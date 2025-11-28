Language
    Siddharth Malhotra और Kiara Advani ने दिखाई बेटी की पहली झलक, नन्ही परी का रखा है ये नाम

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 11:25 AM (IST)

    Siddharth-Kiara Revealed Baby Face: सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने आखिरकार अपनी बेटी की पहली झलक दिखाई है। इसके साथ ही कपल ने अपनी बेटी के नाम को भी रिवील किया है। बड़ी बात है कि बेटी के नाम में सिद्धार्थ-कियारा दोनों के नामों का जिक्र है। 

    सिद्धार्थ-कियारा ने दिखाई बेटी की पहली झलक

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते दिनों में बॉलीवुड में कई स्टार कपल्स ऐसे हैं जो माता-पिता बने हैं। इनमें कटरीना-विक्की से लेकर राजकुमार-पत्रलेखा का नाम शुमार है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी भी इन्हीं कपल्स की लिस्ट में आते हैं। सिद्धार्थ-कियारा भी एक प्यारी सी बेटी के माता-पिता बने हैं (Siddharth-Kiara Daughter) और अब लीजिए कपल ने अपनी बेटी की पहली झलक दिखाई है और नाम भी रिवील किया है।

    सिद्धार्थ-कियारा ने दिखाई बेटी की पहली झलक

     

    सिद्धार्थ और कियारा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में दोनों अपनी लाड़ली के पैरों को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर में नन्ही सी परी के पैर नजर आ रहे हैं, जिसमें उनकी बेटी ने ऊन के मोजे (सॉक्स) पहन रखे हैं। इसके साथ ही कियारा और सिद्धार्थ ने अपनी बेटी का नाम भी रिवील किया है। दरअसल सिड-कियारा ने अपनी बेटी का नाम सरायाह मल्होत्रा रखा है। इसके साथ ही सिड-कियारा ने अपनी बेटी की पिक्चर के साथ कैप्शन भी लिखा है और कहा है कि हमारी प्रार्थनाओं से लेकर हमारी बाहों तक।

     
     
     
    आपको बता दें कि इसी साल 15 जुलाई में सिद्धार्थ-कियारा माता पिता बने हैं। मां बनने के बाद से ही भले ही कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी बेटी को लाइमलाइट से दूर रखा है, लेकिन न्यू मॉम कियारा सोशल मीडिया पर अपनी मदरहुड जर्नी को शेयर करना नहीं भूल रही हैं। वो अक्सर इस से जुड़ी तस्वीरें शेयर कर रही हैं। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने साल 2023 में शादी रचाई थी। दोनों शादी के दो साल बाद पहली बार मम्मी-पापा बने।