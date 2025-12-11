Uri Mission में शहीद हो गए थे पिता, आज 800 करोड़ की ब्लॉकबस्टर देकर कर रही राज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ समय पहले ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) की एक फिल्म रिलीज हुई थी नाम था कांतारा-चैप्टर 1। ये फिल्म उनकी इसी नाम से साल 2019 में आई फिल्म कांतारा का प्रीक्वल थी जिसने अपनी कमाई और स्टोरीलाइन से सभी को चौंकाकर रख दिया। वहीं इस मूवी में एक और एक्ट्रेस की चर्चा हुई जो अपनी खूबसूरती के लिए छा गईं।

कितनी थी कांतारा चैप्टर 1 की कमाई कांतारा ने दुनियाभर में 851.89 करोड़ की कमाई की और रुक्मिणी वसंत अपने रोल से छा गईं। फिल्म में उन्होंने कनकवती का किरदार निभाया जो घुड़सवारी से लेकर क्लासिकल डांस और तलवारबाजी के सारे गुण जानती है। रुक्मिणी ने साल 2019 में फिल्मों में डेब्यू किया था लेकिन कांताराचैप्टर वन उनके करियर की टर्निंग प्वाइंट साबित हुई। एक्ट्रेस ने कन्नड़ के अलावा तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया है।



मां भी करती हैं सोशल वर्क वहीं उनकी माता सुभाषिनी वसंत का भी उतना ही गहरा प्रभाव है। वह एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना हैं, जिन्होंने अपने दुख को एक उद्देश्य में परिवर्तित करते हुए वीर रत्ननामक संस्था की स्थापना की, जो युद्ध में अपने पति को खो चुकी विधवाओं और उनके परिवारों की सहायता करती है। रुक्मिणी ने 2019 में बीरबल से एक्टिंग डेब्यू किया था। लेकिन उन्हें असली पहचान साल 2023 में मिली। फिल्म Sapta Saagaradaache Ello के लिए रुक्मिणी वसंत ने कन्नड़ की बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक अवॉर्ड मिला था।