Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाप से बड़े उस्ताद....Hrithik Roshan के बेटों के डांस स्टेप देखकर फैंस बोले- ये स्टार फैमिली है

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:20 PM (IST)

    ऋतिक रोशन बॉलीवुड के बेस्ट डांसर हैं, ये अब तक हम मानते आए हैं। हालांकि, अब डांसिंग फील्ड में उन्हें टक्कर देने के लिए कोई और नहीं, बल्कि उनके ही दोनो ...और पढ़ें

    Hero Image

    ऋतिक रोशन का बेटों संग डांस वीडियो हुआ वायरल / फोटो- X Account

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन डांसिंग स्टार हैं। उनके डांस आज के कई युवा सितारे इंस्पायर हैं। अब तक ऐसा लगता था कि उन्हें डांस में कोई टक्कर नहीं दे सकता।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, लोगों का अब ये नजरिया बदल चुका है, क्योंकि उन्हें डांस में टक्कर देने के लिए उन्हीं के दो बेटे मैदान में उतरे हैं। हाल ही में ऋतिक रोशन का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनके दोनों बेटे रिहान और रिधान डांस में टक्कर देते नजर आ रहे हैं।

    बेटों और गर्लफ्रेंड के साथ जमकर झूमे ऋतिक रोशन

    ऋतिक रोशन हाल ही में अपने पूरे परिवार के साथ कजिन ब्रदर एहसान रोशन की शादी के फंक्शन में शामिल हुए। इस मौके पर कृष 4 (Krrish 4) एक्टर के साथ-साथ उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद भी थी। इस वेडिंग फंक्शन से उनका वायरल हो रहा डांस वीडियो ऋतिक रोशन के एक फैन क्लब ने शेयर किया है।

    यह भी पढ़ें- 'कृष का गाना सुनेगा', 21 साल बाद वायरल हुआ Hrithik Roshan का सॉन्ग, 'ले बेटा' ने कर दी मौज

    इस वीडियो में ऋतिक रोशन रेहान और रिधान के साथ 1999 में रिलीज हुए सुखबीर के गाने 'इश्क तेरा तड़पावे पर जमकर डांस कर रहे हैं। वीडियो में उनके अलावा उनकी दोनों कजिन पश्मीना रोशन और भांजी सुरैनिका भी परफॉर्म कर रही हैं। ऋतिक रोशन के बेहतरीन स्टेप्स तो फैंस को पसंद आ ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ उनके दोनों बेटों ने भी सबका ध्यान खींच लिया है।

    ऋतिक रोशन के बेटों को फैंस ने बताया स्टार

    रिहान और रिधान के डांस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "ऋतिक रोशन के बच्चों में ये चीजें जन्म से हैं"। एक दूसरे यूजर ने लिखा, "रोशन ब्रदर्स सिर्फ डांस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने स्टेज पर आग लगा दी है। वह एहसान की वेडिंग के शोजटॉपर हैं"।

    ritik roshan

    एक अन्य यूजर ने लिखा, "ये स्टार फैमिली है। पापा की फर्स्ट फिल्म और बच्चों के साथ पहला डांस, ये सच में बॉलीवुड की टॉप फैमिली है"। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन के कजिन ब्रदर ने हाल ही में ऐश्वर्या से शादी की है, जिसकी तस्वीरें राकेश रोशन ने शेयर की थी।

    यह भी पढ़ें- Krrish 4 में 'कृष्णा' को टक्कर देगा ये OG विलेन, 2025 में हुआ है कमबैक