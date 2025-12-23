Language
    'कृष का गाना सुनेगा', 21 साल बाद वायरल हुआ Hrithik Roshan का सॉन्ग, 'ले बेटा' ने कर दी मौज

    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:00 PM (IST)

    Krrish Ka Gana Sunega: सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म कृष का दिल ना दिया गाना 21 साल बाद सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसकी वजह कचरा बीनने वाला ...और पढ़ें

    वायरल ब्वॉय कृष का गाना सुनेगा (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो किसी की भी किस्मत रातोंरात बदल सकता है। बीतों दिनों राजू कलाकार ने इंटरनेट पर 'तूने दिल पर चलाईं छोरियां' गाने से धमाल मचाया था और अब ''कृष का गाना सुनेगा' मीम के जरिए वायरल ब्वॉय धूम ने सच में धूम मचा दी है। 

    मौजूदा समय में 21 साल पहले आई ऋतिक रोशन की सुपरहीरो फिल्म कृष का 'दिल ना दीया' (Dil Na Diya Song) गाना जमकर ट्रेंड कर रहा है, जिसकी वजह कचरा बीनने वाला एक करीब लड़का है। आइए जानते हैं कि असल जिंदगी में वह कौन है और कहां रहता है। 

    कौन है कृष का गाना सुनेगा वायरल ब्वॉय?

    सोशल मीडिया पर इस वक्त कृष का गाना सुनेगा वीडियो खूब वायरल हो रही है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर इसको लेकर धड़ल्ले से रील्स और शॉर्ट्स वीडियो बनाए जा रहे हैं। बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर इस पर वीडियो बना रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Koi Mil Gaya के सेट पर क्या कर रही थी क्रिकेटर की वाइफ? फैंस बोले - 'आप तो अभी भी...'

    लेकिन इस वायरल वीडियो के पीछे असली शख्स कौन है, उसके बारे में बहुत कम बात की जा रही है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं, कृष का गाना सुनेगा ले बेटा वायरल ब्वॉय झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर इसकी प्रोफाइल धूम नाम से बनी हुई है, हालांकि, इसका असली नाम पिंटू है। पिंटू के पिता का नाम ओम प्रकाश है और माता का नाम पार्वती है।

     
     
     
    वह कचरा बीनकर अपना गुजरा करता है। इस दौरान उसका एक वीडियो सामने आया, जब वह सामने वाले शख्स से ये कहते हुआ नजर आ रहा है- कृष का गाना सुनेगा, दिल ना दिया ले बेटा, इस लड़के की ये लाइन्स अब खूब पॉपुलर हो गई हैं और इसपर जमकर रील्स बनाई जा रही हैं। 

    इस गरीब लड़के के कॉन्फिडेंस और दिल को छूने वाली आवाज ने सभी का दिल जीत लिया है। वायरल ब्वॉय धूम के इस वीडियो की वजह से कृष फिल्म का दिल ना दिया गाना फिर से लाइमलाइट में आ गया है। 

    जल्द ही गाने में नजर आएगा वायरल ब्वॉय

    कई मरतबा देखा गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हर कोई म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ रुख कर जाता है और कोई न कोई उन्हें लॉन्च कर देता है। माना जा रहा है कि वायरल ब्वॉय धूम भी जल्द ही किसी म्यूजिक वीडियो में नजर आ सकते हैं। 

    यह भी पढ़ें- Krrish 4 में 'कृष्णा' को टक्कर देगा ये OG विलेन, 2025 में हुआ है कमबैक