर ऊंचा करके, हंसते हुए और हिम्मत बनाए रखते हुए इससे गुजरे। हम बहुत रोए, हमने प्रार्थना की और अब हम यहां हैं।"