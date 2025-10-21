Language
    'आज भी होता है अफसोस,' Koi Mil Gaya में ऋतिक रोशन पर भारी पड़ने वाले थे रजत बेदी, एक गलती ने बिगाड़ दिया खेल

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 07:06 PM (IST)

    आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से कमाल का कमबैक करने वाले अभिनेता रजत बेदी इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। रजत ने हाल में इस बात का खुलासा किया है कि कोई मिल गया में एक सीन के दौरान वह रितिक रोशन पर भारी पड़ने वाले थे। लेकिन एक गलती की वजह से सारा खेल बिगड़ गया।

    Hero Image

    रजत बेदी और ऋतिक रोशन (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर अभिनेता रजत बेदी ने हाल ही में वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के जरिए कमबैक किया है। हिंदी सिनेमा में अपनी जोरदार वापसी को लेकर रजत इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं और लगातार मीडिया के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं।

    एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान रजत ने बताया है कि कोई मिल गया मूवी में उनका एक सीन था, जिसमें वह ऋतिक रोशन पर भारी पड़ते नजर आ सकते थे। लेकिन उनकी एक गलती की वजह से सारा खेल बिगड़ गया, जिसका अफसोस आज भी उन्हें होता है। आइए इस मामले को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं-

    रजत को होता है अफसोस

    रजत बेदी हिंदी सिनेमा के वह अभिनेता हैं, जो 90 के दशक में निगेटिव रोल को निभाने के लिए जाने जाते थे। लंबे अरसे बाद उन्होंने वापसी की है और अब उन्होंने बताया है कि उनके करियर की एक कल्ट मूवी कोई मिल गया के सीन के दौरान उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई।

    न्यूज 18 से बातचीत के दौरान रजत बेदी ने खुलासा किया है- कोई मिल गया में मेरे लिए डायरेक्टर राकेश रोशन ने एक सीन लिखा था, जिसमें कुछ अच्छी लाइनें मेरे लिए लिखी गई थीं।

    सीन का सार ये था कि मैं उसमें डुग्गू (ऋतिक रोशन) पर भारी पड़ने वाला था। लेकिन मैं बार-बार रीटेक ले रहा था, जिसके चलते निर्देशक ने लाइन में बदलाव किया। तब जाकर वो सीन तैयार हो सका, मुझे आज भी अफसोस होता कि मैं वह डायलॉग क्यों नहीं बोल सका। हालांकि, बाद में राकेश जी ने मुझे समझाया और इसे भूलकर आगे बढ़ने को कहा ।

    कोई मिल गया में रजत का शानदार काम

    इस तरह से रजत बेदी कोई मिल गया के उस सीन को लेकर इनसाइड स्टोरी बताई है। बता दें कि कोई मिल गया फिल्म को साल 2003 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी में रजत बेदी ने राज सक्सेना का नेगेटिव रोल प्ले किया था, जिसे लेकर आज भी अभिनेता की प्रशंसा की जाती है।