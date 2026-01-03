'25 फीसदी बंगाली खून...', Hrithik Roshan ने क्यों दिया ऐसा बयान? सवालों से भरा कमेंट बॉक्स

Language
    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 12:56 PM (IST)

    ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) कभी-कभार कुछ ऐसा पोस्ट शेयर कर देते हैं जो सोशल मीडिया पर छा जाता है। उनके कुछ पोस्ट सस्पेंस भी क्रिएट कर देते हैं। हाल ही ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ऋतिक रोशन का पोस्ट फिर हुआ वायरल। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में ऋतिक रोशन अपने भाई की शादी में जमकर डांस किए थे और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ था कि इसे 183 मिलियन व्यूज मिले थे और 12 मिलियन से ज्यादा लोगों ने लाइक किया था। अब उन्होंने अपने एक और पोस्ट से सुर्खियां बटोर ली हैं।

    ऋतिक रोशन पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने लगे हैं। वह अपनी जिंदगी के खास पलों को फैंस के साथ शेयर करने में नहीं झिझकते हैं। पहले उन्होंने अपने भाई की शादी की झलकियां शेयर की थीं और अब उन्होंने बताया कि उनकी रगों में बंगाली खून बहता है। 

    ऋतिक रोशन ने खुद को बताया बंगाली

    ऋतिक रोशन ने शनिवार को इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरों की सीरीज शेयर की है। फोटोज में ऋतिक रोशन पीच कलर के कुर्ता और व्हाइट पायजामा में पोज दे रहे हैं और हमेशा की तरह बहुत चार्मिंग लग रहे हैं। तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, "यह मेरे अंदर मौजूद 25% बंगाली खून की वजह से हो रहा है।"

     

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Hrithik Roshan (@hrithikroshan)

    ऋतिक रोशन का ये लुक देख लोग उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। हालांकि, कुछ फैंस उन पर सवालों के बौछार करने लगे। एक यूजर ने लिखा, "आपको कौन सी बंगाली डिश अच्छी लगती है?" एक ने कहा, "वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या उनकी दादी बंगाली थीं?" यही नहीं, कमेंट बॉक्स में लोग उनसे कृष 4 की अनाउंसमेंट की डिमांड कर रहे हैं। 10 जनवरी को अभिनेता का जन्मदिन है और लोग चाहते हैं कि वे उस दिन फिल्म की अनाउंसमेंट करें।

    क्या है ऋतिक रोशन का बंगाली कनेक्शन?

    ऋतिक रोशन इसलिए खुद को 25 फीसदी बंगाली बता रहे हैं, क्योंकि उनकी दादी मां इरा रोशन बंगाली थीं। वह बंगाली म्यूजिक इंडस्ट्री की जानी-मानी सिंगर और कंपोजर थीं। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया था। 

