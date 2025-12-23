'कृष का गाना सुनेगा', 21 साल बाद वायरल हुआ Hrithik Roshan का सॉन्ग, 'ले बेटा' ने कर दी मौज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो किसी की भी किस्मत रातोंरात बदल सकता है। बीतों दिनों राजू कलाकार ने इंटरनेट पर 'तूने दिल पर चलाईं छोरियां' गाने से धमाल मचाया था और अब ''कृष का गाना सुनेगा' मीम के जरिए वायरल ब्वॉय धूम ने सच में धूम मचा दी है।

मौजूदा समय में 21 साल पहले आई ऋतिक रोशन की सुपरहीरो फिल्म कृष का 'दिल ना दीया' (Dil Na Diya Song) गाना जमकर ट्रेंड कर रहा है, जिसकी वजह कचरा बीनने वाला एक करीब लड़का है। आइए जानते हैं कि असल जिंदगी में वह कौन है और कहां रहता है।

कौन है कृष का गाना सुनेगा वायरल ब्वॉय? सोशल मीडिया पर इस वक्त कृष का गाना सुनेगा वीडियो खूब वायरल हो रही है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर इसको लेकर धड़ल्ले से रील्स और शॉर्ट्स वीडियो बनाए जा रहे हैं। बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर इस पर वीडियो बना रहे हैं।

View this post on Instagram A post shared by Rampukar Gupta (@rampukargupta) वह कचरा बीनकर अपना गुजरा करता है। इस दौरान उसका एक वीडियो सामने आया, जब वह सामने वाले शख्स से ये कहते हुआ नजर आ रहा है- कृष का गाना सुनेगा, दिल ना दिया ले बेटा, इस लड़के की ये लाइन्स अब खूब पॉपुलर हो गई हैं और इसपर जमकर रील्स बनाई जा रही हैं।

इस गरीब लड़के के कॉन्फिडेंस और दिल को छूने वाली आवाज ने सभी का दिल जीत लिया है। वायरल ब्वॉय धूम के इस वीडियो की वजह से कृष फिल्म का दिल ना दिया गाना फिर से लाइमलाइट में आ गया है।