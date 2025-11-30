खूबसूरत है Sidharth-Kiara की बेटी के नाम का असली मतलब, एक्टर ने किया खुलासा
Saraayah Name Meaning: सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा कि वह और कियारा आडवाणी शुरू में श्योर नहीं थे कि उन्हें अपनी बेटी सरायाह का नाम पब्लिक में बताना चाहिए या नहीं। इसके साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि उनकी बेटी के नाम का मतलब क्या है?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जुलाई में पेरेंट्स बने कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हाल ही में बताया कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम ‘सरायाह’ रखा है। उन्होंने अपनी चार महीने की बच्ची की पहली झलक भी शेयर की। फोटो में उनके हाथ बेबी सरायाह के छोटे पैरों को धीरे से पकड़े हुए दिख रहे थे, जो व्हाईट क्रोशिया वाले मोजों में लिपटे हुए थे। पोस्ट के साथ उन्होंने सिर्फ नाम का खुलासा किया था लेकिन अब सिद्धार्थ ने अपनी बेटी के नाम का मतलब बताया है जो कि काफी खूबसूरत है।
सिद्धार्थ-कियारा नहीं बताना चाहते थे बेटी का नाम
सिद्धार्थ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि, 'वह और कियारा शुरू में श्योर नहीं थे कि उन्हें अपनी बच्ची का नाम अनाउंस करना चाहिए या नहीं। सिद्धार्थ ने कहा, 'हम सोच रहे थे कि हमें अनाउंस करना चाहिए या नहीं। क्योंकि हर घर में अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि चलो ठीक है, हम इसे ऑफिशियल करेंगे और उसका नाम अनाउंस करेंगे'।
क्या है सरायाह नाम का मतलब?
सिद्धार्थ औरक कियारा ने बेटी की झलक दिखाते हुए उसके नाम का भी खुलासा किया था। उन्होंने अपनी बेटी का नाम दोनों के नामों को मिलाकर रखा रखा था- सरायाह। जिसमें सिद्धार्थ के नाम से 'स' और कियारा के नाम से 'रा या' लिया गया है। अब सिद्धार्थ मल्होत्रा ने आखिरकार बताया है कि उनकी बेबी सरायाह के नाम का क्या मतलब है! उन्होंने बताया कि यह हिंदी नाम नहीं है, बल्कि एक हिब्रू नाम है जिसका मतलब है ‘भगवान की राजकुमारी’ (God Of Princess)।
4 महीने की हुई 'सरायाह'
सिद्धार्थ ने आगे बताया कि सरायाह के जन्म के बाद से जिंदगी ‘अमेजिंग’ रही है। एक्टर ने कहा, 'मुझे एहसास हुआ कि अब मैं घर का हीरो नहीं रहा। वह सुपरस्टार है। वह 4 महीने की है'। 28 नवंबर को कियारा और सिद्धार्थ ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट पोस्ट शेयर करते हुए अपनी बेटी का नाम अनाउंस किया। उन्होंने लिखा, 'हमारी दुआओं से, हमारी बाहों तक हमारा दिव्य आशीर्वाद, हमारी राजकुमारी, Saraayah Malhotra साराया मल्होत्रा'। वे 15 जुलाई 2025 को सरायाह के पैरेंट्स बने।
