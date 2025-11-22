Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Huma Qureshi को 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के लिए मिली थी ऋचा चड्ढा से भी कम फीस, जानकर उड़ जाएंगे होश

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:19 PM (IST)

    हुमा कुरैशी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था। उनकी अदाकारी को दर्शकों ने काफी सराहा था। यहीं से उनका अभिनय का सफर शुरू हुआ। मगर क्या आपको पता है कि इसके लिए हुमा को कितनी फीस मिली थी? यहां जानिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    हुमा कुरैशी को गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए मिली इतनी फीस। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) इन दिनों दिल्ली क्राइम सीजन 3 (Delhi Crime Season 3) में खलनायिका की भूमिका निभाने के लिए सुर्खियां बटोर रही हैं। सिर्फ दिल्ली क्राइम सीजन 3 ही नहीं, बल्कि महारानी सीरीज के लिए भी हुमा को खूब तारीफें मिल रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसी चर्चा है कि हुमा कुरैशी को दिल्ली क्राइम के हर एपिसोड के लिए करीब 8 लाख रुपये फीस मिल रही है। इस लिहाज से उन्हें इस सीरीज के लिए अच्छी-खासी फीस दी गई है, लेकिन क्या आपको पता है कि हुमा को अपनी पहली फिल्म के लिए कितनी फीस मिली थी?

    ऋचा चड्ढा से कम थी हुमा की फीस

    हुमा कुरैशी ने साल 2012 में अनुराग कश्यप निर्देशित गैंगस्टर ड्रामा गैंग्स ऑफ वासेपुर (Gangs of Wasseypur) से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था। फिल्म में उन्होंने मोहसिना का किरदार निभाया था। पहली फिल्म में हुमा की शानदार अदाकारी दर्शकों के दिलों में बस गई थी। मगर शायद ही आपको पता हो कि इस फिल्म के लिए हुमा को ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) से भी कम फीस मिली थी।

    huma quresgi

    यह भी पढ़ें- Delhi Crime में हुमा कुरैशी की खलनायिकी देख डर गईं Farah Khan, बोलीं- 'अगर अवॉर्ड नहीं जीती तो...'

    हुमा कुरैशी की पहली सैलरी

    एक बार खुद अनुराग कश्यप ने रिवील किया था कि हुमा कुरैशी को कितनी फीस मिली थी। तन्मय भट्ट के साथ बातचीत में अनुराग कश्यप ने बताया था कि फिल्म में किसी को भी अच्छे पैसे नहीं मिले थे। हुमा को फिल्म के लिए सिर्फ 75 हजार रुपये फीस दिए गए थे, जबकि ऋचा की फीस 2 लाख रुपये थे। 

    Huma Qureshi Salary

    कैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में कास्ट हुईं हुमा?

    एक्टिंग से पहले हुमा कुरैशी मॉडलिंग करती थीं और कई टीवी ऐड्स में काम किया था। इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में हुमा कुरैशी ने रिवील किया था कि उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर कैसे मिली थी। उन्होंने बताया था कि वह जब वह पहली बार अनुराग से मिलने गई थीं, तब उन्होंने बहुत सारा मेकअप लगाया था। जब अनुराग ने पूछा कि यह क्या है। तब एटीट्यूड में हुमा ने जवाब दिया था- मेरा दसवां ऐड है। हुमा का कहना था कि शायद यही चीज अनुराग को उनमें पसंद आई और वह फिल्म के लिए कास्ट हो गईं।

    यह भी पढ़ें- 'मैं अक्षय सर पर चिल्लाती...'Jolly LLB 2 के फाइनल कट से क्यों हटा दिया था Huma Qureshi का ये सीन?