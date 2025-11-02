Sanjay Dutt ने ठुकराया था करीना कपूर की फिल्म का ऑफर, डायरेक्टर ने पूरी मूवी से हटा दिया था रोल
90s के दिग्गज अभिनेता के तौर पर संजय दत्त (Sanjay Dutt) को जाना जाता है। आज हम आपको संजू बाबा से जुड़ा एक रोचक किस्सा बताने जा रहे हैं, जब उन्हें एक्ट्रेस करीना कपूर की फिल्म का ऑफर मिला था, लेकिन एक्टर ने उसे ठुकरा दिया था। बाद में डायरेक्टर ने पूरी मूवी से उनके लिए लिखा हुआ कैरेक्टर ही हटा दिया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Sanjay Dutt हिंदी सिनेमा के दमदार अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। 80s के दशक से लेकर अब तक अपनी शानदार फिल्मों के जरिए वह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते नजर आ रहे हैं। आज हम आपको संजू बाबा से जुड़ा एक रोचक किस्सा बताने जा रहे हैं, जो करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) की एक फ्लॉप मूवी से नाता रखता है।
उस मूवी में संजय दत्त को सेकेंड लीड रोल ऑफर हुआ था, लेकिन किसी कारण उन्होंने वह ऑफर ठुकरा दिया था। बाद में निर्देशक ने फिल्म की स्क्रिप्ट से संजय के लिए लिखा हुआ किरदार ही हटा दिया था। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में जिक्र किया जा रहा है।
इस मूवी से जुड़ा हुआ किस्सा
संजय दत्त 2000 के दौर तक आते-आते फिल्ममेकर्स के लिए बतौर अभिनेता पहली पसंद बन गए थे। इसी आधार पर 2002 में अभिनेत्री करीना कपूर और अभिनेता तुषार कपूर की मूवी जीना सिर्फ मेरे लिए (Jeena Sirf Mere Liye) रिलीज की गई थी, जिसके लिए संजय को भी एक रोल ऑफर हुआ था। दरअसल आईएमडीबी की रिपोर्ट में इस मामले को लेकर पूरी जानकारी दी गई है। 23 साल पहले आई जीना सिर्फ मेरे लिए में निर्देशक तलत जानी के तुषार के बड़े भाई का किरदार लिखा था, जो संजय दत्त को ऑफर हुआ।
लेकिन, किसी वजह से वह इस मूवी को नहीं कर सके। हैरान करने वाली बात ये रही कि तलत ने वह रोल पूरी मूवी से हटा दिया और अन्य किसी कलाकार को ऑफर नहीं किया। उनका मानना था कि अगर संजय दत्त नहीं करेंगे तो ये किरदार कोई नहीं करेगा। हालांकि, इसके बावजूद तलत जानी की जीना सिर्फ मेरे लिए एक फ्लॉप फिल्म बनकर रह गई।
फिल्म के गाने काफी कल्ट रहे और उन्होंने श्रोताओं को काफी हद तक लुभाया था। बता दें कि फिल्म का कमर्शियल रिकॉर्ड खराब रहा। इसका बजट 8 करोड़ था, जबकि फिल्म की कमाई 6.80 करोड़ ही सकी थी।
दीया मिर्जा ने बीच में छोड़ी थी फिल्म
जीना सिर्फ मेरे लिए के निर्माता वासू भगनानी थे। उन्होंने सबसे करीना कपूर को अप्रोच किया था, लेकिन बिजी शेड्यूल के चलते करीना ने इसके लिए मना कर दिया था। फिर बाद में दीया मिर्जा का नाम इस मूवी से जुड़ा, वह राजी भी हो गईं, लेकिन बाद वासू संग उनका मनमुटाव हुआ और उन्होंने जीना सिर्फ मेरे लिए को छोड़ दिया। हालांकि, बाद फिर से वासू भगनानी ने करीना से बात की और वह इसके लिए तैयार हो गईं।
