    Koi Mil Gaya के सेट पर क्या कर रही थी क्रिकेटर की वाइफ? फैंस बोले - 'आप तो अभी भी...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:23 PM (IST)

    साक्षी धोनी ने अपने स्कूल के दिनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं, जिनमें से एक तस्वीर में वह ऋतिक रोशन के साथ नजर आ रही हैं।

    Hero Image

    साक्षी धोनी के साथ ऋतिक रोशन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट और बॉलीवुड की दुनिया अक्सर आपस में जुड़ी रही हैं, चाहे वो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा या केएल राहुल और अथियाशेट्टी जैसी स्टारजोड़ियों की बात हो या कपिल देव और टीम इंडिया की ऐतिहासिक विश्व कप जीत पर बनी फिल्म '83' की। यह जाना-पहचाना जुड़ाव एक बार फिर सामने आया है।

     एक फोटो पर अटक गई सबकी निगाहें

    इस बार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने अपने स्कूल के दिनों की एक तस्वीर शेयर कर कई सारी यादें ताजा कर दी हैं। साक्षी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 2000 से 2006 तक की कई तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें उनके बचपन के दिनों की झलक उनके करीबी दोस्तों के साथ दिखाई देती है। लेकिन इन सभी तस्वीरों में से एक ने सबका ध्यान खींचा वो थी बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन के साथ यंग साक्षी की तस्वीर।

    शूटिंग के दौरान ली गई थी तस्वीर

    यह तस्वीर उस समय की है जब ऋतिक फिल्म 'कृष' की शूटिंग कर रहे थे , जो 2006 में रिलीज हुई थी। अभिनेता फिल्म के लुक में नजर आ रहे हैं, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह तस्वीर शूटिंग के दौरान ली गई होगी।

     तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। कई यूजर्स ने साक्षी की बेमिसाल खूबसूरती की तारीफ की, वहीं कुछ लोगों का ध्यान ऋतिक रोशन की अचानक मौजूदगी पर गया। एक यूजर ने कमेंट किया, "आठवीं स्लाइड में ऋतिक रोशन के साथ, वाह!" दूसरे ने लिखा, "कृष की शूटिंग के दौरान ऋतिक रोशन के साथ एक तस्वीर।"

     धुरंधर पर ऋतिक रोशन ने किया कमेंट

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Sakshi Singh (@sakshisingh_r)

    फिलहाल तो ऋतिक धुरंधर पर की गई अपनी टिप्पणी को लेकर चर्चा में हैं। एक्टर ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अलग-अलग पोस्ट की है जिसमें एक में वो धुरंधर की पॉलिटिक्स पर सवाल तो दूसरे में एक्टर्स की तारीफ करते नजर आए। इस वजह से उनकी काफी ज्यादा आलोचना हो रही है।

