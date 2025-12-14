जल्द बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं Kantara Chapter 1 की ये एक्ट्रेस, दिया बड़ा हिंट

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। कांतारा: चैप्टर 1 में राजकुमारी कनकवती के किरदार से सबका दिल जीतने के वाली रुक्मिणी वसंत हिंदी सिनेमा में कदम रखने के लिए तैयार हैं। एक्ट्रेस ने इसको लेकर एक हिंट भी दिया। कांताराचैप्टर 1 इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बाद जाहिर है रुक्मिणी को कई सारे रोलऑफर हुए। उन्होंने खुद भी ये स्वीकार किया कि कई मूवीज को लेकर बात चल रही है।

रुक्मिणी वसंत ने दिया हिंट ऋषभ शेट्टी अभिनीत इस फिल्म में रुक्मिणी ने मुख्य खलनायिका का किरदार निभाया था और अपने अभिनय के लिए खूब प्रशंसा बटोरी थी। एचटी से अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "कई बातचीत चल रही हैं और मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूं।"

आर्मी बैकग्राउंड से हैं रुक्मणी वसंत रुक्मिणी आने वाले समय में यश की टॉक्सिक में नजर आएंगी। उन्होंने बताया कि आर्मी बैकग्राउंड से होने की वजह से उन्हें हिंदी आती है। रुक्मिणी ने कहा, 'हिंदी एक ऐसी भाषा है जिससे मैं बचपन से परिचित हूं, हिंदी फिल्मों से मेरा हमेशा से ही वास्ता रहा है। मुझे लगता है शायद फौजी परिवार से जुड़ाव की वजह से, क्योंकि हिंदी हमेशा से ही हर छावनी को दूसरी से जोड़ने वाला धागा रही है। शायद वहीं से मेरे लिए इसकी शुरुआत हुई होगी। लेकिन मैं इस भाषा में अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए काफी उत्साहित हूं क्योंकि मुझे अभी तक इसमें खुलकर बोलने का मौका नहीं मिला है। ईश्वर की कृपा से, मुझे बहुत जल्द यह अवसर मिलेगा।'