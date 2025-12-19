तैमूर के स्कूल में समोसा खा रहीं थीं करीना कपूर, चुपके से करण जौहर ने बनाया वीडियो, खुली बेबो की पोल
Kareena Kapoor X Karan Johar: करीना कपूर उन एक्ट्रेस में आती हैं, जो मन में आता है वो करती हैं। करीना खूब खाती हैं तो खूब वर्कआउट भी करती हैं। अब लीजि ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'मैं अपनी फेवरेट हूं...' अब दुनिया चाहे जो कहे लेकिन करीना कपूर खान (kareena Kapoor) हमेशा से खुद की ही फेवरेट रही हैं। बेबो की नजर में कोई आए या कोई जाए, या कोई उन्हें लेकर कुछ भी सोचे पर करीना को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। करीना खूब खाती हैं और उम्र के इस पड़ाव पर भी बेहद फिट हैं। अब लीजिए करीना की पोल खोलने आ गए हैं उनके दोस्त करण जौहर (karan johar), जिसका एक मजेदार वीडियो सामने आया है।
करण ने खोली करीना की पोल
दरअसल करीना कपूर और करण जौहर की दोस्ती जगजाहिर है। करण अक्सर अपने सोशल मीडिया पर सितारों के साथ मजेदार वीडियो साझा करते रहते हैं। करण और करीना की दोस्ती के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। अब लीजिए करीना की एक और पोल करण जौहर ने खोल दी है।
View this post on Instagram
हुआ ये कि हाल ही में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल डे का फंक्शन हुआ। इस फंक्शन में कई सितारे अपने बच्चों के लिए पहुंचे। करीना कपूर भी बेटे तैमूर के स्कूल पहुंचीं तो इसी स्कूल में करण के बच्चे रूही और यश भी पढ़ते हैं।
समोसा खाती दिखीं करीना
यहीं पर करीना बैठकर आराम से समोसे (Kareena Eating Samosa) का आनंद ले रही थीं। करीना कपूर समोसा खा ही रही थीं कि इतने में ही करण जौहर ने चुपके से उनका वीडियो बना लिया। वीडियो में करण जौहर कहते हैं कि देखिए सभी लोग करीना डाइट छोड़कर समोसा खाने में जुटी हुई हैं। करण कहते हैं कि देखिए ये करीना कपूर स्कूल के एनुअल डे में आकर समोसा खा रही हैं।
इतने में करीना के एक्सप्रेशन आ जाते हैं और बेबो के एक्सप्रेशन कमाल के लग रहे हैं। इसके बाद करीना कहती हैं कि नहीं मैं डाइट पर नहीं हूं। फिर करण कहते हैं कि करीना मुझे तुम पर गर्व है। तुम मेरी कार्बी डॉल हो, मुझे ये सब अच्छा लगता है। वहीं करीना के बगल में बैठी उनकी बहन करिश्मा कपूर और उनकी बेटी समायरा के रिएक्शन भी कैमरे में कैद हो जाते हैं।
सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वैसे भी करीना बेहद फूडी हैं, उन्हें खाने से बहुत प्यार है। करीना अक्सर अपने इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र करती हैं कि पूरी पंजाबी हैं और खूब खाती हैं। अब लीजिए करीना समोसा खा रही हैं। हालांकि करीना वर्कआउट भी खूब करती हैं और उम्र के इस पड़ाव पर भी लोगों को अपनी खूबसूरती से दीवाना बना रही हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।