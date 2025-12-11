Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Uri Mission में शहीद हो गए थे पिता, आज 800 करोड़ की ब्लॉकबस्टर देकर कर रही राज

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 07:46 PM (IST)

    ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा-चैप्टर 1' ने अपनी कमाई और कहानी से सभी को चौंका दिया। फिल्म इसी साल रिलीज हुई थी और हाल ही में 10 दिसंबर को अभ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    अपने पिता के साथ रुक्मिणी वसंत (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ समय पहले ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) की एक फिल्म रिलीज हुई थी नाम था कांतारा-चैप्टर 1। ये फिल्म उनकी इसी नाम से साल 2019 में आई फिल्म कांतारा का प्रीक्वल थी जिसने अपनी कमाई और स्टोरीलाइन से सभी को चौंकाकर रख दिया। वहीं इस मूवी में एक और एक्ट्रेस की चर्चा हुई जो अपनी खूबसूरती के लिए छा गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     कितनी थी कांतारा चैप्टर 1 की कमाई

    कांतारा ने दुनियाभर में 851.89 करोड़ की कमाई की और रुक्मिणी वसंत अपने रोल से छा गईं। फिल्म में उन्होंने कनकवती का किरदार निभाया जो घुड़सवारी से लेकर क्लासिकल डांस और तलवारबाजी के सारे गुण जानती है। रुक्मिणी ने साल 2019 में फिल्मों में डेब्यू किया था लेकिन कांताराचैप्टर वन उनके करियर की टर्निंग प्वाइंट साबित हुई। एक्ट्रेस ने कन्नड़ के अलावा तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया है।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Rukmini Vasanth (@rukmini_vasanth)

     युद्ध में शहीद हो गए थे पिता

    लेकिन क्या आप जानते हैं कि रुक्मिणी के पिता सेना में कर्नल थे और उरी मिशन में शहीद हो गए थे। कर्नल वसंत वेणुगोपाल साल 2007 में जम्मू और कश्मीर के उरी में भारत-पाकिस्तान सीमा पार करने वाले घुसपैठियों को रोकते हुए शहीद हो गए थे। कर्नल वसंत वेणुगोपाल कर्नाटक के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, जो भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य सम्मान है।

    यह भी पढ़ें- कांतारा की नकल कर Ranveer Singh को हुआ पछतावा, मांगी माफी


    मां भी करती हैं सोशल वर्क

    वहीं उनकी माता सुभाषिनी वसंत का भी उतना ही गहरा प्रभाव हैवह एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना हैं, जिन्होंने अपने दुख को एक उद्देश्य में परिवर्तित करते हुए वीर रत्ननामक संस्था की स्थापना की, जो युद्ध में अपने पति को खो चुकी विधवाओं और उनके परिवारों की सहायता करती है। रुक्मिणी ने 2019 में बीरबल से एक्टिंग डेब्यू किया था। लेकिन उन्हें असली पहचान साल 2023 में मिली। फिल्म Sapta Saagaradaache Ello के लिए रुक्मिणी वसंत ने कन्नड़ की बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक अवॉर्ड मिला था।

    rukmini_vasanth_1761555775_3752524283289568287_989190853

     यश की फिल्म में आएंगी नजर

    रुक्मिणी वसंत की अपकमिंग मूवी की बात करें तो एक्ट्रेस अब यश स्टारर 'टॉक्सिक' में नजरआएंगी। यह फिल्म एक साथ दो भाषाओं में कन्नड़ और इंग्लिश में बनाई जा रही है। फिल्म 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी।

     यह भी पढ़ें- Govinda की पत्नी सुनीता आहूजा ने रणवीर सिंह की कांतारा कंट्रोवर्सी पर किया रिएक्ट, बोलीं- 'साउथ वाले बहुत...'