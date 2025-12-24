ईद 2026 में बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश, Toxic के सामने सीना तान कर खड़ा Dhurandhar... 5 भाषाओं में आएगी फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 में ब्लॉकबस्टर फिल्मों की फेहरिस्त में धुरंधर (Dhurandhar) टॉप पर है। फिल्म की कमाई इतनी ज्यादा हो रही है कि हर कोई इसकी कमाई को देखकर हैरान है। फिल्म की कमाई को देखते हुए मेकर्स ने अब इसके अगले पार्ट का ऐलान किया है, लेकिन मेकर्स ने शानदार दांव भी खेला है, जिसकी चर्चा अब हर कोई कर रहा है।

सामने आई 'धुरंधर 2' की रिलीज डेट वहीं हिंदी में रिलीज़ होकर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच चुकी फिल्म धुरंधर अब और भी बड़े स्तर पर लौटने के लिए तैयारी कर चुकी है। इस फिल्म को खासतौर पर साउथ इंडिया से जबरदस्त प्यार मिला, जिसके बाद मेकर्स ने इसके सीक्वल का अब ऐलान कर दिया है। धुरंधर 2 को ईद 2026 पर 19 मार्च 2026 को रिलीज़ किया जाएगा।

ऐसे में अब बॉक्स ऑफिस पर इन दो बड़ी फिल्मों का क्लैश होगा। हालांकि मेकर्स ने रिलीज डेट के साथ ही ये तय किया है कि धुरंधर पांच भाषाओं में आएगी और रिलीज डेट नहीं बदली गई है। पांच भाषाओं में आएगी फिल्म धुरंधर इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला रही है। फिल्म की कमाई ताबड़तोड़ हो रही है। ऐसे में मेकर्स ने अब ये ऐलान किया है कि फिल्म को और भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। भले ही गल्फ देशों में फिल्म को बैन किया गया हो लेकिन अब भारत में ही फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम समेत पांच भाषाओं में रिलीज़ होगी, जिसके बाद ये एक और बड़ी पैन इंडिया फिल्म बनेगी।

हालांकि धुरंधर सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हुई थी, लेकिन साउथ इंडिया में इसे ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। सोशल मीडिया पर चर्चा, वर्ड ऑफ माउथ और बार-बार देखे जाने की वजह से वहां के दर्शकों में फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज़ देखने को मिला। साउथ के डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर मालिकों ने भी लगातार डब वर्ज़न की मांग उठाई थी।

फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी समेत कई स्टार्स नजर आए। फिल्म का हर किरदार इस वक्त लाइमलाइट लूट रहा है। वहीं फिल्म का निर्देशन आदित्य धर कर रहे हैं और इसे जियो स्टूडियोज़ और B62 स्टूडियोज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं।