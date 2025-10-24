Language
    MS Dhoni का परिवार पहुंचा हरिद्वार, छठ पर्व पर किया गंगा स्‍नान और पूजा

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 07:26 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का परिवार हरिद्वार पहुंचा। उनकी पत्नी साक्षी धोनी, बहन, मां और अन्य सदस्यों ने हरकी पैड़ी पर गंगा स्नान किया। छठ पर्व के अवसर पर परिवार ने विशेष पूजा-अर्चना की। ताजा खबरों के लिए जागरण के साथ जुड़े रहें।

    महेंद्र सिंह धोनी का परिवार पहुंचा हरिद्वार. Jagran

    जागरण हरिद्वार । क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी, बहन, मां और अन्य परिवार के लोग हरिद्वार पहुंचे।, हरकी पैड़ी पर किया गंगा स्नान, छठ पर्व के अवसर पर पूजा अर्चना की। 

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

