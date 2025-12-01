बेटी Saraayah को लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने खोले दिल के राज, बोले- 'वह सुपरस्टार है'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 4 महीने पहले अभिनेत्री कियारा आडवाणी और अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर एक नन्ही परी का जन्म हुआ। कपल ने अपनी बेटी का नाम सरायाह रखा है। हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान सिड ने अपनी लाडली को लेकर खुलकर बात की है और बताया है कि उसके जन्म के बाद घर का माहौल किस तरह का रहता है। आइए जानते हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने और क्या-क्या कहा है।

बेटी को लेकर सिड ने कही दिल की बात चाहे सितारे हों या आम लोग, माता-पिता बनने के बाद हर किसी जिंदगी बदलाव से गुजरती है। ऐसा ही बदलाव हुआ है अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के जीवन में भी। हाल ही में एक इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने अपनी चार महीने की बेटी सरायाह को लेकर कहा कि उनका पूरा रूटीन बदल गया है।

यह काफी कठिन दौर होता है। प्रेग्नेंसी के दौरान वह हार्मोनल और शारीरिक बदलावों से गुजर रही थीं। वह सच्ची सुपरहीरो हैं। इस दौरा मैं भी पिता की भूमिका अदा करता हूं। इसके लिए मैं अपनी तरफ से यही योगदान दे रहा हूं कि बेटी के डायपर बदल देता हूं, फोटो खींचता हूं और घर का माहौल को खुशनुमा बनाए रखता हूं। इस दौरान कई बार मुझे कियारा ने पूछा है कि जब बेटी टीनएजर होगी, तो कैसे डैड बनोगे। मैंने पत्नी से यही कहा कि सब कुछ उनके साथ इस रिश्ते के सफर पर निर्भर करेगा।