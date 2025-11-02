Sanjay Dutt ने ठुकराया था करीना कपूर की फिल्म का ऑफर, डायरेक्टर ने पूरी मूवी से हटा दिया था रोल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Sanjay Dutt हिंदी सिनेमा के दमदार अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। 80s के दशक से लेकर अब तक अपनी शानदार फिल्मों के जरिए वह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते नजर आ रहे हैं। आज हम आपको संजू बाबा से जुड़ा एक रोचक किस्सा बताने जा रहे हैं, जो करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) की एक फ्लॉप मूवी से नाता रखता है।

उस मूवी में संजय दत्त को सेकेंड लीड रोल ऑफर हुआ था, लेकिन किसी कारण उन्होंने वह ऑफर ठुकरा दिया था। बाद में निर्देशक ने फिल्म की स्क्रिप्ट से संजय के लिए लिखा हुआ किरदार ही हटा दिया था। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

इस मूवी से जुड़ा हुआ किस्सा संजय दत्त 2000 के दौर तक आते-आते फिल्ममेकर्स के लिए बतौर अभिनेता पहली पसंद बन गए थे। इसी आधार पर 2002 में अभिनेत्री करीना कपूर और अभिनेता तुषार कपूर की मूवी जीना सिर्फ मेरे लिए (Jeena Sirf Mere Liye) रिलीज की गई थी, जिसके लिए संजय को भी एक रोल ऑफर हुआ था। दरअसल आईएमडीबी की रिपोर्ट में इस मामले को लेकर पूरी जानकारी दी गई है। 23 साल पहले आई जीना सिर्फ मेरे लिए में निर्देशक तलत जानी के तुषार के बड़े भाई का किरदार लिखा था, जो संजय दत्त को ऑफर हुआ।