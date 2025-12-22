Krrish 4 में 'कृष्णा' को टक्कर देगा ये OG विलेन, 2025 में हुआ है कमबैक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय सुपरहीरो फिल्म फ्रेंचाइजी कृष की चौथी किस्त को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। सुपरस्टार ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की कमबैक मूवी के तौर पर कृष 4 (Krrish 4) को देखा जा रहा है। फिल्म से जुड़े लेटेस्ट अपडेट आए दिन सामने आते रहते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब खबर आ रही हैं कि कृष 4 में 2000 दशक में बतौर खलनायक अपनी धाक जमाने वाले अभिनेता की एंट्री हो गई है। आइए जानते हैं कि ऋतिक की कृष 4 में कौन सा एक्टर नजर आने वाला है। कृष 4 में नजर आएगा ये एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म कृष 4 की कास्ट को लेकर पहले भी खबर सामने आई हैं। लेकिन अब जिस अभिनेता का नाम सामने आ रहा है, उसने इस सुपरहीरो फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। इंस्टेंट बॉलीवुड की पोस्ट के अनुसार ऐसी चर्चा चल रही हैं कि अभिनेता रजत बेदी कृष 4 में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे।

ध्यान देने वाली बात ये है कि रजत बेदी कृष फ्रेंचाइजी में पहली बार नजर नहीं आएंगे, वह इस फ्रेंचाइजी की सबसे पहली फिल्म कोई मिल गया में विलेन राज सक्सेना की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए थे। इस तरह से कृष 4 से इस सुपरहीरो फिल्म फ्रेंचाइजी के पुराने कलाकार वापस आएंगे। सिर्फ रजत बेदी ही नहीं बल्कि कोई मिल गया और कृष में दिखाई देने वालीं वेटरन एक्ट्रेस रेखा भी कृष 4 में मौजूद हैं। इस बात की पुष्टि खुद राकेश रोशन ने मीडिया से बातचीत के दौरान की थी।