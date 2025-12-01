Language
    बेटी Saraayah को लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने खोले दिल के राज, बोले- 'वह सुपरस्टार है'

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 02:04 PM (IST)

    अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा हिंदी सिनेमा के उभरते हुए सितारों में से एक हैं। हाल ही में सिड ने अपनी न्यू बॉर्न बेबी सरायाह को लेकर खुलकर बात की है और बताया है कि वह घर की सुपरस्टार है। आइए जानते हैं कि एक्टर ने और क्या-क्या कहा है।

    सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनकी बेटी (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 4 महीने पहले अभिनेत्री कियारा आडवाणी और अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर एक नन्ही परी का जन्म हुआ। कपल ने अपनी बेटी का नाम सरायाह रखा है।

    हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान सिड ने अपनी लाडली को लेकर खुलकर बात की है और बताया है कि उसके जन्म के बाद घर का माहौल किस तरह का रहता है। आइए जानते हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने और क्या-क्या कहा है।

    बेटी को लेकर सिड ने कही दिल की बात

    चाहे सितारे हों या आम लोग, माता-पिता बनने के बाद हर किसी जिंदगी बदलाव से गुजरती है। ऐसा ही बदलाव हुआ है अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के जीवन में भी। हाल ही में एक इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने अपनी चार महीने की बेटी सरायाह को लेकर कहा कि उनका पूरा रूटीन बदल गया है।

    एक्टर ने बताया है- सुबह की शुरुआत उन्हें मसाज देने से होती है। जब से पिता बना हूं, खासकर लड़की का पिता, तब से जीवन अच्छे के लिए बदला है। मैं अब घर का हीरो नहीं रह गया हूं, मेरी बेटी सुपरस्टार है, पत्नी (कियारा आडवाणी) सुपरहीरो हैं। मैंने उन्हें उनकी गर्भावस्था से लेकर बच्चे को जन्म देने तक के सफर में देखा है, मेरे लिए वह आंखें खोलने वाला अनुभव रहा है कि पुरुष हमेशा हिम्मत और ताकत की बात करते हैं, लेकिन महिलाएं, यह सारी चीजें दिखा देती हैं, जब मां बनती हैं।

    यह काफी कठिन दौर होता है। प्रेग्नेंसी के दौरान वह हार्मोनल और शारीरिक बदलावों से गुजर रही थीं। वह सच्ची सुपरहीरो हैं। इस दौरा मैं भी पिता की भूमिका अदा करता हूं। इसके लिए मैं अपनी तरफ से यही योगदान दे रहा हूं कि बेटी के डायपर बदल देता हूं, फोटो खींचता हूं और घर का माहौल को खुशनुमा बनाए रखता हूं। इस दौरान कई बार मुझे कियारा ने पूछा है कि जब बेटी टीनएजर होगी, तो कैसे डैड बनोगे। मैंने पत्नी से यही कहा कि सब कुछ उनके साथ इस रिश्ते के सफर पर निर्भर करेगा।

    इस मूवी में नजर आएंगे सिद्धार्थ 

    अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग मूवी के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें वन (Vvan) का नाम शामिल है, जोकि एक सुपरनेचुरल थ्रिलर है। सिड की ये मूवी अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज की जा सकती है। 

