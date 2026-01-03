'25 फीसदी बंगाली खून...', Hrithik Roshan ने क्यों दिया ऐसा बयान? सवालों से भरा कमेंट बॉक्स

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में ऋतिक रोशन अपने भाई की शादी में जमकर डांस किए थे और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ था कि इसे 183 मिलियन व्यूज मिले थे और 12 मिलियन से ज्यादा लोगों ने लाइक किया था। अब उन्होंने अपने एक और पोस्ट से सुर्खियां बटोर ली हैं।

ऋतिक रोशन पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने लगे हैं। वह अपनी जिंदगी के खास पलों को फैंस के साथ शेयर करने में नहीं झिझकते हैं। पहले उन्होंने अपने भाई की शादी की झलकियां शेयर की थीं और अब उन्होंने बताया कि उनकी रगों में बंगाली खून बहता है।

ऋतिक रोशन ने खुद को बताया बंगाली ऋतिक रोशन ने शनिवार को इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरों की सीरीज शेयर की है। फोटोज में ऋतिक रोशन पीच कलर के कुर्ता और व्हाइट पायजामा में पोज दे रहे हैं और हमेशा की तरह बहुत चार्मिंग लग रहे हैं। तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, "यह मेरे अंदर मौजूद 25% बंगाली खून की वजह से हो रहा है।"