सैफ पर हमला... दीपिका की डिमांड... 2025 में इन विवादों से खौला बॉलीवुड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Bollywood Biggest Incident 2025: साल 2025 कुछ खट्टी-मीठी यादों के साथ समाप्त होने जा रहा है। सिनेमा जगत के लिए भी ये साल फिफ्टी-फिफ्टी रहा, जहां कई सेलेब्स की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, तो कई फिल्मी सितारे निजी जिंदगी के वाद-विवादों को लेकर सुर्खियों में रहे।

ईयर एंडर 2025 के आधार पर आज हम आपको इस साल की सबसे चर्चित कंट्रोवर्सी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सालभर चर्चा में बनी रहीं। आइए जानते हैं कि इस मामले में कौन-कौन से बवाल शामिल है, जिससे बॉलीवुड खौल उठा।

सैफ अली खान पर जानलेवा हमला साल 2025 की शुरुआत ही काफी सनसनीखेज रही थी। 16 जनवरी की आधी रात को हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार सैफ अली खान पर एक अज्ञात शख्स ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था, जिसके चलते एक्टर को गंभीर चोटें आएं और करीब 6 दिनों तक वह हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे। सैफ पर हुए इस अटैक की चर्चा काफी लंबे समय तक चली थी। बता दें कि आने वाले समय में सैफ अली खान फिल्म हैवान में दिखाई देंगे।

सरदार जी 3 को लेकर विवाद 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 भारतीयों की जान चली गई थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य झड़प भी देखने को मिली। इस दौरान पंजाबी अभिनेता दिलजीत दोसांझ का पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर संग सरदार जी 3 फिल्म को करना भी काफी कंट्रोवर्शियल रहा। इस मामले को लेकर दिलजीत की खूब आलोचना हुई थी।

दीपिका की 8 घंटे की डिमांड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का नाम इस साल खूब चर्चा में रहा, जिसकी वजह उनका 8 घंटे की वर्किंग शिफ्ट वाला बयान था। दरअसल दीपिका को इस साल दो साउथ मूवीज से बाहर किया गया, जिनमें कल्कि 2 और स्पिरिट शामिल रहीं। इस दौरान कल्कि के मेकर्स ने इस बात का खुलासा किया था कि दीपिका सिर्फ 8 घंटे तक काम करना चाहती हैं और इसी वजह से उन्हें फिल्म से बाहर किया गया है। इस मामले को लेकर काफी दिनों तक कंट्रोवर्सी जारी रही।

परेश रावल हेरा-फेरी 3 कंट्रोवर्सी दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने भी इस साल खूब सुर्खियां बटोरीं। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने हेरा-फेरी फ्रेंचाइजी को लेकर बहुत कुछ बोला और तीसरे पार्ट हेरा-फेरी 3 में शामिल न होने की भी बात की। हालांकि, बाद में परेश ने पलटी मारी और वह हेरा-फेरी 3 के लिए राजी हो गए।