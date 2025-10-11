स्टार बनने से पहले Hrithik Roshan सेट पर होता था ऐसा बर्ताव, को-स्टार बोले- 'बोनट पर बैठकर मेकअप...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने साल 2000 में कहो ना प्यार है (Kaho Naa Pyaar Hai) से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था और पहली ही फिल्म से वह रातोंरात स्टार बन गए थे। मगर ये स्टारडम उन्हें कहो ना प्यार है के बाद ही मिला, इससे पहले वह बाकी कलाकारों की तरह ही ट्रीट किए जाते थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऋतिक रोशन के साथ फिजा में काम कर चुके अनूप सोनी ने रिवील किया कि कहो ना प्यार है से पहले सेट पर वह किस तरह रहते थे। कहो ना प्यार है और फिजा साल 2000 में ही रिलीज हुई थी। जब कहो ना प्यार है रिलीज हुई थी, उससे पहले ही अभिनेता ने फिजा की शूटिंग शुरू कर दी थी।

बोनट पर बैठकर मेकअप करते थे ऋतिक अनूप सोनी ने रिवील किया कि कैसे ऋतिक कार के बोनट पर बैठकर अपना मेकअफ करवाते थे। मगर फिल्म के हिट होने के बाद ही उन्हे वैनिटी वैन मिल गई थी। बॉलीवुड बबल संग बातचीत में अभिनेता ने कहा-