बाप से बड़े उस्ताद....Hrithik Roshan के बेटों के डांस स्टेप देखकर फैंस बोले- ये स्टार फैमिली है

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन डांसिंग स्टार हैं। उनके डांस आज के कई युवा सितारे इंस्पायर हैं। अब तक ऐसा लगता था कि उन्हें डांस में कोई टक्कर नहीं दे सकता।

हालांकि, लोगों का अब ये नजरिया बदल चुका है, क्योंकि उन्हें डांस में टक्कर देने के लिए उन्हीं के दो बेटे मैदान में उतरे हैं। हाल ही में ऋतिक रोशन का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनके दोनों बेटे रिहान और रिधान डांस में टक्कर देते नजर आ रहे हैं।

बेटों और गर्लफ्रेंड के साथ जमकर झूमे ऋतिक रोशन ऋतिक रोशन हाल ही में अपने पूरे परिवार के साथ कजिन ब्रदर एहसान रोशन की शादी के फंक्शन में शामिल हुए। इस मौके पर कृष 4 (Krrish 4) एक्टर के साथ-साथ उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद भी थी। इस वेडिंग फंक्शन से उनका वायरल हो रहा डांस वीडियो ऋतिक रोशन के एक फैन क्लब ने शेयर किया है।

The Roshan boys rock the dance floor at Eshaan’s wedding. #HrithikRoshan #HrehaanRoshan #HridaanRoshan pic.twitter.com/xMwcG8c2jD — HrithikRules.com (@HrithikRules) December 23, 2025 ऋतिक रोशन के बेटों को फैंस ने बताया स्टार रिहान और रिधान के डांस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "ऋतिक रोशन के बच्चों में ये चीजें जन्म से हैं"। एक दूसरे यूजर ने लिखा, "रोशन ब्रदर्स सिर्फ डांस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने स्टेज पर आग लगा दी है। वह एहसान की वेडिंग के शोजटॉपर हैं"।