स्टार बनने से पहले Hrithik Roshan सेट पर होता था ऐसा बर्ताव, को-स्टार बोले- 'बोनट पर बैठकर मेकअप...'
अभिनेता ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) 2000 में कहो ना प्यार है से डेब्यू कर रातोंरात स्टार बन गए थे। मगर इस फिल्म की रिलीज से पहले उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी। हाल ही में उनके को-स्टार ने बताया कि फिल्म की रिलीज के बाद और पहले ऋतिक के साथ सेट पर कैसा बर्ताव किया गया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने साल 2000 में कहो ना प्यार है (Kaho Naa Pyaar Hai) से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था और पहली ही फिल्म से वह रातोंरात स्टार बन गए थे। मगर ये स्टारडम उन्हें कहो ना प्यार है के बाद ही मिला, इससे पहले वह बाकी कलाकारों की तरह ही ट्रीट किए जाते थे।
ऋतिक रोशन के साथ फिजा में काम कर चुके अनूप सोनी ने रिवील किया कि कहो ना प्यार है से पहले सेट पर वह किस तरह रहते थे। कहो ना प्यार है और फिजा साल 2000 में ही रिलीज हुई थी। जब कहो ना प्यार है रिलीज हुई थी, उससे पहले ही अभिनेता ने फिजा की शूटिंग शुरू कर दी थी।
बोनट पर बैठकर मेकअप करते थे ऋतिक
अनूप सोनी ने रिवील किया कि कैसे ऋतिक कार के बोनट पर बैठकर अपना मेकअफ करवाते थे। मगर फिल्म के हिट होने के बाद ही उन्हे वैनिटी वैन मिल गई थी। बॉलीवुड बबल संग बातचीत में अभिनेता ने कहा-
ऋतिक ने फिजा का पहला पार्ट कहो ना प्यार है की रिलीज से पहले शूट किया था और दूसरा पार्ट ब्लॉकबस्टर बनने के बाद। सेट पर उनके साथ जो व्यवहार किया गया, उसमें काफी फर्क था। पहले हम दोनों कार के बोनट पर बैठकर मेकअप करवाते थे। कहो ना प्यार है रिलीज होने के बाद उन्हें अपनी वैनिटी वैन मिल गई और उनके साथ एक स्टार जैसा व्यवहार किया जाने लगा। बेशक उनके पास हमेशा एक मेकअप मैन रहता था लेकिन अब उनके पास अपना पूरा सेटअप है।
Photo Credit - Instagram
ऋतिक रोशन की अपकमिंग मूवी
हाल ही में ऋतिक रोशन वॉर के सीक्वल वॉर 2 में नजर आए थे। अब अभिनेता अपनी सुपरहीरो फ्रेंचाइजी कृष 4 में दिखाई देंगे। इस फिल्म में अभिनय के साथ-साथ वह निर्देशन भी करेंगे।
