Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dhurandhar को लेकर ऋतिक रोशन के रिव्यू पर आदित्य धर ने दी प्रतिक्रिया, यूजर्स ने कृष एक्टर को बोला था 'दोगला'

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:12 PM (IST)

    रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म पर बीते दिनों ऋतिक रोशन का रिव्यू चर्चा में आया था, जहां उन्होंने दो अलग प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट ओपिनियन फिल्म को लेक ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुरंधर डायरेक्टर ने ऋतिक रोशन के रिव्यू पर दिया जवाब/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' पर इस वक्त हर किसी की नजरें हैं। इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया को वर्गों में बंटा हुआ है। एक तरफ फैंस इसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग इसको एक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। हालांकि, इन सभी प्रतिक्रियाओं के बीच फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी फायदा मिल रहा है, क्योंकि देखते ही देखते ये फिल्म वर्ल्डवाइड 400 करोड़ के क्लब में शामिल होने के नजदीक पहुंच चुकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'धुरंधर' पर अक्षय कुमार-ऋतिक रोशन और अनुपम खेर सहित कई सितारों ने भी रिएक्ट किया। ऋतिक रोशन ने इस फिल्म को लेकर 2 अलग-अलग पोस्ट किए। पहली पोस्ट में उन्होंने 'धुरंधर' के पॉलिटिकल सीन्स पर सवाल दागे थे, तो वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने रणवीर सिंह की फिल्म की जमकर तारीफ की थी। अब उनके रिव्यू पर निर्देशक आदित्य धर ने रिएक्ट किया है।

    ऋतिक रोशन के रिव्यू पर क्या बोले आदित्य धर?

    ऋतिक रोशन के 'धुरंधर-2' को लेकर दो अलग-अलग व्यूज के कारण उन्हें ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी। खास तौर पर तब जब उन्होंने पहला पोस्ट सिर्फ इंस्टा स्टोरी पर डाली और दूसरी एक्स और इंस्टाग्राम दोनों पर शेयर की। अब आदित्य धर ने उनके 'धुरंधर' के पोस्ट पर रिएक्ट किया, लेकिन सिर्फ तारीफ वाले पर।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar Collection Day 8: आठवें दिन भी Ranveer Singh का 'भौकाल' जारी, वीकेंड से पहले ही कर ली धांसू कमाई

    आदित्य धर ने ऋतिक रोशन के एक्स पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए लिखा, "ऋतिक सर आपके धुरंधर को दिए गए प्यार पर मैं आभार व्यक्त करता हूं। हर एक्टर और डिपार्टमेंट के लोगों ने फिल्म पर 100 परसेंट से ज्यादा एफर्ट डाला है और आपकी ये सराहना पूरी टीम के लिए बड़ा प्रोत्साहन है। उनके क्राफ्ट को सेलिब्रेट करने के लिए आपका शुक्रिया। पार्ट 2 जल्द आ रहा है और हमारी ये कोशिश है कि हम इस प्रोत्साहन पर खरे उतरे।

    aditya dhar

    ऋतिक रोशन के 'धुरंधर' रिव्यू से नाराज हुए थे फैंस

    जब ऋतिक रोशन ने आदित्य धर की 'धुरंधर' देखने के बाद उसके कुछ सीन्स पर अपनी सच्ची प्रतिक्रिया दी थी, तो फैंस ने उन्हें सराहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद जब वह फिल्म की एक्स अकाउंट पर दोबारा तारीफों के पुल बांधते दिखे तो उन्हें दोगला बता दिया।

    hrithik

    दरअसल, ऋतिक ने पॉलिटिकल सीन से सहमति न दिखाने के कुछ देर बाद ही एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, "मैं धुरंधर को अभी भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूं। आदित्य धर तुम एक अद्भुत मेकर हो। रणवीर सिंह का साइलेंट से फायरसी तक क्या बेहतरीन सफर रहा है। अक्षय खन्ना हमेशा मेरे फेवरेट रहे और इस फिल्म ने ये साबित कर दिया कि ऐसा क्यों है। आर माधवन ने ग्रेस, मजबूती और ईमानदारी दिखाई है। सभी के लिए जोरदार तालियां खास तौर पर मेकअप और प्रोस्थेटिक डिपार्टमेंट को...मैं पार्ट 2 के लिए इंतजार नहीं कर सकता"।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar देखने के बाद भी नहीं मिले इन 4 सवालों के जवाब, आदित्य धर से हुई चूक या सस्पेंस है बरकरार?