'दर्द में फेयरीटेल की नादिया...' Toxic से Kiara Advani का पहला लुक रिवील, यश संग कहर बरपाने को हैं तैयार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि कियारा आडवाणी केजीएफ स्टार यश की टॉक्सिक (Toxic) में मेन लीड हीरोइन का किरदार निभाने वाली हैं। अब आखिरकार फिल्म से उनका पहला लुक भी रिवील हो गया है जिसमें वह दमदार अवतार में दिखाई दे रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मां बनने के बाद कियारा आडवाणी की टॉक्सिक दूसरी फिल्म है। वॉर 2 के साथ-साथ एक्ट्रेस यश की टॉक्सिक की भी शूटिंग कर रही थीं। प्रेग्नेंसी और मां बनने के बाद भी एक्ट्रेस अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटीं और जल्द ही फिर से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने की तैयारी में हैं। उनका पहला लुक ही दर्शकों को एक्साइटेड करने के लिए काफी है।

टॉक्सिक से कियारा का पहला लुक आउट टॉक्सिक से कियारा आडवाणी का पहला लुक शेयर कर दिया गया है। खुद यश ने एक्स हैंडल पर एक्ट्रेस का पहला लुक शेयर किया है। पहले पोस्टर में एक्ट्रेस स्टेज पर ग्लैमरस अवतार में नजर आ रही हैं। हालांकि, खूबसूरती के साथ नंगे पांव स्टेज पर खड़ीं एक्ट्रेस की आंखों में छुपा दर्द भी साफ दिखाई दे रहा है।