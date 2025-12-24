Language
    Year Ender 2025: अरिजीत-श्रेया ही नहीं बल्कि इस साल सिंगर पापोन का भी चला जादू, इन गानों से लूटी महफिल

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:40 PM (IST)

    साल 2025 में छाए रहे सिंगर पापोन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 में सिनेमा के नाम बहुत कुछ रहा। अच्छी फिल्में आईं, तो कहानियों ने लोगों का दिल भी जीता। वहीं संगीत ने भी इस साल अपनी जगह अच्छे से बनाई। किसी सिंगर के गानों को दर्शकों ने नकार दिया तो किसी के गानों ने दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। इसी फेहरिस्त में नाम आता है पापोन (Papon Songs) का, जिन्होंने अपने गानों से इस साल फिर ऑडिएंस के बीच जादू किया है।

    मेट्रो इन दिनों में पापोन के कई गाने

    इस साल की सबसे ज़्यादा चर्चित फिल्मों से एक थी 'मेट्रो इन डिनो' (Metro in Dino Songs)। फिल्म के गाने को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म के गाने कायदे से (Qayde Se) को दर्शकों ने हाथोंहाथ लिया। फिल्म में पापोन के कई गाने शामिल रहें और इन्हीं मे से एक गाना था याद, इस गाने को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया।

    फिल्म का एक और गाना जमाना लगे (Zamaana Lage) को भी पापोन ने गाया। फिल्म वर्जन में नजर आए पापोन के ये गाने दिल को छू ले जाने वाले रहे।

    गुस्ताख इश्क में दिखाया मैजिक

    पापोन ने इसके बाद एक और फिल्म में शानदार गाया गाया। उनका गुस्ताख इश्क से उल जलूल इश्क के रूप में एक और शानदार गाना रिलीज हुआ। विशाल भारद्वाज के म्यूज़िक डायरेक्शन और गुलज़ार के लिरिक्स के साथ शिल्पा राव के साथ मिलकर पापोन ने इस गाने को गाया। ये गाना इंस्टाग्राम रील्स पर काफी वायरल हुआ तो वहीं गाने को पसंद करने वालों की फेहरिस्त भी काफी लंबी रही।

    कई और गानों से भी छाए रहे पापोन

    इन गानों के अलावा इस साल पापोन ने तू मेरी पूरी कहानी (Tu meri poori kahani) के कई ट्रैक को भी अपनी आवाज़ दी। भूलने कि तुमको, कौन है वो, अब जब कि तू नहीं है, कुछ तो है वो, और ये इश्क है जैसे गानों को अपनी आवाज दी। टूटे दिल, रोमांस और दो बिछड़े दिलों की कहानी को वो अपनी आवाज के जरिए पिरोते नजर आए।

    ये पापोन की खूबसूरत आवाज ही है कि जिन्होंने लोगों के दिलों को बांधने का काम किया। इसके अलावा फिल्म जॉली एलएलबी 3 का 'हुआ ना' को भी उन्होंने अपनी आवाज दी।

    अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और कॉन्सर्ट्स में ट्रैफिक जाम

    पापोन ने ऑस्कर में जाने वाली फिल्म होमबाउंड के लिए भी अपनी आवाज दी है। अमित त्रिवेदी के संगीत के साथ जावेद अली के साथ एक गाने यार मेरे को अपनी आवाज दी। वहीं स्टूडियो के काम से हटकर, पापोन ने लाइव कॉन्सर्ट्स के जरिए भी लोगों का दिल जीता। लाइव कॉन्सर्ट सीरीज़ शाम-ए-महफ़िल विद पापोन के लिए उन्हें बहुत प्यार मिला।

    2026 के लिए पापोन की तैयारी

    2026 को देखते हुए, पापोन दो गजल EP रिलीज़ करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें क्लासिकल म्यूजिक के साथ मॉर्डन जमाने का तड़का होगा। इसके अलावा वो बाकी प्रोजेक्ट्स की भी तैयारी कर रहे हैं।

    आपको बता दें कि पापोन की आवाज को चाहने वालों की लिस्ट अलग है। वो हमेशा अपने अलग संगीत से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। मोह-मोह के धागे हों या फिर उल जलूल इश्क हो...उनके म्यूजिक का टेस्ट अलग रहा है। अब इंतजार है कि 2026 में पापोन और क्या नया धमाका करने वाले हैं।