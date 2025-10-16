Munna Bhai M.B.B.S की 'चिंकी' का बदल गया पूरा लुक, 22 साल बाद ऐसी दिखती हैं संजय दत्त की हीरोइन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता संजय दत्त के एक्टिंग करियर की सबसे शानदार मूवी के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें मुन्ना भाई एमबीबीएस का नाम जरूर शामिल होता है। साल 2003 में निर्देशक राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मुन्ना भाई और सर्किट के किरदार खूब फेमस हुए।

दूसरी डॉ. सुमन अस्थाना की भूमिका में नजर आने वालीं एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह (Gracy Singh) ने भी काफी लोकप्रियता हासिल की थी। लेकिन 22 साल बाद अब ग्रेसी का लुक पूरी तरह से बदल गया है, उनकी लेटेस्ट फोटो देख आप हैरान हो जाएंगे।

अब ऐसी दिखती हैं ग्रेसी सिंह संजय दत्त संग मुन्ना भाई एमबीबीएस में ग्रेसी सिंह ने अपनी कमाल की एक्टिंग से हर किसी का दिल जीता था। चिंकी यानी डॉ. सुमन अस्थाना के रोल में वह काफी जची थीं। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम उनकी बेबाक खूबसूरत और कमाल की स्माइल किसी का भी दिल जीतने का काम करती है। लेकिन समय के साथ अब ग्रेसी सिंह का लुक और अंदाज पूरी तरह से बदल गया है। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम 45 वर्षीय ग्रेसी अब पूरी तरह से बदल गई हैं। बढ़ती उम्र का असर उन पर साफ नजर आ रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि अब तक उनके चेहरे का नूर का कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अपनी सादगी से अब भी वह फैंस का दिल जीतने का काम करती हैं।

फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर मौजूद लेटेस्ट तस्वीरों के जरिए इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ग्रेसी सिंह फिल्म इंडस्ट्री के वह अभिनेत्री हैं, जो सरल और सादगी से हर किसी को इंप्रेस कर सकती हैं।