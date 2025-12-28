Language
    कियारा के बाद Yash की Toxic में हुई इस बॉलीवुड एक्ट्रेस की एंट्री, 'एलिजाबेथ' के लुक में दिखा किलर अंदाज

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 12:16 PM (IST)

    यश की टॉक्सिक से पिछले हफ्ते कियारा आडवाणी (Kiara Advani) का लुक जारी किया गया था। अब एक और हीरोइन का लुक रिवील हो गया है। टॉक्सिक में कियारा के अलावा ...और पढ़ें

    Hero Image

    टॉक्सिक से एलिजाबेथ का लुक हुआ आउट। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यश स्टारर टॉक्सिक (Toxic) मूवी साल 2026 की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवीज में से एक है जो रणवीर सिंह की धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) से मुकाबला करने वाली है। फिल्म की रिलीज को अभी तीन महीने बाकी हैं, लेकिन अभी से टॉक्सिक के मेकर्स ने बम फोड़ना शुरू कर दिया है।

    टॉक्सिक के मेकर्स एक-एक करके फिल्म के सभी किरदारों से पर्दा उठा रहे हैं। पिछले हफ्ते बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) का लुक रिवील किया गया था। अब फिल्म में एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस की एंट्री हुई है जिनके लुक से भी पर्दा हट गया है।

    टॉक्सिक में बॉलीवुड एक्ट्रेस की एंट्री

    जी हां, टॉक्सिक में एक नहीं बल्कि दो-दो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि यश के साथ करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) और कियारा आडवाणी की जोड़ी जमेगी लेकिन अब एक दूसरी अभिनेत्री की एंट्री हो गई है जो हाल ही में अपनी खलनायिकी के लिए छा गई थीं।

    टॉक्सिक से हुमा का लुक आउट

    यह अदाकारा हैं हुमा कुरैशी (Huma Qureshi)। महारानी और दिल्ली क्राइम सीजन 3 में अपनी अदाकारी से ध्यान खींचने वालीं हुमा यश स्टारर टॉक्सिक में अहम भूमिका निभाने वाली हैं। 28 दिसंबर को फिल्म से उनका लुक जारी किया गया है जिसमें वह किलर लग रही हैं। 

    इस रोल में जान फूंकेंगी हुमा

    ब्लैक विंटेज कार के सामने ब्लैक ड्रेस में खड़ीं टॉक्सिक की एलिजाबेथ उर्फ हुमा कुरैशी का अंदाज देखने लायक है। वह अपने किरदार में जच रही हैं। पोस्ट को शेयर करते हुए यश ने कैप्शन में लिखा, "अ टॉक्सिक फेयरी टेल फॉर ग्रॉन-अप्स में एलिजाबेथ बनीं हुमा कुरैशी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है।"

     

    किस फिल्म से होगा टॉक्सिक का क्लैश?

    यश की टॉक्सिक अगले साल 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसी दिन आदित्य धर निर्देशित धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) भी आ रही है। धुरंधर का जैसा क्रेज दिख रहा है, उससे शायद टॉक्सिक पर असर पड़े। खैर, अब देखना होगा कि दोनों फिल्म का क्लैश किसले लिए नुकसान और किसके लिए फायदा साबित होता है।

