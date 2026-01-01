'हम बहुत रोए...', Kareena Kapoor ने याद किया 2025 का सबसे बुरा समय, पति के साथ ऐसे शुरू किया नया साल
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने 2025 को विदाई देते हुए सबसे बुरे दिन और सबसे बड़ी सीख को याद किया है। उन्होंने पॉजिटिव एनर्जी और फायर के साथ नए साल ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 करीना कपूर के लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहा। सबसे बड़ी घटना हुई जिसने करीना और उनके परिवार को हिला दिया। सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के ऊपर चाकू से हुए हमले ने उनके परिवार में सुनामी ला दी थी।
करीना कपूर खान ने नए साल का स्वागत किया लेकिन 2025 को खास विदाई देते हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने बीते साल की सबसे बड़ी सीख को याद किया है।
मुश्किल रहा करीना के लिए 2025
करीना कपूर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सैफ अली खान के साथ एक तस्वीर शेयर की जिसमें दोनों एक-दूसरे के साथ पोज दे रहे हैं। पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, "जैसे ही हम बैठकर इस बात पर सोचते हैं कि हम साल के आखिरी दिन तक पहुंच गए हैं। हम इतनी दूर तक आए हैं। 2025 हमारे, हमारे बच्चों और हमारे परिवारों के लिए एक मुश्किल साल रहा है लेकिन हम सिर ऊंचा करके, हंसते हुए और हिम्मत बनाए रखते हुए इससे गुजरे। हम बहुत रोए, हमने प्रार्थना की और अब हम यहां हैं।"
करीना को ये सीख दे गया बीता साल
करीना कपूर ने आगे लिखा, "2025 ने हमें सिखाया कि इंसान का स्वभाव निडर होता है, प्यार हर चीज पर जीत हासिल करेगा और बच्चे हमारी सोच से ज्यादा बहादुर होते हैं। हम अपने फैंस, अपने दोस्तों और उन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे साथ खड़े रहे, हमारा साथ देते रहे और सबसे बढ़कर सर्वशक्तिमान भगवान को।"
करीना कपूर ने जुनून के साथ शुरू किया नया साल
करीना कपूर ने एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ नए साल की शुरुआत करते हुए कहा, "हम 2026 में नए जोश, बहुत सारी कृतज्ञता, पॉजिटिविटी और जो काम हम सबसे अच्छा करते हैं, यानी फिल्में, उसके लिए कभी न खत्म होने वाले जुनून के साथ कदम रख रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, चढ़ दी कला (हमेशा सकारात्मक बने रहिए।)। सभी को नए साल की शुभकामनाएं।"
