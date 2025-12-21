'दर्द में फेयरीटेल की नादिया...' Toxic से Kiara Advani का पहला लुक रिवील, यश संग कहर बरपाने को हैं तैयार
बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) रॉकिंग स्टार यश की आगामी फिल्म टॉक्सिक (Toxic) में नजर आएंगी। एंटीसिपेटेड फिल्म से एक्ट्रेस का पहला लुक ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि कियारा आडवाणी केजीएफ स्टार यश की टॉक्सिक (Toxic) में मेन लीड हीरोइन का किरदार निभाने वाली हैं। अब आखिरकार फिल्म से उनका पहला लुक भी रिवील हो गया है जिसमें वह दमदार अवतार में दिखाई दे रही हैं।
मां बनने के बाद कियारा आडवाणी की टॉक्सिक दूसरी फिल्म है। वॉर 2 के साथ-साथ एक्ट्रेस यश की टॉक्सिक की भी शूटिंग कर रही थीं। प्रेग्नेंसी और मां बनने के बाद भी एक्ट्रेस अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटीं और जल्द ही फिर से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने की तैयारी में हैं। उनका पहला लुक ही दर्शकों को एक्साइटेड करने के लिए काफी है।
टॉक्सिक से कियारा का पहला लुक आउट
टॉक्सिक से कियारा आडवाणी का पहला लुक शेयर कर दिया गया है। खुद यश ने एक्स हैंडल पर एक्ट्रेस का पहला लुक शेयर किया है। पहले पोस्टर में एक्ट्रेस स्टेज पर ग्लैमरस अवतार में नजर आ रही हैं। हालांकि, खूबसूरती के साथ नंगे पांव स्टेज पर खड़ीं एक्ट्रेस की आंखों में छुपा दर्द भी साफ दिखाई दे रहा है।
इस रोल में दिखेंगी कियारा आडवाणी
यश की टॉक्सिक में कियारा आडवाणी नादिया की भूमिका निभाएंगी। पोस्टर शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, "कियारा आडवाणी को ए टॉक्सिक फेयरीटेल फॉर ग्रॉन अप्स में नादिया के रूप में पेश कर रहा हूं।"
Introducing Kiara Advani as NADIA in - A Toxic Fairy Tale For Grown-Ups#Toxic #ToxicTheMovie @advani_kiara #GeetuMohandas @RaviBasrur #RajeevRavi #UjwalKulkarni #TPAbid #MohanBKere #SandeepSadashiva #PrashantDileepHardikar #KunalSharma #SandeepSharma #JJPerry @anbariv… pic.twitter.com/27aRe1GGVg— Yash (@TheNameIsYash) December 21, 2025
टॉक्सिक में कियारा आडवाणी का ये लुक देख लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कोई और उन्हें डार्क फेयरी गर्ल कह रहा है तो किसी ने उन्हें फायर बता रहा है। उनका ये लुक देख कहना गलत नहीं होगा कि यह उनका अब तक का सबसे अलग रोल हो सकता है।
कब रिलीज होगी यश की टॉक्सिक?
केजीएफ स्टार यश की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म टॉक्सिक की भिड़ंत रणवीर सिंह की आगामी फिल्म धुरंधर पार्ट 2 से होने वाली है। यह फिल्म अगले साल 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास कर रही हैं।
