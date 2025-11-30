खूबसूरत है Sidharth-Kiara की बेटी के नाम का असली मतलब, एक्टर ने किया खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जुलाई में पेरेंट्स बने कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हाल ही में बताया कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम ‘सरायाह’ रखा है। उन्होंने अपनी चार महीने की बच्ची की पहली झलक भी शेयर की। फोटो में उनके हाथ बेबी सरायाह के छोटे पैरों को धीरे से पकड़े हुए दिख रहे थे, जो व्हाईट क्रोशिया वाले मोजों में लिपटे हुए थे। पोस्ट के साथ उन्होंने सिर्फ नाम का खुलासा किया था लेकिन अब सिद्धार्थ ने अपनी बेटी के नाम का मतलब बताया है जो कि काफी खूबसूरत है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिद्धार्थ-कियारा नहीं बताना चाहते थे बेटी का नाम सिद्धार्थ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि, 'वह और कियारा शुरू में श्योर नहीं थे कि उन्हें अपनी बच्ची का नाम अनाउंस करना चाहिए या नहीं। सिद्धार्थ ने कहा, 'हम सोच रहे थे कि हमें अनाउंस करना चाहिए या नहीं। क्योंकि हर घर में अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि चलो ठीक है, हम इसे ऑफिशियल करेंगे और उसका नाम अनाउंस करेंगे'।