MS Dhoni का परिवार पहुंचा हरिद्वार, छठ पर्व पर किया गंगा स्नान और पूजा
भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का परिवार हरिद्वार पहुंचा। उनकी पत्नी साक्षी धोनी, बहन, मां और अन्य सदस्यों ने हरकी पैड़ी पर गंगा स्नान किया। छठ पर्व के अवसर पर परिवार ने विशेष पूजा-अर्चना की। ताजा खबरों के लिए जागरण के साथ जुड़े रहें।
जागरण हरिद्वार । क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी, बहन, मां और अन्य परिवार के लोग हरिद्वार पहुंचे।, हरकी पैड़ी पर किया गंगा स्नान, छठ पर्व के अवसर पर पूजा अर्चना की।
