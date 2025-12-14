Language
    जल्द बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं Kantara Chapter 1 की ये एक्ट्रेस, दिया बड़ा हिंट

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 02:43 PM (IST)

    कांतारा: चैप्टर 1 की एक्ट्रेस जल्द ही हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली हैं। उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है कि कई हिंदी फिल्मों को लेकर ब ...और पढ़ें

    रुक्मिणी बॉलीवुड फिल्मों मे आएंगी नजर (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। कांतारा: चैप्टर 1 में राजकुमारी कनकवती के किरदार से सबका दिल जीतने के वाली रुक्मिणी वसंत हिंदी सिनेमा में कदम रखने के लिए तैयार हैं। एक्ट्रेस ने इसको लेकर एक हिंट भी दिया। कांताराचैप्टर 1 इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बाद जाहिर है रुक्मिणी को कई सारे रोलऑफर हुए। उन्होंने खुद भी ये स्वीकार किया कि कई मूवीज को लेकर बात चल रही है।

     रुक्मिणी वसंत ने दिया हिंट

    ऋषभ शेट्टी अभिनीत इस फिल्म में रुक्मिणी ने मुख्य खलनायिका का किरदार निभाया था और अपने अभिनय के लिए खूब प्रशंसा बटोरी थी। एचटी से अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "कई बातचीत चल रही हैं और मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूं।"

    आर्मी बैकग्राउंड से हैं रुक्मणी वसंत

    रुक्मिणी आने वाले समय में यश की टॉक्सिक में नजर आएंगी। उन्होंने बताया कि आर्मी बैकग्राउंड से होने की वजह से उन्हें हिंदी आती है। रुक्मिणी ने कहा, 'हिंदी एक ऐसी भाषा है जिससे मैं बचपन से परिचित हूं, हिंदी फिल्मों से मेरा हमेशा से ही वास्ता रहा है। मुझे लगता है शायद फौजी परिवार से जुड़ाव की वजह से, क्योंकि हिंदी हमेशा से ही हर छावनी को दूसरी से जोड़ने वाला धागा रही है। शायद वहीं से मेरे लिए इसकी शुरुआत हुई होगी। लेकिन मैं इस भाषा में अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए काफी उत्साहित हूं क्योंकि मुझे अभी तक इसमें खुलकर बोलने का मौका नहीं मिला है। ईश्वर की कृपा से, मुझे बहुत जल्द यह अवसर मिलेगा'

     कन्नड़ फिल्म से किया था डेब्यू

    10 दिसंबर 1996 को जन्मीं रुक्मिणी ने कन्नड़, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया है। उन्होंने कन्नड़ फिल्म बिरबल (2019) से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और 2023 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म सप्त सागरदाचेएलो से उन्हें बड़ी सफलता मिली। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (कन्नड़) का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला। इसके बाद से उनकी फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 उनकी सबसे बड़ी हिट साबित हुई है।

