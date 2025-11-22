Huma Qureshi को 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के लिए मिली थी ऋचा चड्ढा से भी कम फीस, जानकर उड़ जाएंगे होश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) इन दिनों दिल्ली क्राइम सीजन 3 (Delhi Crime Season 3) में खलनायिका की भूमिका निभाने के लिए सुर्खियां बटोर रही हैं। सिर्फ दिल्ली क्राइम सीजन 3 ही नहीं, बल्कि महारानी सीरीज के लिए भी हुमा को खूब तारीफें मिल रही हैं।

ऐसी चर्चा है कि हुमा कुरैशी को दिल्ली क्राइम के हर एपिसोड के लिए करीब 8 लाख रुपये फीस मिल रही है। इस लिहाज से उन्हें इस सीरीज के लिए अच्छी-खासी फीस दी गई है, लेकिन क्या आपको पता है कि हुमा को अपनी पहली फिल्म के लिए कितनी फीस मिली थी?

ऋचा चड्ढा से कम थी हुमा की फीस हुमा कुरैशी ने साल 2012 में अनुराग कश्यप निर्देशित गैंगस्टर ड्रामा गैंग्स ऑफ वासेपुर (Gangs of Wasseypur) से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था। फिल्म में उन्होंने मोहसिना का किरदार निभाया था। पहली फिल्म में हुमा की शानदार अदाकारी दर्शकों के दिलों में बस गई थी। मगर शायद ही आपको पता हो कि इस फिल्म के लिए हुमा को ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) से भी कम फीस मिली थी।